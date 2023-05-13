Депутат Госдумы призвал разорвать дипотношения с Британией из-за удара по Луганску

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13 мая, суббота | Последнее обновление — 20:09 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: На Украине сообщили о повреждении 175 объектов инфраструктуры за сутки
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Ветеран Холодной войны американский экс-разведчик Скот Риттер считает, что в текущей ситуации США нужно приложить много усилий, чтобы вновь завоевать доверие России – для того, чтобы новый договор, аналогичный РСМД, стал возможен
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Депутат Госдумы призвал разорвать дипотношения с Британией из-за удара по Луганску
Депутат Госдумы от Крыма Шеремет призвал разорвать дипотношения с Британией после удара по Луганску ракетами Storm Shadow
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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет после нанесения Украиной ракетами Storm Shadow удара по российской территории призвал разорвать дипломатические отношения с Великобританией.
Шеремет заявил, что Британия, поставив большие партии оружия на Украину, открыто демонстрирует свои агрессивные планы в отношении России. По его словам, не только нужно разорвать дипотоношения с Лондоном, но и конфисковать все активы для восстановления того, что разрушили ракеты Storm Shadow, передает РИА «Новости».
Также депутат заявил, что необходимо демилитаризировать границы Украины, примыкающие к Польше, через которые идет поставка летального оружия.
Ранее в Минобороны сообщили, что истребительная авиация ВКС России в пятницу сбила украинский Су-24, который нанес удар по Луганску крылатой ракетой Storm Shadow англо-французского производства. Также был сбит прикрывавший Су-24 истребитель Миг-29.
Напомним, Киев 12 мая также обстрелял ЛНР двумя крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французского производства. ВСУ также применили одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США. В субботу, 13 мая Киев вновь ударил по Луганску крылатой ракетой Storm Shadow.
Газета ВЗГЛЯД писала о ракетах Storm Shadow и о том, какую угрозу они могут представлять российским войскам.
Взрывы прогремели на Украине
Взрывы произошли в ряде регионов Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской, Николаевской, Хмельницкой и Львовской областях Украины.
Взрывы прогремели в Киеве, Николаеве, в районе Хмельницкого. Сообщалось о работе ПВО в Львовской области и столичном регионе, передает ТАСС.
В Хмельницкой областной военной администрации сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры. Отмечается, что «объект находится вне населенных пунктов», передает РИА «Новости».
Напомним, в четверг в результате взрывов в пригороде Запорожья, находящегося под контролем Киева, произошла детонация боеприпасов вооруженных сил Украины. Во вторник Россия нанесла удар по складам боеприпасов и пунктам временной дислокации резервов ВСУ.
Венедиктов напомнил украинцам о пополнении Киевом российского бюджета
Экс-главред «Эха Москвы» Венедиктов напомнил о пополнении Киевом российского бюджета
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Бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом в России) напомнил украинцам, что Киев по-прежнему организует трансфер газа из России в страны Евросоюза, пополняя таким образом российский бюджет.
Венедиктов отреагировал на претензии в адрес публициста Виктора Шендеровича (признан иноагентом в России), который по решению суда выплатил штраф в 1,5 млн рублей бизнесмену Евгению Пригожину и таким образом, по мнению проукраинских активистов, пополнил российский бюджет.
В этой связи журналист напомнил, что Украина все еще продолжает прокачку российского газа в европейские страны и в 2022 году получила за это от Москвы 1,2 млрд долларов. «Тем самым позволив России получить более 30 млрд долларов в бюджет. … И все это продолжается с прокачкой газа за миллиарды долларов в 2023 году», – указал Венедиктов в своем Telegram.
Напомним, проукраинские активисты на концерте в Вильнюсе облили кетчупом публициста Виктора Шендеровича, недавно обвинившего Украину в сотрудничестве с нацистами.
Командир «Ахмата» прокомментировал контрнаступление ВСУ
Командир «Ахмата» Алаудинов прокомментировал контрнаступление ВСУ и обстрел Луганска
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Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов прокомментировал пятничный обстрел Луганска и контрнаступление украинских войск, в том числе в Артемовском направлении.
По словам Алаудинова, пока рано говорить о том, какими ракетами был нанесен удар по Луганску, но поскольку взрывы произошли одновременно, удар, вероятно, наносился одним комплексом. Командир спецназа «Ахмат», что специалисты позже разберутся, были ли это ракеты английского производства.
