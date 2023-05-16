Испания объявила о скором запрете импорта СПГ из России в ЕС

Министр энергетики Испании Рибера объявила о намерении ЕС запретить импорт СПГ из России

Страны ЕС запретят импорт сжиженного природного газа из России «раньше, чем можно предположить», заявила министр энергетики Испании Тереса Рибера.

В марте Рибера призвала импортеров СПГ в Испании не заключать новые контракты на СПГ из России. Рибера сообщила, что импортеры согласились. Кроме того, она сообщила, что в ходе расследования Испания не нашла подтверждения заявлениям о том, что российское дизельное топливо везут в Европу через третьи страны, передает РИА «Новости».

Она также прокомментировала предложение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля предпринять меры против государств, которые перепродают Европе российскую нефть. Рибера считает, что к этому вопросу надо подходить с осторожностью, так как ожидаются сложности с реализацией. Кроме того, Рибера опасается, что применение мер может оказаться несправедливым.

В 2022 году экспорт американского сжиженного природного газа в Европу вырос до 117,4 млн кубометров, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее (47,8 млн куб. м). Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что ключевая задача России в нынешних условиях, когда инфраструктура в Европу пострадала, и мы потеряли достаточно большой объем экспорта трубопроводного газа – это расширение уровня производства и экспорта СПГ.