США прокомментировали сообщения о нежелании приглашать Украину в НАТО

Представитель Госдепа Патель указал на необходимость решать вопрос о приглашении Украины в НАТО коллективно

Представитель Госдепа Ведант Патель прокомментировал сообщения французских СМИ о том, что США входят в число стран, которые резче всех выступают против быстрого приглашения Украины в НАТО.

«Речь идет о коллективном решении, которое будет принимать альянс», – приводит его слова «Интерфакс».

Патель заверил, что Вашингтон привержен «политике открытых дверей НАТО». В Госдепе пояснили, что сейчас усилия направлены на поддержку Киева «в решении проблем», с которыми Украина «сталкивается в настоящее время», передает РБК.

О том, что Вашингтон враждебно относится к членству в альянсе Украины заявила французская газета Le Monde.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО на июльском саммите в Вильнюсе должно сделать шаг к членству Украины в Североатлантическом альянсе, другие решения для Киева неприемлемы.