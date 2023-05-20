Попытки Байдена открыть зонт в Японии попали на видео

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20 мая, суббота | Последнее обновление — 11:09 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Страны G7 заявили о готовности поддерживать Киев «сколько потребуется»
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Среди патриотов немало тех, кто преисполнен алармистских и даже пораженческих настроений, разочаровавшись в провале наших военных попыток решить проблему быстро и малой кровью. Но важно понимать, что время работает на нас.
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Вся история со ставшей мегапопулярной психологией очень помогает разобраться, что философия – единственная из наук, которая претендует на создание законченной картины мира и нашего места в ней.
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Отношения с Грецией у России сейчас плохие. Но они совсем не безнадежны. В стране существует большой запрос на их восстановление и развитие. Очень многие факторы подталкивают греческое общество (и даже многих политиков) в российскую сторону. И этим надо воспользоваться, усилив нашу работу на греческом направлении.
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В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Попытки Байдена открыть зонт в Японии попали на видео
Newsweek: Попытки Байдена открыть зонт под дождем в Японии попали на видео
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Видеозапись, на которой американский президент Джо Байден пытается открыть зонт после прилета в Японию на саммит G7, распространяется по Сети.
На кадрах видно, как президент США спустился по трапу самолета, предпринимая безуспешные попытки открыть зонт, затем поприветствовал представителей японской стороны и начал с ними общение, открыв все-таки зонт спустя некоторое время, передает RT со ссылкой на издание Newsweek.
Внимание к физическому и ментальному здоровью Байдена приковано на протяжении всего его президентства. Так, ранее в понедельник обсуждалось очередное видео, на котором Байден споткнулся.
В середине марта 2021 года Байден трижды споткнулся и едва не свалился с трапа президентского самолета.
Арабские страны обозначили свою позицию по Украине
МИД Саудовской Аравии назвал позицию арабских стран по Украине «позитивно нейтральной»
Арабские страны придерживаются принципа «позитивного нейтралитета» в отношении конфликта на Украине, заявил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд после саммита Лиги арабских государств (ЛАГ), прошедшего в Джидде.
«Арабские страны заняли позицию позитивного нейтралитета в отношении кризиса на Украине», – передает ТАСС слова министра.
По его словам, в равной мере хорошие отношения страна поддерживает и с Россией, и с Украиной. Вместе с тем он добавил, что арабские страны «приветствовали участие Владимира Зеленского» в саммите в Джидде.
Ранее Саудовская Аравия выражала готовность выступить посредником между Россией и Украиной, а также поддержать усилия, направленные на достижение политического урегулирования конфликта.
Боевик ВСУ: Бахмут пал, не поминайте лихом
Из Артемовска (украинское название Бахмут) начали поступать видеозаписи с деморализованными украинскими военными, они заявляют, что город пал.
«Бахмут пал! Если что – не поминайте лихом», – сказал один из находящихся в Артемовске украинских военных. Запись с его высказыванием опубликовал Telegram-канал российских военкоров «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что многие украинские военные уже смирились с поражением и потерей Артемовска.
Ранее российские штурмовые отряды сообщали, что им осталось взять под контроль 0,6 квадратных километра на юго-западной окраине города, чтобы освободить его.
ВС России уничтожили штаб с офицерами бригады ВСУ «Эдельвейс» под Артемовском
Военкоры сообщили об уничтожении штаба с офицерами бригады «Эдельвейс» под Артемовском
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Российские войска уничтожили штаб бригады «Эдельвейс» ВСУ под Артемовском, ликвидирован командир украинского батальона Головатюк, сообщили российские военкоры.
По информации Telegram-канала «Военкоры Русской весны», после удара ВС России по полевому штабу врага на Украине появились первые некрологи. Так, сообщается, что был ликвидирован командир 8-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс» полковник Головатюк.
Также отмечается, что российский отряд «Невский» нанес удар по штабу ВСУ у поселка Зализнянского, откуда враг координировал наступление на Соледарском направлении на рубеже Васюковка – Сакко и Ванцетти.
Ранее Минобороны сообщило, что российские отряды за сутки боев в районе Артемовска уничтожили более 70 украинских военных.
Напомним, Владимир Зеленский присвоил украинской 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде наименование «Эдельвейс». Такое же название носила горнопехотная дивизия нацистской Германии.