Алаудинов в своем Telegram добавил, что находится на постоянной связи с бойцами по всей линии фронта. По его словам, украинские войска в Артемовском направлении в течение двух суток выдались выдавить российские подразделения, но успеха не достигли. «Бойцы отстояли свои позиции. ЧВК «Вагнер» ежедневно двигается вперед», – добавил Алаудинов.
Напомним, удар по Луганску в пятницу, 12 мая, украинские войска нанесли, использовав, предположительно, оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром». Однако сообщалось, что на месте нашли обломки американской ракеты ADM-160 MALD. В результате удара пострадали шестеро детей.
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Российские истребители сбили ударивший по Луганску ракетами Storm Shadow украинский Су-24
МО: Российские истребители сбили украинский Су-24, который ударил по Луганску ракетами Storm Shadow
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Истребительная авиация ВКС России в пятницу сбила украинский Су-24, который нанес удар по Луганску крылатой ракетой Storm Shadow англо-французского производства. Также был сбит прикрывавший Су-24 истребитель Миг-29, сообщили в Минобороны.
В пятницу, 12 мая, украинские ВВС нанесли ракетный удар по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам» в Луганске. В Telegram Минобороны подтвердили, что удар был нанесен поставленными Великобританией авиационными ракетами Storm Shadow. При этом в военном ведомстве напомнили об обещаниях Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам.
В Минобороны добавили, что в результате удара повреждены не только предприятий пищевой и химической промышленности, но и ближайшие жилые дома. Пострадали мирные жители, в том числе шесть детей.
При этом российские истребители сбили наносивший ракетный удар украинский самолет Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29.
Напомним, Киев 12 мая также обстрелял ЛНР двумя крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французского производства. ВСУ также применили одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США. В субботу, 13 мая Киев вновь ударил по Луганску крылатой ракетой Storm Shadow.
Газета ВЗГЛЯД писала о ракетах Storm Shadow и о том, какую угрозу они могут представлять российским войскам.
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В Сети возмутились заявлением главы МИД Германии о России
Пользователей Сети возмутило заявление главы МИД Германии Бербок о России
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Пользователей соцсетей возмутило заявление министр иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая приравняла поставки России третьими странами оружия или товаров военного назначения к участию в конфликте на Украине.
Такое мнение Бербок высказала в ходе неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза. Она также призвала страны мира не поддерживать российскую спецоперацию. Возмущенные пользователи Twitter в ответ поинтересовались, приравнивает ли Бербок поставки оружия ЕС на Украину к участию в конфликте.
«Бербок следует замолчать. Запад итак масштабно поставляет оружие Киеву, а теперь еще и указывает другим государствам, что делать», – написал один из комментаторов, передает РИА «Новости».
Пользователи также напомнили Бербок, что суверенные страны сами могут решать, как им поступать.
Ранее сообщалось, что Евросоюз может полностью заблокировать экспорт ряда товаров в третьи страны, которые в настоящее время обходят антироссийские санкции. Кроме того, ЕС еще больше ужесточит энергетические санкции против России.
Киев при обстреле Луганска впервые применил крылатые ракеты Storm Shadow
СЦКК ЛНР: Киев при обстреле Луганска применил крылатые ракеты Storm Shadow
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В ходе пятничного обстрела Луганска украинская сторона впервые применила две крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства. Кроме того, ВСУ задействовали одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD, произведенную в США.
Об этом сообщило в Telegram-канале представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» отмечает, что ВСУ применили ракеты Storm Shadow впервые.
На этой неделе британские власти подтвердили, что Лондон передал киевскому режиму малозаметные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.
Москва заявила, что расценивает это решение как очередной враждебный шаг Лондона, нацеленный на дальнейшее накачивание Украины вооружениями. МИД подчеркнул, что Россия оставляет за собой право на принятие мер по нейтрализации угроз от британских ракет.
Газета ВЗГЛЯД писала о ракетах Storm Shadow и о том, какую угрозу они могут представлять российским войскам.
Напомним, в пятницу в результате удара вооруженных сил Украины по Луганску пострадали шестеро детей, а также депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
Машина скорой помощи с людьми сгорела в Киеве
После пожара на территории больницы в Киеве обнаружено тело погибшей и пострадавшая с ожогами
На территории Александровской больницы в Киеве сгорела машина скорой помощи, обнаружено тело погибшей, также есть пострадавшая, сообщила Киевская городская военная администрация.
В администрации заявили, что тело погибшей нашли во время ликвидации пожара, ей было около 92 лет. Пострадавшей примерно 60 лет, у нее ожоги. Пожар ликвидирован, передает РИА «Новости».
