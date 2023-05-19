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США собрались расширить секторальные санкции против России
В Белом доме сообщили о планах Вашингтона расширить секторальные санкции против России и дополнить черные списки
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Соединенные Штаты приняли решение расширить секторальные санкции против России, внести в черные списки еще более 300 фигурантов и отрезать от американского экспорта дополнительные 70 связанных с Москвой структур, сообщил представитель администрации США высокого ранга.
Высокопоставленный представитель американской администрации сообщил, что власти США расширят санкции на дополнительные сектора российской экономики, имеющие ключевое значение для оборонно-промышленного комплекса России, а также введут новые запреты, передает ТАСС.
Он заверил, что все члены Группы семи (G7) готовы вводить новые санкции и ужесточать экспортный контроль с целью усилить экономическое давление на Россию. По его словам, это, помимо прочего, означает масштабное ограничение категорий импортируемых Москвой товаров, имеющих ключевое значение на поле боя, а также отрезание примерно 70 структур в России и третьих странах от американского экспорта, включение их в черный список Министерства торговли США.
Представитель американской администрации также сообщил о намерении Вашингтона ввести санкции против более чем 300 физических лиц, организаций, морских и воздушных судов с целью пресечения обхода санкций, действий финансовых посредников, а также будущих энергетических и иных добывающих мощностей России, а также других действующих лиц, «помогающих поддерживать войну» (СВО). Он пояснил, что это предполагает внесение в черные списки тех или иных фигурантов в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии.
Как заявил представитель вашингтонской администрации, новые ограничительные меры США будут призваны, в частности, ударить по способности России производить энергоносители в средне- и долгосрочной перспективе.
Американский чиновник также сообщил, что новые ограничительные меры США, принимаемые в увязке с саммитом G7, затронут не только Россию, но и третьи страны.
Ранее в Кремле заявили, что Россия адаптировалась к давлению США.
В США признали попадание в систему ПВО Patriot на Украине в результате удара ВС России
Одна из установленных на территории Украины систем противовоздушной обороны Patriot получила повреждения после ракетного удара, нанесенного ВС России, сообщает телеканал CNN.
Удар был нанесен в понедельник вечером, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал.
CNN заявляет, что система ПВО получила повреждения, но не была полностью уничтожена. Сейчас США оценивают урон, чтобы понять, необходимо ли полностью выводить ее из эксплуатации или можно отремонтировать.
Местонахождение поврежденной системы ПВО не называлось.
Ранее Минобороны России сообщало о нанесении высокоточных ударов по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также по местам хранения боеприпасов, вооружения и техники. Сообщалось, что все цели были поражены.
В Киеве позже отказались комментировать сообщения об уничтожении комплекса Patriot.
Американский полковник: Россия знает места скопления бронетехники НАТО на Украине
Полковник Макгрегор похвалил действия российской разведки на Украине
Сильные взрывы под Киевом во время ракетных ударов могут свидетельствовать о том, что Россия уничтожила важные цели ВСУ, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, уничтожение целей под Киевом может говорить о том, что российская разведка работает отлично. ВС России знают о местах скопления бронетехники из Германии, США и Британии, передает РИА «Новости».
Макгрегор уточнил, что основные удары пришлись на склады хранения боеприпасов и пункты нахождения StormShadow и Patriot. Полковник заявил, что, поражая ЗРК, Москва хочет ослабить противовоздушную оборону Украины для более интенсивной работы авиации.
Ранее сообщалось, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» уничтожила в Киеве РЛС комплекса Patriot.
В МИД не исключили присоединения Центральной Азии к санкциям Запада
Замглавы МИД Галузин: Некоторые страны Центральной Азии могут присоединиться к западным санкциям против России
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Некоторые страны Центральной Азии дают понять, что они не готовы брать на себя риски и могут присоединиться к санкциям Запада против России, заявил замглавы МИД Михаил Галузин на III Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».
