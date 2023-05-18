Politico: Вашингтон рассматривает варианты заморозки конфликта на Украине

Politico: Внутри администрации Байдена ведется обсуждение вариантов замораживания конфликта на Украине

Американская сторона ведет подготовку к приостановке украинского конфликта, которая может привести к ситуации как на Корейском полуострове, сообщили источники издания Politico.

Несколько ведомств США и Белый дом изучали возможность развития конфликта на Украине, включая его «заморозку» на долгий срок, сообщили собеседники Politico, передает ТАСС. По этому сценарию планируется согласовать потенциальные линии, которые Украина и Россия согласятся не переходить, при этом они не обязательно должны быть официальными границами.

По мнению авторов статьи, это наиболее возможный вариант развития событий, так как стороны не хотят признавать поражение, а Вашингтон считает, что контрнаступление киевского режима не сможет нанести «смертельного удара» Москве.

Один источник, знакомый с обсуждениями внутри администрации президента Джо Байдена, уточнил, что в США планируется долгосрочная перспектива, независимо от того, будет ли выглядеть конфликт «замороженным или оттаявшим».

Издание считает, что сама идея о долгосрочном планировании может подорвать уверенность киевских властей в том, что Вашингтон продолжит помогать им.

В начале года на Украине появились слухи о том, что Запад может определить для страны такой же сценарий, по которому разделили Корею на две части.

Политолог Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что у двух исторических событий больше различий, чем сходств.