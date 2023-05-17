Лавров – «вассалу США» Макрону: Москва не видит угроз со стороны Пекина

Москва и Пекин развивали сотрудничество в течение долгого времени и сейчас у стран доверительные отношения, Россия не видит угрозы со стороны Китая, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Отвечая на слова французского президента, министр призвал не «мерить по себе» и указал, что Москва не видит угроз со стороны Пекина. Лавров в интервью телеканалу «Царьград» подчеркнул, что Россия развивала сотрудничество с Китаем в течение долгого времени, и сейчас у стран «теснейшие, доверительные отношения на всех уровнях», что на Западе встречается крайне редко.



Глава российского МИД также предположил, что Макрон ощущает себя вассалом США, поскольку не может добиться автономии Евросоюза. Лавров подчеркнул, что Москва открыта к сотрудничеству со всеми странами на условиях взаимного уважения и выгоды.

Ранее Макрон заявил, что Россия якобы геополитически проиграла конфликт против Украины, став «зависимой» от Китая. Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в ответ напомнил, что в настоящее время все страны Запада ложатся спать и просыпаются с мыслями о России.