Галузин отметил позиции России и стран Центральной Азии по нелегитимности односторонних экономических ограничений совпадают, однако, несмотря на это, центральноазиатские государства не хотят брать на себя риски и дают понять, что готовы следовать санкционной политике Запада, передает ТАСС.
Россия никому не диктует внешне- и внутриполитический курс, подчеркнул дипломат, уточнив, что речь идет о ситуациях, когда не нарушаются взаимные обязательства, в том числе в рамках ОДКБ, ЕАЭС и СНГ. Он выразил уверенность, что в государства Центральной Азии это хорошо видят и понимают, ведь искусственное разрушение связей с Россией, по словам дипломата, способно обернуться более тяжелым ущербом, чем издержки от вторичных санкций.
Замминистра подчеркнул, что Россия настроена на последовательное укрепление отношений стратегического партнерства со странами Центральной Азии.
Напомним, в апреле США пригрозили Казахстану вторичными санкциями за помощь России в уходе от рестрикций Запада.
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых «Кинжалах»
Шойгу опроверг утверждения Киева о якобы сбитых ПВО Украины гиперзвуковых ракетах «Кинжал»
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Утверждения Киева о том, что украинской ПВО во вторник якобы удалось сбить шесть российских гиперзвуковых ракет «Кинжал», не соответствуют действительности, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
Шойгу указал, что российская сторона «столько «не запускала Кинжалов», сколько» украинские войска «якобы сбивают своими заявлениями». По словам Шойгу, число «украинских перехватов», о которых заявляет Киев, «в три раза больше, чем мы пускаем». При этом он задался вопросом о том, «кто там действительно управляет американскими комплексами», которые должны осуществлять эти перехваты. «Да и с типом ракет они все время ошибаются. Потому и не попадают», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, о первом якобы сбитом «Кинжале» заявили украинские СМИ, но их заявление опроверг представитель воздушных сил ВСУ. Позднее уже украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что вооруженные силы Украины якобы сбили гиперзвуковую ракету. После этого Пентагон также заявил о якобы сбитой Украиной с помощью Patriot ракете «Кинжал». Высокопоставленный источник в российском Минобороны указал, что скорость полета «Кинжала» выше предельных боевых режимов ЗРК, которые западные страны поставляют на Украину.
Тем временем в ходе массированного ракетного удара по Киеву «Кинжалом» был уничтожен ЗРК Patriot. На одном из видео, которое сняли очевидцы в Киеве, было видно, как «Кинжал» преодолевает огонь батареи ЗРК Patriot и поражает комплекс ПВО. В США признали, что ЗРК Patriot получил повреждения после российского ракетного удара.
В Киеве комментировать сообщение о поражении американского ЗРК отказались, но утром главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские средства ПВО сбили ночью, в том числе, все шесть выпущенных в сторону Киева «Кинжалов».
СМИ: Россия обрушила планы Зеленского по использованию ЗРК Patriot
Sohu: Россия обрушила планы Зеленского по использованию ЗРК Patriot
Российская сторона пресекла планы киевского режима по использованию ЗРК Patriot ударом гиперзвукового комплекса «Кинжал», считает китайское издание Sohu.
Украинский президент Владимир Зеленский давно ждал Patriot и намеревался его применять для перехвата российских ракет, так он планировал заставить Москву потерять лицо, пишет Sohu, передает РИА «Новости».
Но вместо этого российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» ударила по переданному от Вашингтона Киеву ЗРК Patriot, что оказало большое влияние на обе стороны конфликта.
Вместе с тем это болезненно повлияло и на сами США, которые производят эти комплексы.
Напомним, российские военные нанесли массированный удар по Киеву, Минобороны России сообщало, что был поражен американский ЗРК Patriot.
Между тем американские СМИ сообщали, что Patriot при ударе не получил значительных повреждений и готов к эксплуатации.
