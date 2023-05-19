WP: США уничтожили в Сирии мирного жителя вместо лидера «Аль-Каиды»

WP: Авиаудар США в Сирии мог привести к смерти мирного жителя, а не лидера «Аль-Каиды»

Нанесенный американскими военными авиаудар в Сирии 3 мая мог привести к гибели мирного жителя, а не одного из главарей террористической организации «Аль-Каида*» (запрещена в России), как утверждал Пентагон, сообщает газета Washington Post.

Отмечается, что после авиаудара был убит 56-летний местный житель Лотфи Хассан Мисто, его семья настаивала на том, что он не имел отношения к «Аль-Каиде*». Американские журналисты обратились к экспертам в сфере борьбы с терроризмом и выяснили, что нет никаких подтверждений наличия связей между Мисто и террористическими группировкам, передает ТАСС.

Также в материале указано, что в Пентагоне признали наличие сомнений касательно того, был ли в результате авиаудара ликвидирован боевик. Еще один источник издания в Пентагоне полагает, что в результате операции был ликвидирован связанный с «Аль-Каидой» человек, пишет Washington Post.

Как заметил представитель Центрального командования ВС США, в связи с сообщениями о гибели мирного жителя проводится разбирательство.

Напомним, 2 мая сообщалось, что самолеты ВВС Израиля нанесли ракетные удары по позициям сирийской армии в окрестностях Алеппо, один сирийский военный погиб, еще семь человек получили ранения.