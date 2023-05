Захарова отреагировала на угрозы Венгрии Зеленскому Политолог: Развитие экономики и содействие СВО стали приоритетами властей Новосибирской области Политолог Асафов оценил результаты встречи Путина с губернатором Новосибирской области Травниковым

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Президент хорошо знаком с деятельностью губернатора Новосибирской области. И если он поприветствовал участие Травникова в сентябрьских выборах, значит федеральный центр позитивно оценивает работу властей региона», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. «Судя по контексту встречи, Путин хорошо понимает специфику региона и видит в Травникове эффективного управленца, что подтверждается растущими социально-экономическими показателями в регионе», – полагает Александр Асафов, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва», член Общественной палаты РФ.

«Отдельным блоком шли вопросы помощи участникам СВО. Травников подчеркнул приоритетность этого направления для региона. И это видно из намерения построить новый крупный реабилитационный центр. Кроме того, предусмотрен целый пакет соцгарантий и другие меры. В этом процессе видна активняа деятельность региональных властей и высокая оценка их работы со стороны президента», – сказал собеседник. Во вторник президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. В докладе главе государства Травников отметил, что ситуация в экономике в его регионе по-прежнему стабильна, сообщает пресс-служба Кремля. «Отрасли, которые набрали в прошлом году хорошие темпы, продолжают прирастать. Снижаются объемы добычи полезных ископаемых, но такая важнейшая часть промышленности, как обрабатывающее производство, продолжает прирастать. Рост по итогам первого квартала превысил 5%. Я думаю, такая тенденция по году продолжится», – указал он. Травников также рассказал о планах построить реабилитационный центр на 400 мест для среднесрочной и долгосрочной реабилитации участников СВО. В случае выделения федерального финансирования Травников пообещал реализовать проект «намного быстрее» и запустить реабилитационный центр уже через полтора года. Путин сказал, что все представленные ему документы будут рассмотрены и переданы в федеральное правительство. Также Путин поддержал участие Травникова в сентябрьской избирательной кампании, передает РИА «Новости». «Вы, и все люди, которых вы привлекли к совместной работе, не просто добиваетесь решения стоящих перед вами задач, а в целом правильно определяете основные направления развития и добиваетесь результатов там, где это наиболее востребовано», – сказал президент. Военкоры сообщили о самом массированном ударе по военным объектам в Киеве Военкоры сообщили о масштабном ударе по военным объектам в Киеве ракетами «Кинжал» и «Калибр»

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Власенко

Российские силы утром во вторник, 16 мая, нанесли самый массированный удар по Киеву, военные объекты в украинской столице атаковали ракетами «Кинжал» и «Калибр». Ряд ударов были нанесены по Святошинскому району Киева, после чего там начался сильный пожар, сообщает Telegram «Военкоры Русской Весны». Там же уточняется, что в результате атаки в украинской столице российские силы, вероятно, смогли поразить американские системы ПВО. При этом ЗРК Patriot выпустили десятки ракет, пытаясь остановить российский ракетный удар. Так, в Сети появились кадры работы ЗРК Patriot, которые можно отличить из-за того, что пуски ракет идут не под прямым углом, а под углом в 40 градусов. На видео можно заметить, что после прекращения работы ПВО происходит взрыв, а затем поднимаются столбы дыма. Кроме того, авторы канала обратили внимание на фото агентства Reuters, на которых можно заметить позиции переданных США комплексов Patriot. В ночь на вторник воздушная тревога была объявлена почти во всех областях Украины, в том числе в Киеве, передает РИА «Новости». Очевидцы рассказали о мощных взрывах в украинской столице. Глава Киевской военной администрации Сергей Попко заявил об «исключительной по своей плотности» атаке по объектам в украинской столице, пишет «Российская газета». Ударом гиперзвукового «Кинжала» поражен ЗРК «Пэтриот» в Киеве