США оценили вероятность введения G7 всеобъемлющего запрета на экспорт в Россию
Помощник президента США Салливан счел маловероятным введение G7 всеобъемлющего запрета на экспорт в Россию
На саммите в Японии страны G7 вряд ли договорятся о введении всеобъемлющего запрета на экспорт товаров в Россию, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Салливан заявил, что «не ожидает» решения о всеобъемлющем запрете. По его словам, в центре внимания будет функционирование санкций и контроль за их соблюдением. Кроме того, G7 должна «высказаться» о замороженных российских активах, передает ТАСС.
Напомним, СМИ сообщали, что G7 может перейти к санкционному режиму, при котором весь экспорт по умолчанию запрещается и составляются списки исключений. Однако, как сообщала пресса, Япония и ЕС выступили против этой идеи США.
Politico: Июль назван последним месяцем финансирования Украины из бюджета США
Военная помощь Киеву может закончиться в июле, из выделенных Конгрессом США 48 млрд долларов осталось лишь 6 млрд, пишет издание Politico.
По словам старшего советника американского Центра стратегических и международных исследований Марка Канчиана, решением может стать запрос Белого дома на помощь Киеву в рамках экстренного бюджетного пакета, пишет «Коммерсант» со ссылкой на издание.
Высокопоставленный чиновник из администрации Джо Байдена заявил, что Белый дом обсуждает перспективы очередной помощи Украине, но из-за внутренних проблем они «пока туманны».
Еще одной проблемой может стать то, что Конгресс будет решать проблему с госдолгом, потолок которого могут поднять, чтобы американское правительство могло обеспечивать свои обязательства. Одним из условий, на котором настаивают правые законодатели для поднятия потолка, – возвращение Пентагона к финансированию уровня 2022 года.
Эстонский премьер рассказала, как «умоляет» компании отказаться от сделок с Россией
Премьер Эстонии Каллас заявила, что вынуждена «умолять» компании отказаться от сделок с Россией
Эстонский премьер-министр Кая Каллас призналась, что вынуждена «умолять» местные компании отказаться от сделок, заключенных с Россией.
Каллас в интервью газете Financial Times заявила, что выгодная торговля с Россией, несмотря на «ястребиную» позицию властей стран Балтии, привлекает местные компании.
Премьер Эстонии, по информации FT, «умоляет» компании найти «нравственные ориентиры», чтобы отказаться от заключенных сделок, которые могут позволить России получить товары из санкционных списков, передает РИА «Новости».
Каллас обвинила местные компании в лицемерии, заявив, что те якобы «очень громко говорят об Украине, России и безопасности», однако «тайно» договариваются с Москвой.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что германское правительство собирается принять «прагматичные меры» с целью предотвращения попыток обхода антироссийских санкций.
МИД назвал условия продления зерновой сделки после 17 июля
МИД: Зерновая сделка будет прекращена 17 июля в случае невыполнения требований России
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Россия подтверждает продление «черноморской инициативы» по вывозу украинского продовольствия еще на два месяца, до 17 июля включительно, без внесения каких-либо изменений, заявил МИД РФ.
В заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, говорится, что соглашение будет действовать до конца 120-дневного цикла, а в целом после подписания 22 июля 2022 года в Стамбуле меморандума между Россией и ООН, направленного на нормализацию отечественного сельхозэкспорта, пройдет ровно год.
При этом Москва сохраняет принципиальные оценки реализации Стамбульских соглашений: до сих пор выполняется только «черноморская инициатива» за исключением экспорта аммиака. Конкретный прогресс по Меморандуму Россия – ООН отсутствует, констатирует внешнеполитическое ведомство.
МИД сообщил также, что с заявленной гуманитарной составляющей «сделки» есть «явные проблемы». Украинское зерно, по информации российской стороны, вывозится по морскому коридору преимущественно в государства с высоким уровнем доходов и выше среднего, включая «сытые» европейские рынки. Подчеркивается, что нуждающиеся страны получают «абсолютный мизер» – 2,5% (722 тыс. тонн) от общего числа в 30 млн тонн, вывезенных из украинских портов за девять месяцев.
