В Верховном суде назвали условие, когда сдачу в плен нужно считать преступлением

В Верховном суде России разъяснили, что преступлением считается, когда военнослужащий добровольно сдался в плен и не предпринял действий для предотвращения этого.

В постановлении пленума на сайте Верховного суда России говорится, что военный должен сопротивляться противнику, чтобы избежать пленения, даже если он находится в отрыве от своей воинской части или подразделения и в полном окружении.

Сдача в плен будет считаться преступлением в случае, если она была добровольной. При этом, если из-за физических проблем боец не мог сопротивляться и попал в плен, это считаться преступлением не будет.

Если же боец сдался в плен с целью перейти на сторону противника, его необходимо судить в рамках закона о госизмене.

Напомним, будет ли сдача в плен считаться преступлением, зависит исключительно от обстоятельств, при которых это происходило, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Владимир Слащев. Ранее Верховный суд дал разъяснения, при каких условиях сдачу в плен можно расценивать как военное преступление.