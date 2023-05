В Киеве прогремело более десяти взрывов Российский военный рассказал о взаимодействии танков и артиллерии ЗВО в зоне спецоперации Российский военный рассказал, что танки и артиллерия ЗВО эффективно взаимодействуют в зоне спецоперации 20 мая 2023, 07:57 Текст: Александра Юдина

Танковые и артиллерийские подразделения Западного военного округа эффективно взаимодействуют во время спецоперации, помогая друг другу эвакуировать боевые машины из-под артиллерийского обстрела, рассказал командир артиллерийской батареи с позывным «Обь». По его словам, взаимодействие идет слаженно, к примеру, противник тремя снарядами пытался поразить машину ВС России – вокруг осколки, пробиты были все колеса, а для того, чтобы машину убрать, пока ее не добили, пехота быстро связалась с танкистами, передает РИА «Новости». Также командир отметил, что танкисты приехали очень быстро и помогли эвакуировать машину с поля боя – боевая машина уже отремонтирована, находится в строю и выполняет боевые задачи по уничтожению позиций ВСУ. Ранее сообщалось, что российские военные успешно отработали в ходе СВО тактику прикрытия боевой техники с помощью боевых машин поддержки танков «Терминатор» как при штурмах в лесополосе, так и на открытой местности. ВС России уничтожили штаб с офицерами бригады ВСУ «Эдельвейс» под Артемовском Военкоры сообщили об уничтожении штаба с офицерами бригады «Эдельвейс» под Артемовском

Российские войска уничтожили штаб бригады «Эдельвейс» ВСУ под Артемовском, ликвидирован командир украинского батальона Головатюк, сообщили российские военкоры. По информации Telegram-канала «Военкоры Русской весны», после удара ВС России по полевому штабу врага на Украине появились первые некрологи. Так, сообщается, что был ликвидирован командир 8-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс» полковник Головатюк. Также отмечается, что российский отряд «Невский» нанес удар по штабу ВСУ у поселка Зализнянского, откуда враг координировал наступление на Соледарском направлении на рубеже Васюковка – Сакко и Ванцетти. Ранее Минобороны сообщило, что российские отряды за сутки боев в районе Артемовска уничтожили более 70 украинских военных. Напомним, Владимир Зеленский присвоил украинской 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде наименование «Эдельвейс». Такое же название носила горнопехотная дивизия нацистской Германии. Еврокомиссия выступила против равноправных переговоров России и Украины Глава ЕК фон дер Ляйен выступила против равноправных переговоров России и Украины

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва была готова заключить договор об урегулировании конфликта с Киевом на невыгодных для себя условиях, но Украина выкинула в корзину этот проект мирного договора.

