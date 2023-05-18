Песков: Россия адаптировалась к давлению США

Россия не тешит себя иллюзиями, что Соединенные Штаты могут оставить попытки оказания давления на нашу страну, на Иран и другие государства, которые ищут подлинно взаимовыгодного сотрудничества, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, в России всегда знали, что это давление будет продолжаться, передает ТАСС.

Песков обратил внимание, что группа стран, на которые оказывается давление с американской стороны, в том числе Иран, «весьма и весьма адаптировались» к этим условиям. И эти страны, как и Россия, продолжат свою планомерную работу по выстраиванию отношений, основанных на взаимной выгоде, взаимном уважении, уверен представитель Кремля.

Ранее сенатор США Тед Круз сообщил, что готовит законопроект, который предусматривает введение санкций с целью противодействия военно-техническому сотрудничеству России и Ирана.

