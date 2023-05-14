WSJ: НАТО хочет предложить Киеву немедленную помощь, но не членство

НАТО на саммите в Вильнюсе может предложить Украине помощь, но не членство в альянсе, пишет Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

При этом издание сообщает, что чиновники НАТО намерены дать понять, что в будущем Киев может стать членом альянса, передает РИА «Новости».

Источники газеты уточнили, что предложение о помощи будет озвучено на саммите НАТО в Литве в июле.

Ранее бывший посол Украины в Берлине Алексей Мельник обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в промедлении с вопросом вступления Киева в Североатлантический альянс.