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Российские военные в ночь на вторник ударили по местам хранения боеприпасов и техники из западных стран в украинской столице, сообщили в Минобороны. Удар высокоточным гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» поразил американский ЗРК Patriot, хранящийся в Киеве, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Удар наносился сосредоточенно и высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации украинских подразделений, местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники Запада, подчеркнули в министерстве. Там указали, что цель удара достигнута, и все назначенные объекты поражены. Ранее военные корреспонденты сообщали, что 16 мая по украинской столице был нанесен удар, были поражены военные объекты, удар наносился комплексами «Кинжал» и «Калибр». Новости СМИ2 ВС России нанесли удар по скоплению украинских войск под Ореховом Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: ВС России нанесли удар по скоплению военных ВСУ в районе Орехова 16 мая 2023, 01:25 Текст: Антон Никитин

Российские войска нанесли массированный удар из реактивной и ствольной артиллерии по крупному скоплению военнослужащих ВС Украины (ВСУ) в районе Орехова в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что вечером понедельника русские воины нанесли массированный удар двумя батареями реактивной и ствольной артиллерии по крупному скоплению украинских боевиков. Он уточнил, удар осуществлен в ближнем тылу противника к западу от Орехова. Напомним, в начале мая ВС России отразили атаку ВСУ в районе Орехова. В Киеве отказались комментировать уничтожение ЗРК Patriot «Кинжалом» Представитель ВВС Игнат не стал комментировать уничтожение ЗРК Patriot в Киеве гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

Фото: IMAGO/Karolis Kavolelis/Global Look Press

Текст: Ольга Иванова

Официальный представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отказался комментировать сообщения об уничтожении в Киеве зенитно-ракетного комплекса Patriot. Он сослался на то, что не будет комментировать российские источники, передает РИА «Новости». Напомним, российские военные в ночь на вторник ударили по местам хранения боеприпасов и техники из западных стран в украинской столице, сообщили в Минобороны РФ. Удар высокоточным гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» поразил американский ЗРК Patriot, хранящийся в Киеве. Новости СМИ2 Американский генерал объяснил долгую подготовку Украины к контрнаступлению Генерал США Хертлинг: Киев откладывает контрнаступление из-за сложности и высоких рисков 16 мая 2023, 10:05 Вооруженные силы Украины откладывают обещанное контрнаступление из-за сложности предстоящей операции и высоких рисков, пишет в The Washington Post генерал-лейтенант США в отставке, экс-командующий американскими войсками в Европе Марк Хертлинг. По словам генерала, украинского контрнаступления стоит ожидать в ближайшее время, однако точную дату назвать невозможно. «Это может начаться в течение нескольких дней или недель. Те, кто размышляет о том, когда именно может произойти атака, должны понимать сложную задачу, стоящую перед украинскими войсками», – пишет экс-главком в колонке для The Washington Post.

Хертлинг подчеркнул, что для наступления требуется большое количество сил, большая маневренная ловкость и длинные, надежные линии снабжения. «Ничего подобного в таком масштабе ВСУ еще не проводили», – добавил он. Ранее британский генерал, бывший заместитель командующего силами НАТО в Европе Ричард Ширрефф заявил, что Украине нужно провести целую серию успешных контрнаступлений, чтобы добиться целей, на это может уйти несколько лет. Авиаэксперт: 50 истребителей F-16 не помогут ВСУ захватить преимущество в небе Украины

