Сенатор США анонсировал законопроект о санкциях против России и Ирана

Американский сенатор Тед Круз собрался добиться введения санкций США против России и Ирана

Сенатор США Тед Круз сообщил, что готовит законопроект, который предусматривает введение санкций с целью противодействия военно-техническому сотрудничеству России и Ирана.

Круз заявил, что масштабное сотрудничество России и Ирана развивается, а администрация Джо Байдена не пытается этому помешать. Предлагаемый проект закона должен обязать Белый дом «противодействовать сотрудничеству между Ираном и Россией по ряду направлений», передает ТАСС.

Сенатор хочет использовать санкции, введенные в связи с ситуацией на Украине, против банков, нефтяных танкеров, самолетов, аэропортов, судов и верфей, используемых Россией и Ираном в рамках ВТС. Также Круз хотел бы добиться заморозки «миллиардов долларов, которыми Иран располагает за рубежом», чтобы Тегеран не получил доступ к этим средствам в случае заключения «еще одной сделки по атому».

Напомним, утверждения о том, что Иран якобы передает России беспилотники, которые используются в ходе спецоперации на Украине, уже стали поводом для санкций ЕС и США против Ирана, хотя страны Запада не представили в ООН никаких доказательств закупок Россией иранского оружия. Госдеп США заявил, что ВТС России и Ирана становится полномасштабным партнерством в сфере обороны. Россия называла вбросами сообщения о поставках иранских беспилотников.

