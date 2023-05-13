Премьер Эстонии назвала недостаточным 1 млн боеприпасов для Украины

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13 мая, суббота | Последнее обновление — 13:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Киев при обстреле Луганска впервые применил крылатые ракеты Storm Shadow
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Ветеран Холодной войны американский экс-разведчик Скот Риттер считает, что в текущей ситуации США нужно приложить много усилий, чтобы вновь завоевать доверие России – для того, чтобы новый договор, аналогичный РСМД, стал возможен
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Настороженность в странах Центральной Азии по поводу украинского конфликта здесь соседствует с желанием «по полной» использовать свое выгодное положение в сложившейся геополитической ситуации. Особенно остро эту «раздвоенность» переживает Узбекистан.
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Никто не «отменяет» американцев в России, не требует решительно осудить и отмежеваться, и вообще люди, несмотря на тревожную атмосферу, продолжают жить, как жили раньше. Почему нам (пока, во всяком случае) удалось избежать своего аналога «культуры отмены»?
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Премьер Эстонии назвала недостаточным 1 млн боеприпасов для Украины
Newsweek: Премьер Эстонии Каллас назвала недостаточным 1 млн боеприпасов для Киева
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Глава эстонского правительства Кая Каллас заявила, что отправки Киеву 1 млн артиллерийских снарядов будет недостаточно для победы, пишет Newsweek.
По ее словам, такого объема снарядом Украине хватит на год. «Этого достаточно? … Я думаю, нет», – сказала она, передает РИА «Новости».
Ранее Еврокомиссия сообщила о намерении увеличить производственные мощности до 1 млн снарядов в год. Однако эксперты уверены, что добиться таких результатов будет весьма непросто. Как пишет Newsweek, российские военные, по имеющимся данным, ежедневного наносят удары большим числом артиллерийских снарядов, чем Евросоюз может произвести за месяц.
В феврале генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Эстонии Кая Каллас обсудили возможность совместной закупки снарядов для поддержки Киева.
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В ДНР рассказали, как уничтожили танк Leopard ВСУ
ВС России уничтожили танк Leopard на Соледарском направлении при наступлении ВСУ
Российская армия уничтожила танк Leopard ВСУ на Соледарском направлении, сообщил министр информации ДНР Даниил Безсонов в Telegram.
По его словам, пехота ВСУ атаковала российские позиции при поддержке бронетехники, в этом наступлении принимали участие немецкие танки Leopard, написал он Telegram-канале, передает Lenta.ru.
Он рассказал, что танк подорвался на противотанковой мине и «разулся». Украинские военные пытались оттащить танк, но российские бойцы сожгли его, закидав ручными гранатами.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области сбили Су-25 ВСУ.
Взрывы прогремели на Украине
Взрывы произошли в ряде регионов Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской, Николаевской, Хмельницкой и Львовской областях Украины.
Взрывы прогремели в Киеве, Николаеве, в районе Хмельницкого. Сообщалось о работе ПВО в Львовской области и столичном регионе, передает ТАСС.
В Хмельницкой областной военной администрации сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры. Отмечается, что «объект находится вне населенных пунктов», передает РИА «Новости».
Напомним, в четверг в результате взрывов в пригороде Запорожья, находящегося под контролем Киева, произошла детонация боеприпасов вооруженных сил Украины. Во вторник Россия нанесла удар по складам боеприпасов и пунктам временной дислокации резервов ВСУ.
Guardian раскрыла планы Зеленского по контрнаступлению
Guardian: Зеленский решил ударить по Южному фронту, чтобы пройти к Крыму
Украинский лидер Владимир Зеленский якобы рассчитывает произвести главный удар по южной части фронта, поскольку Крымский полуостров имеет ключевое значение, утверждает британская газета Guardian.
Донбасс станет для украинских военных при контрнаступлении не главным направлением, уверен военный эксперт Эд Арнольд в статье для Guardian, передает РИА «Новости».
По его мнению, наступление на позиции России на востоке не несет угрозы для Крыма. Десантная операция по переправе через Днепр также маловероятна, это слишком рискованный маневр из-за большой водной преграды.
