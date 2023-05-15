В России решили упростить получение льгот на оплату ЖКУ

Россиян хотят освободить от бюрократических процедур при получении субсидий на оплату ЖКУ, в данный момент ведется сбор большого пакета документов, сообщают депутаты Госдумы.

Согласно новым нормам, для получения субсидий на оплату ЖКУ теперь будет нужно только одно заявление, остальное чиновники сами запросят в рамках межведомственного взаимодействия, передают «Известия».

Также депутаты Госдумы предлагают утвердить дополнительные критерии, которые должны учитывать разные жизненные ситуации россиян, в том числе наличие долгов за ЖКУ.

Уточняется, что по всей стране рекомендуется снизить максимальный порог расходов на ЖКХ в общем доходе семьи с 22 до 15%. Как отметили в пресс-службе кабмина, пока рекомендации не поступили в аппарат правительства.

Как заверили в Минстрое, концептуально инициативу поддерживают, однако пока проект нормативного правового акта в ведомство не поступал и не прорабатывался.

Как заметил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, ключевая совместная задача с правительством – сделать так, чтобы люди получали субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг максимально безболезненно для своего времени и нервов.

«Сейчас в этом вопросе возникают проблемы. На первом этапе считаем необходимым разработать онлайн-калькулятор расчета совокупного дохода семьи и размера субсидии. Чтобы человек вбивал данные, которые у него есть, и понимал, на что может рассчитывать», – сказал он.

Напомним, с 1 января 2023 года вступили в силу новые правила оплаты ЖКУ – оплачивать общедомовые нужды стало необходимым согласно фактическому потреблению, зафиксированному домовым прибором учета.