Митинг грузинской оппозиции против авиарейсов с Россией собрал несколько десятков человек

Всего несколько десятков человек вышли на митинг в Тбилиси в пятницу по призыву саакашвилевского «Единого национального движения» против восстановления прямых рейсов между Россией и Грузией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Акция была намечена на 19 часов местного времени (18.00 мск), однако до сих пор на проспекте Руставели перед парламентом Грузии не перекрыто движение транспорта, что обычно происходит в случае многочисленных митингов.

Часть оппозиции жалуется на дождливую погоду и анонсирует новую акцию против «русификации Грузии» 28 мая.

Напомним, что аналогичный митинг в аэропорту Тбилиси завершился задержанием шести радикалов, которые протестовали против рейса российской авиакомпании «Азимут».

Пассажиры первого рейса из России в Грузию столкнулись в аэропорту с представителями грузинской прессы, которые начали задавать россиянам провокационные вопросы.