Так быстро восстановить ЗРК Patriot практически невозможно. Не исключаю, что Вашингтон во избежание репутационных потерь попытается тайно передать ВСУ новый комплекс, выдав его за уничтоженный. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Министерстве обороны США сообщили, что ЗРК Patriot удалось полностью отремонтировать после того, как по нему был нанесен удар «Кинжалом». «На мой взгляд, заявление Штатов – это умышленная дезинформация. Мы видели фотографии взрыва, который произошел в результате попадания «Кинжала» в комплекс. Очевидно, что повреждения были нанесены приличные – радиолокационная станция подобного удара не пережила бы. Но даже если она не была уничтожена полностью, это самый сложный элемент для ремонта», – сказал Юрий Кнутов, военный историк, директор Музея войск ПВО. «Буквально за пару дней восстановить комплекс практически невозможно. Более того, в момент прилета «Кинжала» из Patriot выпустили 32 ракеты, из которых управляемыми могли быть лишь 12. Это указывает на то, что оборона велась в состоянии паники, обдуманных решений принять просто не успели. Так или иначе, ложь американцев вскроется уже в ближайшие дни», – подчеркивает эксперт. «Авиация продолжит совершать полеты по данному направлению, и нам не составит труда засечь сигналы данного комплекса. В настоящий момент все выглядит как отчаянная попытка Штатов уберечь репутацию компании Raytheon, которая, собственно, и производит Patriot», – акцентирует собеседник. «В теории Вашингтон может перевезти ЗРК из Польши, попытавшись выдать его за ту машину, которая была уничтожена ВС РФ. Подобная практика у американцев существует давно – чтобы скрыть потери, на технике писали порядковые номера уже утраченных вооружений. Возможно, прибегнут к данному подходу еще раз», – резюмирует Кнутов. Ранее в Министерстве обороны США сообщили, что ЗРК Patriot удалось полностью отремонтировать после того, как по нему был нанесен удар. По словам пресс-секретаря ведомства Сабрины Сингх, в результате обстрела была повреждена лишь одна система ПВО, которую удалось вернуть в полностью рабочее состояние. Во вторник ВС РФ удалось с помощью гиперзвуковой ракеты «Кинжал» уничтожить в Киеве пять пусковых установок и РЛС американского комплекса Patriot. Тогда российские силы нанесли самый массированный удар по столице Украины. В ходе обороны американский ЗРК потерял все 32 ракеты при попытке сбить над Киевом «Кинжал». Общая стоимость снарядов, запущенных на перехват, составила 96 млн долларов. Позже в американских СМИ написали, что комплексы Patriot нельзя считать «чудо-оружием». Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как именно российской ракете удалось подбить ЗРК, который считается одной из самых совершенных в мире систем ПВО. Отметим, «Кинжал» не первый раз использован в ходе спецоперации. Ранее ВКС РФ с помощью данных ракет уничтожали укрепленные бункеры, заглубленные командные пункты, склады оружия и другие подобные цели. Впервые Россия применила гиперзвуковое оружие в рамках СВО еще в марте 2022 года. Тогда военные поразили советское хранилище ядерного оружия на Украине. Онуфриенко: После освобождения Артемовска ВС РФ предстоит разрушить логистику ВСУ на левом берегу Днепра Военный эксперт Онуфриенко: ВС России совместно с ЧВК «Вагнер» пресекает давление ВСУ на фланги

«На протяжении недели противник активно давит на наши фланги в районе Артемовска. ВСУ в первые несколько суток даже удалось достичь некоторых успехов. Так, украинские военные заняли несколько укрепрайонов, но, отодвинув наши позиции от Красного, установить контроль над Клещеевкой так и не смогли. Сейчас было наступление в районе Сакко и Ванцетти, но и там наши бойцы не пустили их в населенный пункт», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. «По последним данным, в Артемовске ЧВК «Вагнер» заняли укрепрайон «Домино». А это последний район из многоэтажек, который находился под контролем противника. Что касается частного сектора, его взятие должно гораздо легче даться опытным и мотивированным штурмовикам. В связи с этим, вполне логично, что «вагнеровцы» помогают подразделениям ВС РФ удерживать позиции на флангах», – отметил собеседник. «Необходимости держать большую группировку в самом городе нет, поскольку линия боевого соприкосновения существенно сузилась, а площадь, по которой активно наносятся удары, составляет менее одного квадратного километра. Вместе с тем надо признать, что активность ВСУ в окрестностях Артемовска создает нам определенные трудности», – рассуждает он. Рассуждая о дальнейшем развитии ситуации на фронте, Онуфриенко отметил, что «нам, по сути, необходимо реализовать то, что не удалось сделать год назад». «Освобождение ДНР – это локальная задача, осуществить которую можно только продавливая оборону противника в лоб. При этом действовать так на всех направлениях, давая противнику возможность укрепиться в 10–15 километрах в следующем населенном пункте, мне кажется нецелесообразным», – полагает собеседник. «Поэтому, полагаю, нам стоит сосредоточиться на проведении стратегического наступления, двигаясь из Белгородской, Курской, Брянской областей на юг. Было бы правильным провести наступательную операцию между Сумами и Харьковом. Там до Днепра порядка 300 км, расстояние хоть и большое, но задача вполне выполнимая для армии. Это позволит нам перерезать пути снабжения группировок противника через Днепр», – рассуждает Онуфриенко. «С той же целью необходимо будет разрушить мосты. Таким образом мы получим возможность создать непреодолимые условия для группировки ВСУ и, двигаясь вдоль водоразделов рек, без их форсирования, освободим левобережье», – заключил он. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что вооруженные силы Украины стремятся прорвать российские фланги в Артемовске с целью осложнить продвижение ВС России в самом городе, но для предотвращения такой ситуации предпринимаются «исчерпывающие меры». В свою очередь военный корреспондент Александр Симонов в своем Telegram-канале «Позывной Брюс» сообщил, что российские штурмовики полностью заняли укрепрайон «Домино» в Артемовске и продвигаются к окраинам города. По его словам, ведется зачистка частного сектора вдоль улицы Чайковского, в районе «Самолет» продолжаются бои. По имеющимся у него данным, очень внимательно работают наши саперы. Военкор допустил, что в только что освобожденных районах частично уцелевшие дома, как это уже было, могут быть заминированы. Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения ВДВ перешли к активной поддержке штурмовых отрядов в боях в Артемовске. Также сообщалось, что Киев начал бросать в Артемовск дополнительные силы, поскольку ситуация стала очень сложной.

