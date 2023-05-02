Герой труда Щербина: Трусливым людям в урановой шахте не место

Получивший «Героя труда» шахтер уранового рудника Щербина: Трусливым людям в шахте не место

Бригадиру горнорабочих забоя уранового рудника госкорпорации «Росатом» Эдуарду Щербине указом президента присвоено звание «Герой труда Российской Федерации». Шахтер рассказал, как проходят рабочие будни в шахте и кому не стоит заниматься такой работой.

Щербина работает на крупнейшем уранодобывающем предприятии России с 1990 года, с 2004-го – бригадиром горнорабочих очистного забоя. Бригадой достигнуты рекордные показатели по выработке. Только за последние пять лет отбито 87,5 тыс. куб. метров горной массы, выдано 188,7 тыс. тонн руды. Годовой план по добыче урана в 2020–2022 годах выполнялся досрочно, превышая плановые показатели на 7–10%. Коллектив является победителем производственных соревнований ППГХО, сообщает пресс-служба ПАО «ППГХО».

«Слабохарактерным, трусливым людям в шахте не место. Я видел много таких – кто через месяц бежит, а кто и через неделю. Я, когда молодой пришел, тоже боялся. Это естественная реакция – над тобой тонны земли… Нас в бригаде девять человек, мы как одна крепкая семья. В шахте проводим по семь-восемь часов пять дней в неделю. Поэтому люди у нас надежные. Не терпим расхлябанности и пустозвонства, ценим в людях трудолюбие и верность данному слову», – отмечает Щербина.

Эдуард Щербина – полный кавалер почетного знака «Шахтерская слава». В 2018-м получил звание «Заслуженный шахтер Российской Федерации». Он также является победителем в номинации «Наставник года» отраслевого конкурса «Человек года Росатома». Жизнь его семьи неразрывно связана с ППГХО. Мама Лидия Александровна 37 лет отработала электромонтером на ремонтно-механическом заводе (РМЗ) объединения. Отец Алексей Анатольевич 22 года трудился на РМЗ обрубщиком литья. Старший брат Виталий 30 лет отработал на гидрометаллургическом заводе ППГХО. Супруга Татьяна Федоровна – машинист крана, работает на РМЗ.

За 55-летнюю историю ПАО «ППГХО им. Е. П. Славского» Щербина стал пятым Героем труда среди работников объединения. В 1974 году первым из шахтеров звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот» был удостоен проходчик Александр Попов.

«Люди были и остаются главной опорой в любом деле, особенно в таком, как добыча урановой руды. Ежедневно в шахту спускаются сотни горнорабочих и инженеров, сменяя друг друга. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Расстояние до самого нижнего горизонта составляет почти километр от поверхности земли. Работа физически и психологически нелегкая, поэтому здесь остаются только надежные и крепкие духом люди. Один из них – Эдуард Алексеевич Щербина. Мы очень гордимся им, его высокой государственной наградой. Особенно приятно, что он стал Героем труда именно в год 55-летия нашего уранодобывающего предприятия», – отметил гендиректор ППГХО Иван Киселев.