Фото: Msgt. Matthew Plew/U.S. Air/Global Look Press

Текст: Евгений Поздняков

Передача F-16 ВСУ существенно не отразится на ходе конфликта. В рядах противника почти не осталось обученных пилотов, базами для ремонта подобных самолетов они тоже практически не располагают. К тому же наши ПВО успешно работают по воздушным целям. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее стало известно, что ВСУ хотят получить 50 истребителей F-16 от западных стран. «По техническим характеристикам F-16 ничем не превосходит российские истребители. Однако важно понимать, что в настоящее время самолет выступает преимущественно в качестве носителя определенных снарядов. Таким образом, куда большее значение имеют особенности тех ракет, которыми будут оснащены машины», – сказал главный директор «Авиа.ру» Роман Гусаров. «Теоретически ценность подобных поставок возрастает в связи с новостями о получении ВСУ британских ракет Storm Shadow. Однако паниковать не стоит: за последний год российские системы ПВО зарекомендовали себя крайне положительно. Мы сбиваем самолеты противника регулярно и эффективно. Не думаю, что F-16 в этом плане окажется более опасным», – отмечает эксперт. «Однако возникает вопрос, кто сядет за штурвал 50 машин. На Украине ощущается сильная нехватка профессиональных пилотов. Сейчас некоторые представители ВСУ проходят подготовку в странах НАТО, но за полгода воспитать асов не получится. Конечно, часть из них все же получат доступ к F-16, но, очевидно, что натовские летчики также поднимутся в воздух», – акцентирует собеседник. «Конечно, 50 самолетов – это достаточно много. Однако не думаю, что они сумеют кардинально поменять обстановку. Во-первых, для доминирования в небе у противника должно быть численное преимущество в сравнении с нами. Сложно сказать, сколько машин задействуем мы, но полсотни моделей вряд ли позволят ВСУ почувствовать себя в большинстве», – подчеркивает Гусаров. «Во-вторых, в отношении авиации вопросы обслуживания техники играют куда более важную роль, чем ее количество. Украина не располагает необходимыми базами для ремонта F-16. Создать их в столь сжатые сроки практически нереально. В этом плане передача советских моделей ВСУ выглядела более логичной», – считает эксперт. «Конечно, рядом есть Польша, и теоретически возможен сценарий, когда самолеты будут перенаправляться в Варшаву для обслуживания и дозаправки. Но подобные промежуточные «подскоки» все равно снижают эффективность применения авиации», – отмечает собеседник. Резюмируя, Гусаров выказал уверенность в том, что противник при помощи западных машин попытается отодвинуть линию боевого соприкосновения в сторону границ РФ до 2022 года. Также, по мнению эксперта, ВСУ будут осуществлять удары по военным объектам, которые находятся не только на фронте, но и в тылу. Ранее издание Politico со ссылкой на советника главы Минобороны Украины Юрия Сака сообщило, что ВСУ рассчитывают получить от 40 до 50 истребителей F-16 от западных стран. Сак уточнил, что из указанных самолетов украинское командование намерено сформировать три-четыре эскадрильи для защиты неба, потому что на данный момент стране «нечем остановить» российские самолеты. Он добавил, что противовоздушная оборона Украины не будет полной без истребителей F-16, и отметил, что президент страны Владимир Зеленский хотел бы сделать вопрос поставок истребителей главным на саммите «Большой семерки» (G7) в Хиросиме, а также на саммите НАТО в Вильнюсе в июле. Советник главы Минобороны Украины также пояснил, что хотя Италия, Франция, Британия и Германия не имеют в распоряжении F-16, которые они могут предложить ВСУ, однако страны намеренны призвать к поставкам США и Турцию. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов уже сейчас начать обучение украинских пилотов. По его словам, Франция может делать это совместно с некоторыми другими европейскими странами, которые выразили такую готовность. Он отметил, что с США еще ведутся дискуссии. При этом Макрон не подтвердил, что страна готова поставлять Украине военные самолеты, отметив, что это остается теоретическими разговорами. Напомним, в апреле заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что США понадобится полтора года для того, чтобы поставить Украине F-16, если будет принято соответствующее решение. В свою очередь военный аналитик Майкл Пек говорил, что украинские аэродромы уничтожат до прибытия на них американских истребителей F-16, если решение о передаче будет принято. Он также отмечал, что для использования F-16 нужно привести старые украинские взлетно-посадочные полосы «в достаточно чистое» состояние, удлинить их и устранить риск попадания посторонних предметов в двигатели. Ранее один из летчиков ВКС России, принимающий сейчас участие в СВО, рассказал газете ВЗГЛЯД, что самолетами ВВС Украины сейчас управляют в большинстве своем иностранные наемники. «Надев украинскую форму, натовский пилот тут же становится украинским наемником, – поясняет летчик. – Подписывают контракт и отрабатывают. Невозможно доказать, что это действующий военнослужащий страны блока НАТО. Если наши возьмут такого в плен, то на Западе скажут, что из ВВС Германии или Польши он давно уволен». О том, как нашим военным удалось выбить лучший украинских пилотов, газета ВЗГЛЯД писала ранее. Новости СМИ2 В США признали попадание в систему ПВО Patriot на Украине в результате удара ВС России