Эксперт: Пропавший Залужный стал проблемой для Зеленского
Политолог Баширов: Исчезнувшего 10 дней назад Залужного могли ликвидировать по приказу Зеленского
Главнокомандующий украинскими вооруженными силами Валерий Залужный не появлялся на публике уже больше десяти дней, его якобы могли устранить по приказу президента Украины Владимира Зеленского, предположил политолог Марат Баширов.
Ситуация с исчезнувшим со всех экранов Залужным сложилась странная. В случае, если это «какая-то информационная игра», то неясно, для каких целей это ведется, указал Баширов в посте в Telegram.
Если же Залужный погиб под Артемовском или ранен, то скрывать это также бессмысленно, поскольку в ВСУ это станет быстро известно, считает эксперт. Есть и еще одна версия – Залужный стал для Зеленского «политической проблемой», отметил Баширов.
«Он набирал популярность, появлялся на первых страницах западных изданий, активно контактировал с военными НАТО, создал свой благотворительный фонд для солдат ВСУ», – указал политолог.
Многими Залужный воспринимался как сменщик Зеленского, что не устраивает действующего главу украинского государства. Зеленский также лично «отрезает» возможность переговоров с российской стороной, выдвигая немыслимые условия, констатировал эксперт.
В качестве возможной замены Зеленского на посту главы государства назывался Залужный при сценариях ликвидации украинского президента.
Баширов допускает, что украинские силовики по приказу Зеленского могли ликвидировать главкома ВСУ, его отсутствие в течение 10 дней деморализует ВСУ.
«Гибель от артиллерии России – это одно. Гибель от рук украинских силовиков – совсем другое и грозит переворотом», – заключил политолог.
Между тем основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в Telegram отметил, что Залужный 10, 11 и 12 мая был в зоне досягаемости артиллерии группы. В то же время было проведено несколько «мероприятий», успешность которых пока еще не установлена, указал он.
Путин посоветовал политэмигрантам продолжать пить пиво за границей
Президент России Владимир Путин дал совет собирающимся в Праге политэмигрантам, которые организовывают форумы по «деколонизации России».
Глава государства предложил им продолжать пить пиво и есть шпикачки, отметив, что России это только на пользу.
Российский сенатор Константин Косачев рассказал президенту об «одиозном сборище политэмигрантов в Праге» – втором «Форуме свободных народов» (деятельность организации признана в России нежелательной), передает РИА «Новости».
Путин переспросил, где они собираются, добавив, что Прага – хороший город.
«Им денег платят достаточно, чтобы они могли пивом побаловаться, шпикачками. <…> Вот пускай собирающиеся там мужчины и злоупотребляют этим легким алкогольным напитком, нас это вполне устраивает. Деньги закончатся, можно им даже еще и подбросить», – сказал президент.
Ранее Путин заявил, что попытки противников «раскачать» страну изнутри будут продолжаться.
ВСУ обстреляли Мариуполь ракетами большой дальности
ВСУ обстреляли Мариуполь ракетами большой дальности накануне годовщины освобождения города
Украинские военные в пятницу вечером обстреляли Мариуполь ракетами большой дальности, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Удар нанесли с северо-западного направления в сторону Мариуполя, всего по городу выпустили четыре ракеты, передает ТАСС со ссылкой на представительство.
Удар был нанесен в 21.20. До этого представитель силовых структур ДНР сообщал, что в районе старого мариупольского аэропорта слышны взрывы.
Напомним, в субботу Мариуполь отмечает первую годовщину освобождения от ВСУ и боевиков нацистских группировок. 20 мая 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Мариуполя и завершении операции на заводе «Азовсталь».
Ранее в пятницу ВСУ обстреляли Донецк, по городу выпустили 11 ракет.
США запретили ввозить в Россию телефоны, утюги и тостеры
США запретили ввозить в Россию ряд наименований телефонов, диктофонов и бытовой техники
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США наложили запрет на ввоз в Россию некоторых телефонов, диктофонов, микрофонов и бытовой техники, следует из заявления Минторга страны.
В перечень вошли электрические проточные или накопительные водонагреватели, электрические утюги, микроволновые печи, кипятильники, электрические кофеварки и тостеры. В ведомстве указали, что в санкционый список добавлены также линейные телефонные аппараты, беспроводные телефоны, диктофоны и другие устройства, передает ТАСС.