Украинский генерал объяснил, почему Киеву «не победить великую российскую армию»
Украинский генерал Кривонос предрек неудачу Киева в контрнаступлении
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У российских военных есть существенные преимущества, что не позволит Киеву достигнуть целей в контрнаступлении, заявил украинский генерал-майор Сергей Кривонос.
Кривонос назвал Россию мощной страной с сильной экономикой, а российскую армию – великой. «Вопрос стоит не столько в подготовке их бойцов, хотя она тоже высокая, речь идет об их численном превосходстве», – заявил Кривонос телеканалу «Прямой».
Военный призвал трезво смотреть на вещи и выразил мнение, что Киев вряд ли достигнет своих целей в контрнаступлении, а в случае поражения обвинит в этом военных. Кривонос также сообщил, что Киев не получил достаточно вооружения от Запада, что еще больше осложняет положение украинских военных, передает РИА «Новости».
Ранее Кривонос заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его офис проявляют неуважение к военнослужащим армии, что может стать причиной антиправительственных протестов.
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Удар ВСУ по Луганску был нанесен ракетами украинского комплекса «Гром»
Представительство ЛНР в СЦКК сообщило о применении украинскими войсками ракетного комплекса «Гром» при обстреле Луганска
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Вооруженные силы Украины при ударе по Луганску использовали предположительно оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром», сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Представительство ЛНР опубликовало в Telegram фото и видео последствий удара ВСУ. Указывается, что удар был нанесен двумя крылатыми ракетами «предположительно оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром» украинского производства». В результате «разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий «Поли-пак» и «Милам». Кроме того, в результате украинского обстрела «повреждено остекление шести жилых домов».
В пятницу в Луганске прогремело два взрыва, о жертвах и пострадавших информации не поступало. В соцсетях утверждали, что рядом с местом удара по Луганску якобы нашли обломки американской ракеты ADM-160 MALD.
Зеленский выразил недовольство проведением «Евровидения» в Британии
Зеленский выразил недовольство проведением «Евровидения» вдали от украинской границы
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Песенный конкурс «Евровидение–2023» следовало проводить в стране, которая имеет общую границу с Украиной, а не в Великобритании, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, он «с самого начала считал», что в случае невозможности провести конкурс на Украине, «Евровидение» следует перенести в одну из соседних стран, например в Словакию или Польшу. Зеленский считает, что «Евровидение» должно проходить в стране, в которую жители Украины «могут легко добраться», передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.
Авторы статьи отметили, что Зеленский сделал это заявление на фоне решения Великобритании отправить киевскому режиму крылатые ракеты Storm Shadow.
Песенный конкурс «Евровидение–2023» пройдет в английском Ливерпуле, его финал состоится 13 мая. Украина как страна, победившая в 2022 году (победу одержала украинская хип-хоп группа Kalush Orchestra с песней «Стефания»), сразу пройдет в финал конкурса.
Сообщалось, что Европейский вещательный союз отклонил просьбу президента Украины выступить с видеообращением в финале конкурса. При этом в Киеве открестились от просьбы о выступлении Зеленского.
Земфира подала иск к Минюсту с требованием снять с нее статус иноагента
Певица Земфира Рамазанова (признана Минюстом иноагентом – прим. ВЗГЛЯД) подала иск, потребовав снять с нее статус иностранного агента, сообщили в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы.
Артистка потребовала признать решение о включении ее фамилии в перечень иноагентов незаконным. Дата заседания суда пока не назначена, передает ТАСС.
Напомним, Земфиру внесли в реестр иноагентов в феврале 2023 года. Причиной стала поддержка Украины и концерты, на которых она выступала с призывами против проведения спецоперации.
Российская артиллерия нанесла удар по нацбатальону «Азов»
Артиллеристы группировки «Юг» нанесли удар по нацбатальону «Азов»
Артиллеристы Южной группировки войск на Александро-Калиновском направлении совершили огневой налет по пункту временной дислокации запрещенного в России националистического батальона «Азов», сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
Астафьев, слова которого приводятся в Telegram-канале Минобороны России, сообщил, что в результате удара уничтожено четыре единицы автомобильной техники.
Кроме того, российские артиллеристы обстреляли 81-ю аэромобильную бригаду украинских вооруженных сил и их склад боеприпасов. В результате контрбатарейного удара уничтожен 120-миллиметровый миномет и два бронеавтомобиля противника.