Блокируются поставки российской продукции, даже безвозмездная передача удобрений беднейшим странам, сказано в заявлении. Вместе с тем Запад продолжает много и громко заявлять о глобальной продовольственной безопасности и угрозах голода, отмечает Москва.
Российское внешнеполитическое ведомство вновь напомнило, в первую очередь Соединенным Штатам, ЕС и Британии, которые так «пекутся» о продовольственной безопасности, о необходимости реального изъятия российских удобрений и продовольствия из-под односторонних санкций. Системными задачами, как подчеркивает МИД, является переподключение «Россельхозбанка» к системе SWIFT, поставки запчастей, разблокирование транспортной логистики и страхования, реанимирование аммиакопровода «Тольятти – Одесса» и «разморозка» активов российских компаний.
Зерновая сделка будет прекращена после 17 июля, если данные требования не будут выполнены, заключил МИД России.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия поддержала продление зерновой сделки на два месяца, потому что они будут решающими.
В России оценили риск присоединения Центральной Азии к санкциям Запада
Политолог Лепехин: Центральная Азия будет лавировать, чтобы не потерять контакты с Россией
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Западные страны не обладают большим влиянием в Центрально-Азиатском регионе. И даже те государства, которые присоединятся к антироссийским санкциям, будут лавировать и попытаются сохранить контакты с Москвой. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Лепехин. Ранее в российском МИД не исключили присоединения Центральной Азии к санкциям Запада.
«В наиболее сложном положении находится Казахстан. Еще со времен президентства Назарбаева выстроилась зависимость республики от Великобритании, широко присутствует их агентура, и на Астану давят как на ключевую точку. Вместе с тем у казахов тесные связи с Россией в экономике и логистике. Поэтому, очевидно, государству придется как-то лавировать, присоединяясь к санкциям и в то же время их обходя», – сказал генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.
«Что касается других стран региона, они могут и не присоединяться к санкциям. Так, например, Туркмения больше зависит от Китая, нежели от западных стран, поэтому им нет никакого смысла поддерживать антироссийскую политику. Таджикистан зависит от России и Китая, так что санкции им тоже неинтересны. Узбекистан за последние 10 лет избавился от американской зависимости, туда пошли многомиллиардные инвестиции из России, им будет невыгодно портить такие отношения с нами», – рассуждает Лепехин.
«Немного особняком стоит Киргизия, где русский язык используется наравне с государственным. Важным маркером является и то, что президент Садыр Жапаров в этом году первым официально подтвердил свой визит в Москву на День Победы. Однако одновременно с этим там много западных НКО, которые дестабилизируют обстановку, разгоняют антироссийские нарративы. Поэтому, я полагаю, киргизам придется лавировать еще активнее, делать вид, что они присоединились к санкциям, но на деле их обходить», – полагает собеседник.
«По моему мнению, западные страны сегодня не просто пытаются оторвать Центрально-Азиатский регион от России. Их цель – сформировать новую геополитическую реальность. И самую активную антироссийскую политику проводит Британия. Проявления этого мы видим на Украине, в том числе в виде наемников и поставок вооружения. Лондон подразумевает, что Вашингтон и Пекин уже поделили геополитическое влияние в Азиатском регионе, и стремится отхватить себе «кусочки», чтобы тоже считаться великой державой», – заключил Лепехин.
Ранее замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что некоторые страны Центральной Азии дают понять – они не готовы брать на себя риски и могут присоединиться к санкциям западных стран против России. Замминистра подчеркнул, что Россия настроена на последовательное укрепление отношений стратегического партнерства со странами Центральной Азии.
Галузин отметил, что позиции России и стран Центральной Азии по нелегитимности односторонних экономических ограничений совпадают, однако, несмотря на это, центральноазиатские государства не хотят брать на себя риски и дают понять, что готовы следовать санкционной политике Запада.