Кроме того, администрация США ужесточила экспортный контроль против России и Белоруссии более чем на 1200 наименования товаров.
Как указали в Минторге страны, ограничения направлены на дальнейший подрыв промышленных баз РФ и Белоруссии, и их способности продолжать поддерживать военную агрессию России на Украине. По данным ведомства, американское правительство производит в том числе «расширение масштабов санкций в отношении сектора российской и белорусской промышленности».
Отмечается, что из-за вводимых ограничений поставщики не смогут направлять подпавшим под санкции Минторга США юридическим лицам американские товары без получения перед этим специальной лицензии.
Ранее вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что механизм параллельного импорта продолжит действовать в 2024 году по востребованным товарам.
В среду в ФАС предложили ввести режим параллельного импорта для всех категорий товаров.
Еврокомиссия выступила против равноправных переговоров России и Украины
Глава ЕК фон дер Ляйен выступила против равноправных переговоров России и Украины
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на полях саммите «Большой семерки» в Японии призвала не признавать любые мирные инициативы, предусматривающие равноправные переговоры России и Украины.
Фон дер Ляйен, в частности, высказалась в поддержку «мирной формулы» украинского президента Владимира Зеленского и призвала отвергать любое уравнивание Москвы и Киева за столом переговоров, передает РИА «Новости».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва была готова заключить договор об урегулировании конфликта с Киевом на невыгодных для себя условиях, но Украина выкинула в корзину этот проект мирного договора.
Певец Макаревич пообещал больше не выступать в России
Уехавший в Израиль лидер «Машины времени» Андрей Макаревич (признан иноагентом) оскорбил российских граждан, поддерживающих спецоперацию на Украине, и пообещал больше не выступать на Родине.
Проживающий сейчас в Израиле Макаревич в интервью с Татьяной Лазаревой (признана иноагентом в РФ) заявил, что в ближайшее время не планирует возвращаться на родину с концертами, и отметил, что для «подтявкивающих» россиян, которые поддерживают власть, петь не будет. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналистки Олеси Лосевой.
Он заявил, что не поедет с концертами в Россию и в будущем, ни при каких условиях.
Ранее сообщалось, что солист группы «Машина времени» Андрей Макаревич включен в реестр из-за высказываний в Telegram-канале и иностранных СМИ. Позже стало известно, что Андрей Макаревич решил в суде оспорить решение Минюста о присвоении им статуса иностранных агентов.
NBC: США и союзники решили передать Украине истребители F-16
Вашингтон и союзники США планируют передать Киеву истребители F-16, сообщил американский телеканал NBC со ссылкой на источник.
При этом неизвестно, когда будут поставлены самолеты, также нет информации о том, какие именно страны их поставят и в каком количестве, передает ТАСС.
Источник телеканала уточнил, что решение об этом будет принято в ближайшие месяцы.
При этом NBC поясняет, что F-16, которые планируется передать Киеву, «не будут использованы в готовящемся контрнаступлении» ВСУ. Истребители будут переданы в рамках «долгосрочной программы укрепления безопасности».
Ранее политолог-американист Дмитрий Дробницкий рассказал газете ВЗГЛЯД о «тонкой тактике» Белого дома в вопросе поставок F-16 Украине.
Медведев назвал количество принятых в армию в 2023 году контрактников и добровольцев
Медведев: В 2023 году добровольцами и на контракт с ВС России принято 117 тыс. человек
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на совещании по вопросам набора на военную службу по контракту озвучил число принятых в 2023 году в Вооруженные силы России контрактников и добровольцев.
С 1 января по 19 мая в ряды ВС России приняты на контракт и в рамках добровольных формирований 117 400 человек, заявил Медведев, передает РИА «Новости».
Ранее президент Владимир Путин подписал указ, упрощающий условия получения российского гражданства в упрощенном порядке для проходящих службу в армии по контракту иностранцев.
Политолог: Затмить Асада на саммите Лиги арабских государств решили Зеленским
Политолог Корнилов предположил причину приглашения Зеленского на саммит Лиги арабских государств
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Западу нужен был противовес на саммите Лиги арабских государств, чтобы смазать для мировой общественности триумфальное возвращение в ЛАГ главы Сирии Башара Асада. Этим противовесом стал президент Украины Владимир Зеленский, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов.