США и ЕС всерьез считают, что при должной военной поддержке Украина сможет победить Россию. Однако если контрнаступление ВСУ не состоится или провалится, они первыми заговорят о необходимости мирных переговоров. И о помощи они будут просить Китай, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее в ЕС призвали не признавать мирные инициативы, предусматривающие равноправные переговоры России и Украины. «Заявление фон дер Ляйен соответствует генеральной линии ЕС. В то время как страны БРИКС одна за другой предлагают свои мирные инициативы для урегулирования конфликта, Запад стоит на твердой позиции, что решение конфликта без проигрыша России невозможно. Вашингтон и Брюссель полностью отрицают возможность территориальных потерь Украины», – сказал германский политолог Александр Рар. «Мнение, согласно которому офису Зеленского при достаточной поддержке удастся одолеть ВС РФ, становится доминирующим. Во всяком случае, именно в таком ключе в последнее время освещают события местные СМИ. Отдельные призывы к дипломатическому решению конфликта игнорируются и признаются враждебными», – отмечает эксперт. «В западных странах умирает само понятие «пацифизм». Однако справедливо это исключительно в отношении России, поскольку о необходимости мира в Палестине, Судане, Йемене и Афганистане громче всех кричат именно политики США и ЕС. Но если в ближайшее время украинское контрнаступление не состоится или провалится, то эти же страны изменят свою риторику», – подчеркивает собеседник. «Вероятно, Брюссель и Вашингтон начнут требовать мирных переговоров, заявлять о необходимости дипломатического выхода из конфликта. Возможно, они попытаются обратиться к Китаю, поскольку у Пекина достаточно хорошие отношения с Москвой, чтобы выступать в качестве посредника», – резюмирует Рар. Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на полях саммита «Большой семерки» в Японии призвала не признавать мирные инициативы, предусматривающие равноправные переговоры России и Украины. При этом она высказалась в поддержку «мирной формулы» Владимира Зеленского. Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва была готова заключить договор об урегулировании конфликта с Киевом на невыгодных для себя условиях, но Украина выкинула в корзину этот проект мирного договора. Белорусский президент выразил мнение, что сторонам конфликта следует вернуться к диалогу и составить новый план урегулирования, чтобы завершить военные действия. Ранее он предположил, что заявления Киева о готовящемся контрнаступлении могут быть дезинформацией, поскольку украинская сторона проигрывает российской по численности и технике в пять раз. Шойгу проверил передовой пункт управления «Восток» на Запорожском направлении 19 мая 2023, 12:15 Текст: Александра Юдина

Глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки «Восток» на Запорожском направлении, сообщают в российском военном ведомстве. В официальном Telegram-канале ведомства указано, что министр заслушал доклады командующего группировкой «Восток» и офицеров штаба, которые доложили об обстановке, характере действий противника и выполнении российскими военными боевых задач на основных тактических направлениях. «В штабе группировки войск министр провел совещание с командующим группировкой, на котором отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника на основных направлениях группировки», – отмечено в сообщении. Также Шойгу поручил командирам группировки «Восток» продолжать активное ведение разведки для вскрытия планов ВСУ и уделять внимание безопасному размещению личного состава. Кроме того, министр оборонного ведомства поблагодарил военнослужащих и вручил государственные награды – ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу» – военнослужащим, проявившим героизм во время спецоперации на Украине. Ранее ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Запорожье из РСЗО «Град».