Россия никому не диктует внешне- и внутриполитический курс, подчеркнул дипломат, уточнив, что речь идет о ситуациях, когда не нарушаются взаимные обязательства, в том числе в рамках ОДКБ, ЕАЭС и СНГ. Он выразил уверенность, что в государствах Центральной Азии это хорошо видят и понимают, ведь искусственное разрушение связей с Россией, по словам дипломата, способно обернуться более тяжелым ущербом, чем издержки от вторичных санкций.
Галузин также указал на то, что США и НАТО не оставляют попыток превратить Центральную Азию в плацдарм для угрозы южным границам России. По словам дипломата, они вовлекают государства Центральной Азии в так называемые партнерские программы и тренинги, стараются возобновить совместные учения на территории региона и разместить там свою военную инфраструктуру.
Напомним, в апреле США пригрозили Казахстану вторичными санкциями за помощь России в уходе от рестрикций Запада. По словам помощника министра финансов США Элизабет Розенберг, Штаты находятся в партнерстве с казахстанскими представителями правительства и ясно указывают на опасность рисков навлечь на себя вторичные санкции из-за особого отношения с Россией.
FT: У Киева осталось пять месяцев на попытки переломить ситуацию в конфликте
Financial Times: В США считают, что следующие пять месяцев станут для Украины решающими в конфликте с Россией
Вашингтон рассчитывает, что у Киева осталось пять месяцев на то, чтобы переломить ситуацию в конфликте с Россией в свою пользу, пишет Financial Times.
Вашингтон рассматривает следующие пять месяцев как решающие для исхода конфликта на Украине. По мнению США, после этого у Киева не останется реальных шансов изменить ситуацию, пишет Financial Times со ссылкой на близкие к американским властям источники.
Причиной для таких опасений украинских союзников служит то, что уровень поддержки Киева почти достиг своего максимума. Кроме того, высокопоставленные европейские чиновники все больше обеспокоены поставками в следующем году, поскольку в США стартует вызывающая разногласия президентская кампания. Европейские союзники сомневаются, что США смогут выполнить одобренный в 2022 году пакет помощи в 48 млрд долларов, особенно потому, что это требует очередного голосования в Конгрессе этой осенью на фоне более пристрастных дебатов о войне, отмечает издание.
Судя по предварительным договоренностям, Киеву хватит военной техники и вооружения именно на пять месяцев. Еще один из американских чиновников предположил, что текущий уровень поддержки Украины не продержится больше одного года или двух лет. «Мы не можем вечно поддерживать один и тот же уровень помощи», – заявил он, передает телеканал «360».
Ранее источник сообщал, что если к началу осени Киев не продемонстрирует каких-либо успехов в ходе конфликта с Москвой, международное сообщество начнет оказывать на Запад серьезное давление, чтобы усадить Россию и Украину за стол переговоров.
Politico: Вашингтон рассматривает варианты заморозки конфликта на Украине
Politico: Внутри администрации Байдена ведется обсуждение вариантов замораживания конфликта на Украине
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Американская сторона ведет подготовку к приостановке украинского конфликта, которая может привести к ситуации как на Корейском полуострове, сообщили источники издания Politico.
Несколько ведомств США и Белый дом изучали возможность развития конфликта на Украине, включая его «заморозку» на долгий срок, сообщили собеседники Politico, передает ТАСС. По этому сценарию планируется согласовать потенциальные линии, которые Украина и Россия согласятся не переходить, при этом они не обязательно должны быть официальными границами.
По мнению авторов статьи, это наиболее возможный вариант развития событий, так как стороны не хотят признавать поражение, а Вашингтон считает, что контрнаступление киевского режима не сможет нанести «смертельного удара» Москве.
Один источник, знакомый с обсуждениями внутри администрации президента Джо Байдена, уточнил, что в США планируется долгосрочная перспектива, независимо от того, будет ли выглядеть конфликт «замороженным или оттаявшим».
Издание считает, что сама идея о долгосрочном планировании может подорвать уверенность киевских властей в том, что Вашингтон продолжит помогать им.
В начале года на Украине появились слухи о том, что Запад может определить для страны такой же сценарий, по которому разделили Корею на две части.