«Я допускаю, что идея пригласить Зеленского возникла в самой Лиге арабских государств. Когда США и весь Запад дружно набросились на ЛАГ за то, что позвали Башара Асада, то там вполне могла родиться идея: а давайте-ка мы «уравновесим ситуацию» и пригласим того, кого Запад очень любит», – сказал эксперт.
«В принципе, как мы видим, он пытается проникнуть на любое массовое мероприятие – не только на встречу в верхах «Большой семерки», но даже на песенные конкурсы вроде Сан-Ремо или Евровидения. Кроме того, сейчас киевский режим старается проникнуть на все площадки Глобального Юга, о чем прямо недавно говорил глава МИДа Кулеба», – отметил Корнилов.
Он отметил, что вряд ли Зеленский еще месяц назад планировал побывать на саммите ЛАГ, ведь в Киеве же он назначил на апрель-май свое «грандиозное контрнаступление» и, похоже, сам в него верил. «Теперь главная цель этих визитов – везде просить оружие и оправдываться, почему этот «контрнаступ» не состоялся, несмотря на огромные потоки этого самого оружия», – заключил политолог.
Напомним, Зеленский в пятницу прибыл в Саудовскую Аравию для участия в саммите Лиги арабских государств, куда также пригласили Асада. Это первый раз за последние 13 лет, когда Асад примет участие во встрече на высшем уровне, передает «Московский комсомолец». Аналитики назвали этот визит Асада «концом изоляции» Сирии.
Патрушев предупредил Европу о движении в ее сторону радиоактивного облака с Украины
Патрушев заявил, что радиация после уничтожения на Украине боеприпасов с ураном движется в Европу
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Уничтожение боеприпасов с обедненным ураном, отправленных Западом Украине, привело к появлению радиоактивного облака, которое направилось в сторону Европы, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре.
Патрушев указал на визит главы США Джо Байдена в Хиросиму, где он примет участие в саммите G7. Участники обсудят помощь Украине, передает РИА «Новости».
Патрушев отметил, что американцы не раз в истории уже «помогали» странам.
«Украине тоже «помогли», надавили на своих сателлитов и поставили боеприпасы с обедненным ураном. Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы», – сказал секретарь Совбеза России, отметив, что в Польше уже зафиксировали рост радиации.
Также Патрушев напомнил, что США не извинились перед Японией за атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки.
Ранее Государственное атомное агентство Польши опровергло сообщения о повышении уровня радиации в Люблинском воеводстве. Британия ранее заявляла о планах передать Украине вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Обеденный уран – это уран, оставшийся после выделения из него урана-235 в результате обогащения.
В Киеве прогремели более десяти взрывов
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за взрывов в ночь на субботу
Более десяти взрывов прогремело в Киеве в ночь на субботу, сработала система ПВО, сообщают очевидцы.
По их словам, в городе очень шумно, прогремело больше десяти взрывов, работает система ПВО, обнаружен пожар на левом берегу Днепра в Днепровском районе, передает ТАСС.
По данным официального ресурса для оповещения населения, в городе объявлена воздушная тревога.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Николаевской, Хмельницкой и Львовской областях Украины.
В Тбилиси решили разорвать контракт с российским «Метровагонмашем»
Мэрия Тбилиси прекращает соглашение с попавшим под санкции российским «Метровагонмашем»
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Мэрия Тбилиси начала процедуру разрыва соглашения с российским «Метровагонмашем», который должен был поставить вагоны Тбилисскому метрополитену, заявили власти мэрии грузинской столицы.
В заявлении мэрии Тбилиси говорится, что из-за введенных США санкций против российского «Метровагонмаша», муниципалитет грузинской столицы прекращает сотрудничество с российской компанией и аннулирует ранее подписанное соглашение, передает ТАСС.
Ранее в феврале мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Грузия «оказалась вынужденной» не разрывать контракт с российским «Метровагонмашем» о закупке вагонов для метрополитена, иначе ей грозили финансовые потери.
Напомним, в пятницу стало известно, что США ввели новые санкции против российских оборонных предприятий. Под санкции попала и компания «Метровагонмаш». Российская компания «Метровагонмаш» в декабре 2021 года победила в тендере ЕБРР на поставку 44 вагонов на сумму около 50 млн евро.
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