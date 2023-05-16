На креативной неделе во Владивостоке ожидают участников из Индии и Китая

Глава Минвостокразвития: Креативная неделя в ДФО поможет противостоять «культурному джихаду» против России

Фестиваль «Российская креативная неделя», который пройдет во Владивостоке, поможет противостоять «культурному джихаду» Запада против России, дальневосточные креативные продукты будут востребованы, в том числе, в странах Азии, считает глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Дальневосточная креативная неделя – возможность собрать вместе сильных и творческих людей со всего Дальнего Востока, а также вместе вырабатывать новые интересные творческие решения, как создавать уникальные продукты культуры, которые займут достойное место в России и в мире. Три четверти населения Земли не присоединились к культурному джихаду против России, а значит, дальневосточные креативные продукты будут востребованы и у нас в стране, и в странах Азии и мира», – приводит его слова РИА «Новости».

Министр уверен, что проводить форум «Российская креативная неделя – Дальний Восток» нужно, несмотря на то, что Россия сейчас проходит один из самых сложных периодов в современной истории.

«Мы проводим специальную военную операцию, чтобы остановить войну. Война против России ведется не только в военном и террористическом плане, ударами по нашим войскам и просто русскоговорящим людям. Война ведется по самому широкому фронту – в областях финансов, экономики, технологий, продовольствия, информации. Война ведется и в области культуры», - сказал Чекунков.

Он отметил, что россиянам пытаются перекрыть доступ ко всему, что накопила западная цивилизация, и очерняют все русское. По его словам, чтобы противостоять этому «цунами русофобии», россияне обязаны становиться сильнее и изобретательнее, а Дальний Восток собрал в себе «все лучшее, самое русское и могучее, и бережно соединил это с глубокой культурой народов, которые вместе с русскими населяли эти земли на протяжении веков, с историей и с природой».

В рамках Креативной недели регионы Дальнего Востока посетит индийский продюсер Вивек Агравал, чтобы выбрать площадки для совместных проектов, сообщила замглавы Минвостокразвития Эльвира Нургалиева.

Он проедет Якутию, Бурятию, Приморье, Камчатку. На счету Агравала – более 20 фильмов, передает ТАСС.

Также в рамках форума «Российская креативная неделя – Дальний Восток» запланирован визит индийской и китайской делегаций.

«Особенность Дальнего Востока – близость к крупнейшему рынку Азии, все наши экономические проекты сфокусированы на экспорт. Мы работаем в креативной сфере, большинство наших проектов уже экспортируется в азиатские регионы. Мы будем продолжать поддерживать наших предпринимателей созвать продукты, которые будут ориентированы на экспорт», – добавила Нургалиева.

Кроме того, добавила Нургалиева, мастер-планы дальневосточных городов помогут увеличить долю креативной индустрии в экономике ДФО.

«Одно из ключевых направлений нашей работы – мероприятия по созданию нового облика городов Дальнего Востока, по поручению президента РФ Владимира Путина сейчас формируются мастер-планы городов ДФО», – сказала она.

Нургалиева напомнила, что шесть мастер-планов уже представлены главе государства, оставшиеся будут представлены в этом году. Он отметил, что также формируется сервисная среда. «Мы как министерство создаем центры креативных индустрий, арт-кластеры на Дальнем Востоке. Так, в Якутске уже создан «Квартал труда», <…> есть отдельное решение по созданию еще трех таких центров во Владивостоке, в Благовещенске и Улан-Удэ в ближайшие годы», – отметила она.

В рамках реализации мастер-плана Петропавловска-Камчатского тоже будет создан арт-кластер.

Фестиваль-форум «Российская креативная неделя – Дальний Восток» пройдет с 25 по 27 мая во Владивостоке.