Политолог Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что у двух исторических событий больше различий, чем сходств.
Москва обвинила США в провокации из-за предложения «прогнать русских» из Армении
Глава МИД Лавров обвинил США в провокации из-за предложения «прогнать русских» из Армении
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В Москве предложения Соединенных Штатов «прогнать русских» из Армении сочли откровенной провокацией, заявил глава МИД Сергей Лавров.
На сайте ведомства указано, что в Москве знают о том, что армянам предлагается «прогнать русских со своей территории вместе с пограничниками», а также убрать военную базу, а Вашингтон якобы будет помогать обеспечивать безопасность.
Также Лавров добавил, что Армения получила бы более стабильную ситуацию, если бы позволила развернуть миссию наблюдателей ОДКБ, документ о развертывании которой был подготовлен еще осенью 2022 года, однако так и не был подписан.
В заключение министр подчеркнул, что тот документ был согласован на уровне глав МИД других стран, однако Армения сама в последний момент попросила отложить его принятие.
Ранее глава армянского правительства Никол Пашинян заявил, что Армения и Россия имеют тесные экономические связи, но Ереван не помогает Москве обойти западные санкции, чтобы не навредить себе.
CNN: ЗРК Patriot не получил серьезных повреждений после российского удара
Американский ЗРК Patriot, поставленный киевскому режиму, все еще можно использовать после нанесенного российской стороной удара, сообщили CNN источники в администрации США.
Комплекс готов к работе, его радар, который является одним из самых ключевых компонентов, не поврежден, сообщили собеседники CNN, передает ТАСС.
Сейчас нет информации о том, какой именно элемент ЗРК поврежден, но ряд собеседников полагает, что Patriot не придется вывозить из зоны боевых действий для ремонта.
Россия нанесла массированный удар по украинской столице во вторник. Минобороны указало, что был поражен американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.
Киссинджер призвал принять Украину в НАТО для ее усмирения
Киссинджер призвал принять Украину в НАТО из-за неопытности ее руководства
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Украина становится страной с наилучшим вооружением, но наименее стратегически опытным руководством в Европе, ее следует принять в НАТО, чтобы контролировать, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
Если российская спецоперация закончится не в пользу Москвы, мир получит «недовольную Россию, но также недовольную Украину», сказал Киссинджер. Украину следует принять в НАТО «ради безопасности Европы», тогда Киев «не сможет принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне», передает РИА «Новости» со ссылкой на Economist.
По его мнению, Россия больше не является конвенциональной угрозой. Киссинджер заявил, что, будь у него возможность обсудить Украину с главой российского государства Владимиром Путиным, он сказал бы президенту России, что для Москвы «тоже было бы безопаснее» вступление Украины в НАТО. Однако Европа не хочет этого, заявил Киссинджер, европейцы предпочитают вооружить ее и заставить обороняться.
Киссинджер полагает, что при определенных условиях Китай «мог бы неохотно согласиться на членство Украины в НАТО», передает ТАСС.
Кроме того, Киссинджер заявил, что предложенный Россией проект договора с США о гарантиях безопасности мог бы стать основой для диалога между сторонами, но не был воспринят серьезно властями Соединенных Штатов. Он предположил, что диалогу могло помешать крайне неприязненное личное отношение к Путину главного американского переговорщика. Вероятно, Киссинджер говорил о замглавы Госдепа Уэнди Шерман.
Киссинджер напомнил, что так называемый Берлинский ультиматум первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева привел к долгим переговорам и подписанию четырехстороннего соглашения по Берлину, но в случае с Украиной диалога не получилось. Киссинджер счел ошибкой то, что США допустили вступление в будущем Украины и Грузии в НАТО. Однако это, по его словам, «не оправдывает действий России».
Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес, говоря о возможности вступление Украины в НАТО, заявил: «Очевидно, не прямо сейчас, не сейчас». В 2022 году Украина подала заявление на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. При этом заявку Киева НАТО собирается рассматривать только после окончания боевых действий на Украине.