Охрана московского клуба «Флакон» не разрешила рэперу Shokk пронести флаг России на концерт

Рэпера Schokk не пустили с флагом России на собственный концерт в московский клуб «Флакон»

Российскому рэперу Диме Бамбергу, более известному под псевдонимом Schokk, охранники клуба «Флакон» в Москве не позволили пронести российский триколор на собственный концерт.

По словам Бамберга, охрана потребовала отдать флаги России, потому что «начальство запретило» впускать людей с флагами. Однако друзья рэпера тайком пронесли триколор, и Schokk развернул его на сцене во время концерта, после чего выступил с гневной речью в адрес руководства и охраны клуба, передает «Царьград».

По его словам, он готов «разнести заведение» и «проучить охранников», но это будет противозаконно.

«Будь нейтральным в Тбилиси, Казахстане, Риге! А в России ты или за Россию, или пошел отсюда!» – прокричал Дима Бамберг со сцены.

Фанаты артиста, которые были на концерте, поддержали рэпера и в знак протеста стали скандировать: «Россия!».