Эксперт предположил, что разбившиеся под Брянском Ми-8 и Су-34 могли быть сбиты

Военный эксперт Матвийчук: Разбившиеся под Брянском Ми-8 и Су-34 могли быть сбиты

Потерпевшие крушение под Брянском воздушные суда могли быть атакованы диверсантами с переносным ПЗРК, заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По словам Матвийчука, «все указывает на то, что это были диверсанты, вооруженные ПЗРК. … Они могли находиться на территории России». Эксперт также указал, что зенитно-ракетный комплекс, вероятно, был переносным, поскольку пилоты не ожидали атаки, сообщает телеканал «360».



Матвийчук предположил, что Ми-8 занимался переброской грузов, а истребитель Су-34, вероятно, следовал на аэродром базирования или летел из него. Их маршруты, возможно, были известны, в связи с чем была организована засада, предположил эксперт.

Отметим, что официально причины крушения не назывались.

Напомним, в субботу днем поступили сообщения о крушении вертолета Ми-8 и истребителя Су-34 в Брянской области. Однако по неофициальным данным, в регионе также разбились еще один Ми-8 и Су-35. Об этом сообщают местные жители. Минобороны пока не подтвердило эту информацию.