Фото: AP/TASS

Текст: Кристина Цыцура

Одна из установленных на территории Украины систем противовоздушной обороны Patriot получила повреждения после ракетного удара, нанесенного ВС России, сообщает телеканал CNN. Удар был нанесен в понедельник вечером, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал. CNN заявляет, что система ПВО получила повреждения, но не была полностью уничтожена. Сейчас США оценивают урон, чтобы понять, необходимо ли полностью выводить ее из эксплуатации или можно отремонтировать. Местонахождение поврежденной системы ПВО не называлось. Ранее Минобороны России сообщало о нанесении высокоточных ударов по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также по местам хранения боеприпасов, вооружения и техники. Сообщалось, что все цели были поражены. В Киеве позже отказались комментировать сообщения об уничтожении комплекса Patriot. Российские мотострелки отразили десять атак ВСУ в пригороде Артемовска

Фото: t.me/mod_russia

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжили наступательные действия в западных кварталах Артемовска. Подразделения Южной группировки сдерживали противника, прикрывая фланги штурмовых отрядов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Наиболее сложная обстановка складывалась в районе Красного ДНР, где подразделениями 4-й мотострелковой бригады за сутки было отражено десять атак ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. В ходе ожесточенных боев ликвидированы свыше 70 военнослужащих, машина пехоты и два бронетранспортера. Оперативно-тактической и армейской авиацией Южной группировки войск поражены подразделения противника под Часовом Яром и Богдановкой ДНР. В районе пункта Красное ДНР авиаударом разрушен автомобильный путепровод, по которому велась переброска подкреплений противника в Артемовск. В этом районе авиацией совершено девять вылетов самолетов. Артиллерией группировки выполнены 74 огневые задачи, отчитались в Минобороны. Общие потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили до 215 военнослужащих, пять бронемашин, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30. Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражена живая сила и техника противника возле Новомлынска и Кисловки Харьковской области. Рядом с Масютовкой, Тимковкой, Котляровкой Харьковской области, Новоселовским и Стельмаховкой Луганской народной республики (ЛНР) пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Потери противника за последние сутки составили до 60 военнослужащих, сообщил Конашенков. Оперативно-тактической и армейской авиацией группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника у пунктов Червоная Диброва, Невское ЛНР и Григоровка Донецкой народной республики (ДНР). За прошедшие сутки на этом направлении ликвидированы порядка 65 военнослужащих, две машины пехоты, а также самоходная артустановка «Акация». На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника недалеко от пунктов Шевченко, Великая Новоселка ДНР, Малиновка, Белогорье, Червоное и Новоданиловка Запорожской области. Возле Урожайного ДНР пресечены действия украинской ДРГ. За минувшие сутки на этих направлениях потери противника составили до 135 военнослужащих, две гаубицы «Мста-Б», самоходная артустановка «Акация», перечислили в Минобороны. На Херсонском направлении в результате огневого поражения за прошедшие сутки ликвидированы порядка 25 военнослужащих, самоходная артустановка «Акация», пять автомобилей. Оперативно-тактической и армейской авиацией ВС России поражены 75 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах, подытожили в оборонном ведомстве. Новости СМИ2 Пушилин заявил об усилении флангов в Артемовске Врио главы ДНР Пушилин: Фланги в Артемовске усилены после переброски резервов, ситуация в городе должна выровняться 16 мая 2023, 10:37 Текст: Алина Власенко

Фланги в Артемовске (украинское название – Бахмут) были усилены за счет переброски дополнительных резервов, это поможет ситуации в городе выровняться, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. По словам Пушилина, Артемовск стал для Киева самой большой проблемой, и потому туда перекинуты серьезные резервы ВСУ. Он добавил, что в настоящее время фланги в городе усилены, туда перекинуты военные с других участков, и в ближайшее время ситуация должна выровняться, передает РИА «Новости».