Украина перебрасывает к Артемовску резервы для восполнения безвозвратных и санитарных потерь, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Так, по его словам, отдельные группы вооруженных формирований Украины замечены в районе населенных пунктов Артемовск и Часов Яр. Они в сжатые сроки перебрасываются на участки, где есть необходимость, передает РИА «Новости».

Марочко добавил, что некоторых военнослужащих привозят медицинские автомобили, прибывшие на место, чтобы забрать раненых. Ранее военный корреспондент Александр Симонов сообщил, что российские штурмовики полностью заняли укрепрайон «Домино» в Артемовске и продвигаются к окраинам города. Страны G7 отклонили мирные предложения Китая и Ватикана по Украине

Лидеры стран «Группы семи» (G7) в ходе заседания на саммите в Хиросиме приняли линию Белого дома, согласованную с украинским президентом Владимиром Зеленским, и отклонили любую попытку начать переговоры, включая предложения Китая или Ватикана, сообщили СМИ. Corriere della Sera, анализируя совместный документ по Украине, пишет, что вопрос, как убедить третьи страны не способствовать России, остался без ответа, передает ТАСС. Отмечается, что страны G7 назвали «мирный план» Зеленского единственной основой для установления мира. Эти страны полностью разделяют позиции украинского президента, который отклонил китайское предложение и отверг готовность Ватикана сделать вклад в урегулирование. Никакой перспективы прекращения огня, но продолжение боев, сообщило издание. Несмотря на ужесточение санкционного режима, по информации газеты, остается проблема с теми странами, которые их не поддерживают, а это такие гиганты, как Китай, Индия, ЮАР. Хотя в документе говорится о «серьезных последствиях» для тех, кто обходит санкции, не указывается, в чем конкретно они будут заключаться, пишет издание. В пятницу утром Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский собрался в Саудовскую Аравию на саммит Лиги арабских государств, а затем – в Японию на саммит «Группы семи». Ранее папа Римский Франциск сообщил, что Ватикан готов выступить с «мирной миссией». На что Зеленский в ходе своего визита в Ватикан заявил, что для мирного урегулирования Киеву не требуется посредничество Ватикана, также он отверг идею переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным.

Украинские военные с утра пятницы обстреливают город Энергодар Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Как уточнил Рогов в Telegram, с 6.00 украинские силы наносятся удары по Энергодару из тяжелых видов вооружений. Зафиксировано не менее пяти прилетов снарядов: два попадания в черте Энергодара, три – за его пределами. Один из снарядов попал в КПП на въезде в город. Осколки попали в автомобиль местных жителей. В Энергодаре находится Запорожская АЭС. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, прорыв дамбы в Каховском водохранилище может помешать ее нормальной работе и создаст риски для ядерной безопасности. Сейчас уровень воды в водохранилище превышает критическую отметку на 2,5 метра. До 2014 года украинские власти старались не допустить «второго Чернобыля», но сейчас обстрелы ВСУ мешают персоналу станции проводить профилактические меры для недопущения катастрофы. Российские отряды за сутки боев в районе Артемовска уничтожили более 70 украинских военных

ВС России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам, где находились подразделения ВСУ, а также по складам боеприпасов и техники. На Артемовском направлении штурмовые отряды вели бои в западной части города. Во время боев удалось уничтожить более 70 украинских солдат, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщает Минобороны в своем Telegram-канале. На Купянском направлении противник за сутки потерял до 65 военнослужащих и два автомобиля. В районах населенных пунктов Тимковка, Синьковка Харьковской области и Розовка удалось остановить работу трех диверсионно-разведывательных групп. На Краснолиманском направлении уничтожено до 85 солдат ВСУ, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Более десяти взрывов прогремело в Киеве в ночь на субботу, сработала система ПВО, сообщают очевидцы. По их словам, в городе очень шумно, прогремело больше десяти взрывов, работает система ПВО, обнаружен пожар на левом берегу Днепра в Днепровском районе, передает ТАСС. По данным официального ресурса для оповещения населения, в городе объявлена воздушная тревога. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Николаевской, Хмельницкой и Львовской областях Украины.

