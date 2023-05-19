МИД призвал россиян учитывать риски при поездках в Молдавию

МИД России предупредил россиян о рисках при планировании поездок в Молдавии

В связи участившимися случаями дискриминационного отношения к россиянам со стороны молдавских властей рекомендуется учитывать риски при планировании поездок в Молдавию, заявили в Министерстве иностранных дел России.

МИД России отмечает, что в аэропорту Кишинева обладатели российских паспортов часто подвергаются унизительной процедуре дополнительного досмотра. В ведомстве отмечают, что изнурительные проверки занимают до 10 часов, приезжающим в Молдавию россиянам и их детям не предоставляют воду, еду и возможность связаться с внешним миром, говорится в сообщении на сайте МИД России.

Также в дипведомстве предупредили, что после многочасовых проверок и досмотров гражданам России отказывают во въезде в республики по разным надуманным причинам, таким образом, Молдавия каждый день запрещает въезд от 10 до 50 россиянам.

По имеющимся данным, во время таких проверок пограничники Молдавии, а также представители Агентства пограничной и береговой охраны ЕС и миссии ЕС по пограничной помощи Молдавии нередко записывают подобное неподобающее обращение с россиянами на мобильные телефоны, после чего выкладывают видео в Сеть.

В МИД России с сожалением отметили, что возможности оказания консульской поддержки со стороны посольства России в Кишиневе в таких ситуациях «серьезно ограничены», из-за того, что молдавские власти зачастую не предоставляют допуск к российским гражданам.

Ранее молдавская оппозиция призвала Россию и Китай защитить страну от геноцида.