Пушилин добавил, что хотя ситуация в Артемовске остается напряженной, бойцы группы «Вагнер» продолжают продвигаться. В городе остается все меньше высоток, которые контролируются украинскими военными. Тем временем на Авдеевском направлении российские силы взяли несколько укреплений ВСУ. Пушилин уточнил, что на позициях «в шаговой доступности» уже видно Авдеевский коксохимический завод. Ситуация на Марьинском направлении также остается сложной, но российские силы движутся вперед, передает ТАСС. «Противник закрепился в нескольких достаточно серьезных укреплениях, которые они готовили и улучшили в последнее время, трудно их выбить», – сказал Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live», добавив, что проблема также заключается в постоянном перебросе резервов. Ситуация на Угледарском направлении Пушилин также назвал стабильно напряженной. По его словам, идет позиционное противостояние, противник регулярно предпринимает попытки улучшить позиции. Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на Донецком направлении самые ожесточенные бои продолжали вести штурмовые отряды на западной окраине Артемовска, а также подразделения 4-й мотострелковой бригады в районе Красного Донецкой народной республики (ДНР). Авиация ВКС России сбила украинские самолеты Су-24 и Су-25 в ДНР 16 мая 2023, 13:18 Российской истребительной авиацией возле Варваровки и Красноармейска Донецкой народной республики (ДНР) были сбиты самолеты Су-24 и Су-25 ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Средствами ПВО за последние сутки перехвачены семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, а также три противорадиолокационные ракеты HARM и семь снарядов РСЗО HIMARS, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Уничтожены 22 украинских беспилотника рядом с Ивановкой и Евгеновкой ДНР, Тополевкой Луганской народной республики, Инженерным, Благовещенкой Запорожской области и пунктом Крынки Херсонской области, сообщил Конашенков. С начала спецоперации уничтожены: 427 самолетов, 233 вертолета, 4178 беспилотников, 422 ЗРК, 9176 танков и других боевых бронемашин, 1100 боевых машин РСЗО, 4828 артиллерийских орудий и минометов, а также 10 233 единицы спецтехники, перечислили в Минобороны. Новости СМИ2 Украинская разведка призналась в организации терактов против известных россиян Глава ГУР Украины Буданов признался в причастности украинской разведки к терактам против известных россиян

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Текст: Вера Басилая

Украинская разведка причастна к терактам против известных медийных лиц в России, заявил начальник ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью журналисту Валерию Савчуку. По его словам, «достали» уже многих, в том числе публичных личностей. Так он ответил на вопрос: сможет ли Киев достать Владимира Соловьева или Александра Дугина, передает ТАСС. Буданов не стал подтверждать, но и не опроверг – входит ли в список целей Захар Прилепин. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия уверена в причастности Украины к нападениям на россиян, причем Киев не просто спонсирует убийства, а является их организатором и вдохновителем. До этого в Кремле сочли чудовищным заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности «убивать россиян по всему миру». Напомним, Буданов заявил, что Киев будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины». В Кремле заявили о подтвержденной экспертами уникальности «Кинжалов» Представитель Кремля Песков: Уникальность «Кинжалов» подтверждена экспертами в этой области 16 мая 2023, 13:41 Текст: Александра Юдина

Уникальные возможности гиперзвуковых ракет «Кинжал» подтвердили специалисты, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Путин сам неоднократно говорил, а также технические специалисты неоднократно подтверждали, что ракеты «Кинжал» обладают совершенно уникальными тактико-техническими характеристиками, передает ТАСС. Ранее военные корреспонденты сообщали, что 16 мая по украинской столице был нанесен удар, были поражены военные объекты, удар наносился комплексами «Кинжал» и «Калибр».