Ранее появилось видео того, как подразделение группировки российских войск «Юг» по наводке разведчика батальона «Спарта» уничтожило украинскую радиолокационную систему.
Зеленский ввел санкции против связанных с Ахметовым компаний
Зеленский ввел санкции против связанных с Ахметовым компаний
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 13 физических и 28 юридических лиц, связанных с металлургическим комбинатом украинского олигарха Рината Ахметова «Запорожсталь».
Зеленский заявил, что начата процедура по конфискации «российской доли» в предприятии, передает Life со ссылкой на публикацию украинского лидера в Telegram.
Также Зеленский ввел новый пакет санкций против российских компаний на Украине, передает ТАСС.
Глава страны указал, что в пакет попали компании, связанные с украинским политиком Виктором Медведчуком, и другими лицами, «обладающими активами на территории Украины».
Российские штурмовые отряды освободили квартал на северо-западе Артемовска
Минобороны: Российские штурмовые отряды освободили квартал на северо-западе Артемовска
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На донецком направлении штурмовыми отрядами при поддержке подразделений ВДВ на флангах освобожден квартал в северо-западной части города Артемовск, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, десантники в Артемовске сковывали противника на флангах. ВСУ потерпели поражение в районах пунктов Григоровка, Красное и Часов Яр Донецкой народной республики (ДНР).
Уточняется, на донецком направлении уничтожено более 285 военнослужащих и наемников, два танка, три машины пехоты, четыре бронетранспортера, четыре автомобиля, две самоходных гаубицы «Акация», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.
Кроме того, в районе Краматорска был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки ВСУ, сообщили в Минобороны.
В то же время на южно-донецком и запорожском направлениях были нанесены удары в Угледаре, Павловке, Новополь ДНР, Малиновке, Малой Токмачке и Новоданиловке Запорожской области.
Также, по данным Минобороны, в районе Новомайорскоuj ДНР пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), здесь потери противника составили свыше 155 военнослужащих ВСУ убитыми и ранеными, 14 автомобилей, а также американская артсистема М777.
На херсонском направлении за сутки ликвидированы порядка 20 военнослужащих, а также одна пушка «Гиацинт-Б». Кроме того, в Николаеве уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
На купянском направлении пресечены действия двух украинских ДРГ. Потери противника за последние сутки составили до 170 военнослужащих. На красно-лиманском направлении уничтожено до 75 военнослужащих, две машины пехоты, самоходная гаубица «Акация», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
Всего за сутки ВС России поразили 74 артиллерийских подразделения ВСУ, живую силу и военную технику в 114 районах.
В Новодмитровке ДНР уничтожена РЛС наведения целей украинского ЗРК С-300. Возле Красного ДНР поражен командно-наблюдательный пункт батальона 5-й штурмовой бригады ВСУ, а в Запорожье уничтожен склад авиационного ракетного вооружения и хранилище топлива для военной техники.
Также истребительной авиацией ВКС России в Купянске Харьковской области был сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
ПВО за сути перехватило три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 18 украинских беспилотников в Харьковской области, в ЛНР и в ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские истребители сбили ударивший по Луганску ракетами Storm Shadow украинский Су-24.
Житель Швеции счел знакомую «российским агентом» и зарезал ее мать
Мужчина в Эребру счел бывшую одноклассницу «российским агентом» и зарезал ее мать
В шведском городе Эребру мужчина ворвался в квартиру бывшей одноклассницы и зарезал ее мать, он считает девушку «российским агентом», сообщают СМИ.
Нападение произошло в феврале, но известно об этом стало только сейчас. По словам девушки, она не виделась с бывшим одноклассником много лет. Он ворвался в ее квартиру с ножом. 25-летняя девушка и ее 50-летняя мать получили «очень сильные ножевые ранения». Мать пострадавшей скончалась «от полученных травм», передает РИА «Новости» со ссылкой на Aftonbladet.
26-летний нападавший на допросе назвал девушку российским агентом и заявил, что она якобы преследовала его. По версии мужчины, он пришел к ней, чтобы убедить прекратить преследование, но мать девушки якобы напала на него с ножом и пришлось защищаться.
Прокурор Андерс Перссон не увидел никаких подтверждений его слов и свидетельств того, что агрессию проявила женщина. По данным издания, нападавший оставил на месте преступления окровавленную записку, в которой говорилось: «Она была российским агентом. Слава Украине». Прокурор назвал обвиняемого психически неуравновешенным. Сам же преступник не отрицает вину, однако считает, что не должен нести уголовную ответственность.
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