Путин привел пример героизма российских военных

Президент России Владимир Путин рассказал о разговоре с командиром одной из бригад СВО, который сменил на посту погибшего товарища. «Я много раз говорил и сейчас повторяю: все, кто там, на передовой, все они есть герои. Неважно даже к каким наградам они представлены», – заявил Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям, передает ТАСС. Глава государства отметил, насколько сильный в России «межнациональный, межконфессиональный замес», и рассказал о разговоре с командиром одной из бригад, который сменил на посту погибшего своего товарища. «Человек с литовской фамилией, родился в Казани, воюет блестяще. На вопрос: «Что голос такой тяжелый?» Он говорит: «Четыре дня не спал». Вот это и есть боевой героизм», – поделился историей Путин.

Несмотря на все попытки западных стран разрушить межнациональное согласие в России, оно только укрепилось, а идея «семьи семей» имеет привлекательную мировоззренческую парадигму для других государств. К такому выводу пришли политологи в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований «Семья семей: межнациональное согласие в России». «Работа по разрушению межнационального согласия в России продолжается десятилетиями. Сейчас мы видим, как вбрасываются деструктивные идеи в национальные сообщества, как противник выстраивает новую конфликтную повестку», – отметил Александр Асафов, политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва», член Общественной палаты России. «Несмотря на то, что наше общество едино перед лицом общих вызовов, работу по укреплению межнационального согласия необходимо вести. Ведь за любой инфоповод, который может стать возможной болевой точкой, западные комментаторы пытаются сразу вцепиться», – добавил политолог. «Фраза президента: «Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Горжусь тем, что я часть этого мира, могучего, сильного, многонационального народа России» стала не просто метафорой, а основой политики в межнациональных отношениях. Глава государства – не просто гарант межнационального мира и согласия в стране, а человек, который не словом, а делом укрепляет это межнациональное согласие», – отметил Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук. «Многонациональный состав России – это цивилизационная основа нашей государственности, нашего общества, основанного на синтезе, на взаимодействии народов, и его сила именно в этом», – убежден эксперт. «Сегодня мы находимся в состоянии беспрецедентных вызовов, связанных с открытым противостоянием с Западом. Его агрессия носит комплексный характер, поставлена задача уничтожения российской государственности. Происходит попытка дестабилизации ситуации в России через разрыв межнационального мира. Для нашей страны чрезвычайно важна реакция на такие попытки, формирование стратегического видения. Межнациональный мир, гармония должны укрепляться, быть мощным фундаментом, который не допустит внешнего давления на Россию», – отметил историк. «Россия на протяжении веков развивалась как великая евразийская цивилизация, в создании которой приняли участие все основные этнокультурные и религиозные группы – славянские и тюркские, угро-финские и кавказские этносы, народы Севера и Сибири, православные и мусульмане, буддисты и иудеи», – рассказал Александр Рудаков, политолог, кандидат исторических наук. «Нашей стране не только удалось сохранить межнациональный и межконфессиональный мир, но и создать атмосферу сотрудничества, братства народов, которые видят в ней свою общую Родину. Россия помогает народам сохранять свою самобытность, формирует симфонию народов и культур, демонстрирует высокий уровень консолидации и качества межнациональных отношений. Это факторы нашего единства», – считает он. При этом, с точки зрения социологов, в России есть два тренда. «Это гармонизация межнациональных отношений и специальная военная операция – когда мы видим проявление переосмысления многих сторон нашей действительности», – рассказал руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов. «Мы отчетливо фиксируем ценность для людей межнационального согласия. 68% россиян считают, что тот факт, что Россия – это многонациональная страна, делает нас сильнее. Это две трети. Больше половины опрошенных считают, что отношения между людьми разных национальностей бесконфликтные. Наблюдается увеличение этой группы людей. Про конфликтность говорят всего 9%», – отметил социолог. «66% опрошенных не испытывают неприязни к представителям какой-либо национальности, 25% – скорее не испытывают. В сумме 91% заявляют о том, что им это чувство не знакомо», – добавил он. «В трудные для государства времена народы России всегда сплачивались. СВО показала внутреннюю силу братских народов, когда мы вместе встали против неонацистской угрозы Запада. Мы, как одна большая семья, сражаемся за свою Родину, за будущее наших детей», – акцентировал Герой России Александр Колесов, командир добровольческого отряда «Боотур», первый заместитель генерального директора Дома дружбы народов Якутии. «Те распри, которые были в гражданской жизни, отодвинулись. Все вдохновлены идеей, что страна должна объединиться. Мы храним, чтим нашу историю. Больше тысячи лет, как мы живем одной семьей, и в трудные времена мы особо должны быть едины. Запад, пытаясь дестабилизировать ситуацию, наоборот, сплотил нас», – отметил он. При этом особую значимость приобретает работа с молодым поколением. «Важно донести до молодых людей, что межнациональное согласие и кооперация – это то, что открывает новые возможности. При это любая форма дезинтеграции значительно уменьшит потенциал для развития и повышения качества жизни», – рассказал Эльдар Есиев, член экспертного клуба «Дигория». «Это актуально с учетом того, что основной канал информационной атаки на межнациональные отношения – интернет и социальные сети. А как нам известно, именно молодежь является аудиторией, наиболее представленной в виртуальной среде», – добавил политолог. «Еще одной важной частью работы является туризм. Лучшим способом борьбы со стереотипами, мешающими нормальному отношению человека к представителям другого народа, является поездка в регион и знакомство с его культурой и традициями», – отметил политолог. В завершение дискуссии эксперты отметили – российский цивилизационный опыт позволяет сформулировать уникальное ценностное предложение всему миру. На этот опыт смотрят наши дружественные страны, и они готовы его применять. Украинский автомобиль подорвался на собственной мине Военный эксперт Марочко: Украинский автомобиль подорвался на собственной мине 19 мая 2023, 08:17 Текст: Дмитрий Зубарев