Новости СМИ2 В ДОВСЕ упрекнули Запад в готовности к эскалации конфликта на Украине Глава российской делегации по ДОВСЕ: «Оружейный тур» Зеленского показал готовность Запада к эскалации конфликта 16 мая 2023, 11:59 Последние визиты президента Украины Владимира Зеленского, в ходе которых он обсуждал увеличение военной помощи Киеву, показали готовность Запада, особенно Великобритании, способствовать росту эскалации украинского конфликта, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По словам Гаврилова, «оружейный тур» украинского президента продемонстрировал готовность стран Запада, особенно Великобритании, способствовать большей эскалации конфликта, передает ТАСС.

Гаврилов указал, что из-за готовности Запада передать Киеву еще больше вооружений ситуация становится все более напряженной. По его словам, такой подход приведет к эскалации конфликта или войне тылов – «кто качественнее, быстрее и больше произведет вооружений и боеприпасов». За последнее время Зеленский посетил Нидерланды, Италию, Германию, Францию и Британию, везде обсудив увеличение военной помощи Киеву. В частности сообщалось, что Киев рассчитывает получить от 40 до 50 истребителей F-16 от стран Запада. Захарова: Угрожать Зеленскому НАТО – это как пугать ежа лесными ягодами Захарова отреагировала на угрозы Венгрии признать Зеленского террористом за планы подоровать нефтепровод «Дружба»

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на призывы к НАТО венгерского эксперта по безопасности Дьердя Ногради рассматривать план Киева взорвать нефтепровод «Дружба» как акт терроризма. В своем Telegram-канале Мария Захарова сообщила, что венгерский эксперт по вопросам безопасности Дьердь Ногради пригрозил Зеленскому пятой статьей НАТО в ответ на план Киева взорвать нефтепровод «Дружба», призвав признать такие намерения актом терроризма. Захарова напомнила Норгади, что недавно были уничтожены «Северные потоки», тем самым совершено нападение на ряд стран НАТО, но «только руками натовские страны развели и сделали вид, что так и было». Кроме того, по ее словам, все промолчали, когда президент США пообещал разрушить трубопроводы. «Угрожать киевскому режиму Североатлантическим альянсом, это как пугать ежа… лесными ягодами и грибами (я сегодня романтично настроена)», – иронично отметила Захарова. Ранее Washington Post сообщила со ссылкой на появившиеся в Сети документы, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал захватить российские приграничные города, а также взорвать нефтепровод «Дружба». Газета ВЗГЛЯД выясняла, что на самом деле скрывается за сообщениями о намерении Киева атаковать регионы России. Новости СМИ2 Президент пожелал успехов Травникову на выборах губернатора 16 мая 2023, 17:56 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин провел в режиме видеосвязи встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Глава государства поддержал решение губернатора баллотироваться на новый срок на выборах в сентябре и пожелал ему удачи. Путин отметил, что Травников и люди, которых он привлек к совместной работе, не просто добиваются решения стоящих задач, а в целом правильно определяют основные направления развития и достигают результатов там, где это наиболее востребовано. Он подчеркнул, что власти региона решают существующие проблемы. «Я считаю, что вполне удовлетворительно все происходит. Я желаю вам успехов, удачи, надеюсь, что люди оценят то, что сделано в Новосибирской области», – сказал президент. В ходе беседы Травников рассказал Путину, что ситуация в экономике области по-прежнему стабильна. Отрасли, которые набрали в прошлом году хорошие темпы, продолжают прирастать, говорится на сайте Кремля. В частности, рост обрабатывающего производства по итогам первого квартала превысил 5%. «Я думаю, такая тенденция по году продолжится», – сказал Травников.