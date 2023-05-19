Первый с 2019 года самолет вылетел из Москвы в Тбилиси

Первый за четыре года самолет вылетел в Тбилиси из Внуково

Первый после четырехлетнего перерыва самолет вылетел в пятницу утром из Московского аэропорта в Тбилиси, рейс из Внуково осуществляет российская авиакомпания «Азимут».

Рейс вылетел без задержки. Большинство пассажиров летят на отдых. Они сообщили, что рады возобновлению полетов, поскольку до этого им приходилось делать три пересадки, чтобы попасть в Грузию, передает РИА «Новости».



В свою очередь грузинский предприниматель Мамука Пипия предположил, что теперь в России не будет дефицита грузинских специалистов, особенно в сфере ресторанного и строительного бизнеса.

Тем времени Агентство гражданской авиации Грузии предоставило второй российской авиакомпании – Red Wings – разрешение на полеты в Тбилиси и Кутаиси, первые рейсы могут состояться в июне.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кому больше нужно прямое авиасообщение с Грузией, а в Российском союзе туриндустрии оценили перспективы Тбилиси в качестве транзитного хаба для полетов в другие страны.

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