Автомобиль, перевозивший личный состав украинских войск, подорвался на собственном минном поле на Краснолиманском направлении, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, в районе Невского артиллерийской разведкой ВС России был выявлен автомобиль «Урал» противника с личным составом, направляющийся на передовую, передает РИА «Новости». Марочко добавил, что при пристрелочном выстреле российской артиллерии автомобиль ВСУ выехал с грунтовой дороги и через 50 метров подорвался на собственной мине. В результате подрыва восемь украинских военнослужащих погибли, 13 получили ранения. Ранее Марочко рассказал, что ВСУ стали чаще применять заряженные минометными минами беспилотные летательные аппараты по типу квадрокоптеров. Новости СМИ2 Житель Артемовска рассказал о подрыве ВСУ многоэтажек в городе Житель Артемовска: ВСУ дали жильцам 15 минут, чтобы убежать, и взорвали многоэтажки 19 мая 2023, 09:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Украинские военные выгнали людей из квартир в нескольких многоэтажках в Артемовске, дав им всего 15 минут, чтобы отбежать от домов, а затем взорвали здания, рассказал эвакуированный из города Александр Ступников. По его словам, это произошло 28 марта, когда ВСУ отступали из очередного квартала города в районе улицы Першина, на которой в доме номер 20 жил сам Ступников. Вместе с соседями он прятался от боев в подвале, куда зашел украинский военный и сказал, что через 15 минут будет твориться «что-то страшное», передает РИА «Новости». Он добавил, что все оставшиеся 12 человек, которые проживали в доме, перебежали в небольшой подвал по соседству.

«Прошло минут 10, как рвануло. Половина дома осталась стоять, а эта середина рухнула, остался правый подъезд, и подъезд мой целый остался, потому что дом из двух половин был», – рассказал Ступников. По его словам, в этот же день ВСУ взорвали еще несколько многоэтажных домов, включая здание налоговой инспекции по адресу улица Василия Першина, 8. Ранее представитель силовых ведомств региона сообщил, что ВСУ расстреляли часть мирных жителей при отступлении в начале недели из частного сектора на западе Артемовска в ДНР.