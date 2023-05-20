Попытки Байдена открыть зонт в Японии попали на видео

Newsweek: Попытки Байдена открыть зонт под дождем в Японии попали на видео

Видеозапись, на которой американский президент Джо Байден пытается открыть зонт после прилета в Японию на саммит G7, распространяется по Сети.

На кадрах видно, как президент США спустился по трапу самолета, предпринимая безуспешные попытки открыть зонт, затем поприветствовал представителей японской стороны и начал с ними общение, открыв все-таки зонт спустя некоторое время, передает RT со ссылкой на издание Newsweek.

Внимание к физическому и ментальному здоровью Байдена приковано на протяжении всего его президентства. Так, ранее в понедельник обсуждалось очередное видео, на котором Байден споткнулся.

В середине марта 2021 года Байден трижды споткнулся и едва не свалился с трапа президентского самолета.

