Депутат Госдумы от Крыма Шеремет призвал разорвать дипотношения с Британией после удара по Луганску ракетами Storm Shadow

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет после нанесения Украиной ракетами Storm Shadow удара по российской территории призвал разорвать дипломатические отношения с Великобританией.

Шеремет заявил, что Британия, поставив большие партии оружия на Украину, открыто демонстрирует свои агрессивные планы в отношении России. По его словам, не только нужно разорвать дипотоношения с Лондоном, но и конфисковать все активы для восстановления того, что разрушили ракеты Storm Shadow, передает РИА «Новости».

Также депутат заявил, что необходимо демилитаризировать границы Украины, примыкающие к Польше, через которые идет поставка летального оружия.

Ранее в Минобороны сообщили, что истребительная авиация ВКС России в пятницу сбила украинский Су-24, который нанес удар по Луганску крылатой ракетой Storm Shadow англо-французского производства. Также был сбит прикрывавший Су-24 истребитель Миг-29.

Напомним, Киев 12 мая также обстрелял ЛНР двумя крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французского производства. ВСУ также применили одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США. В субботу, 13 мая Киев вновь ударил по Луганску крылатой ракетой Storm Shadow.

Газета ВЗГЛЯД писала о ракетах Storm Shadow и о том, какую угрозу они могут представлять российским войскам.