Газета ВЗГЛЯД писала, в чем заключаются особенности украинского контрнаступления.
В ЕС назвали потери ВСУ в ходе конфликта на Украине
Euractiv: Потери ВСУ составили, по оценке Евросоюза, 13 тыс. убитых и 35 тыс. раненых
Украинская сторона потеряла убитыми более 10 тыс. военнослужащих с начала российской спецоперации, к такому выводу пришла разведка ЕС, сообщил портал Euractiv со ссылкой на внутренний меморандум ЕС.
Украинская сторона в ходе конфликта потеряла 13 тыс. убитыми и 35 тыс. ранеными, уточняет портал Euractiv.
Отчет основан на данных самой Украины, сообщениях СМИ и утечках разведывательных данных.
В ноябре 2022 года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщала, что потери украинской стороны составляют свыше 100 тыс. военных.
В сентябре же глава Минобороны России Сергей Шойгу указывал, что Украина потеряла 61 тыс. 207 человек убитыми и 49 тыс. 368 человек ранеными.
Российские войска отразили 26 атак ВСУ на Соледарском направлении, уничтожено более 540 украинских военных
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Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Двуречного Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В течение ночи под Котляровкой Харьковской области пресечено действие диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Потери противника на этом направлении за последние сутки составили более 60 военнослужащих, бронемашина, две боевые машины РСЗО «Град», американская артиллерийская система М109 Paladin, а также самоходная артустановка «Акация».
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ у Торского Донецкой народной республики (ДНР).
За ночь недалеко от Червоной Дибровы и Кременной ЛНР ликвидированы две ДРГ.
За прошедшие сутки ликвидированы более 75 военнослужащих, три бронемашины, три пикапа, самоходная артустановка «Акация», гаубица Д-20.
В западной части Артемовска штурмовые отряды продолжили бои по овладению кварталами. Подразделения ВДВ оказывают поддержку и пресекают попытки контратак ВСУ на флангах, отчитались в Минобороны.
За минувшие сутки в районе Артемовска авиацией совершены девять вылетов самолетов. Артиллерией выполнены 64 огневые задачи.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Южной группировки войск поражены подразделения противника в районах Часова Яра и Богдановки ДНР.
На Соледарском направлении противник провел наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения протяженностью более 95 км. Подразделениями ВСУ предприняты 26 атак, в них задействовали более тысячи военнослужащих, до 40 танков, а также другая спецтехника. Все атаки отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено, сообщил Конашенков.
На Малоильиновском направлении для повышения устойчивости обороны подразделениями Южной группировки занят рубеж с учетом преимуществ Берховского водохранилища.
Отражая атаки противника, мужественно себя проявили военнослужащие 4-й и 200-й мотострелковых бригад, экипажи армейской авиации и другие подразделения ВС РФ.
Ликвидированы более 540 военнослужащих, восемь танков и более 20 единиц другой бронетехники.
В общей сложности потери противника на Донецком направлении составили около 900 военнослужащих убитыми и ранеными, более 30 единиц бронетехники, две гаубицы Д-30 и британская гаубица L-118.
Средствами ПВО в районе Часова Яра сбит Су-27 воздушных сил Украины.
Под Авдеевкой уничтожен склад артбоеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника у Водяного и Угледара ДНР. Потери противника составили до 110 военнослужащих, танк, самоходная артустановка «Гвоздика».
На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток ликвидированы около 40 военнослужащих, бронемашина и самоходная установка «Акация», перечислили в Минобороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России за сутки поражены 72 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах.
Возле города Запорожье уничтожено хранилище топлива военной техники ВСУ.
Рядом с Боровой Харьковской области уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Также рядом с Никополем Днепропетровской области уничтожен радиолокационный комплекс разведки «Зоопарк-1».
Средствами ПВО за последние сутки перехвачены три снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган».
Также уничтожены 25 украинских беспилотников в районах пунктов Кременная, Кривошеевка ЛНР, Авдеевка, Белогоровка, Часов Яр ДНР, Каменское, Пологи, Токмак Запорожской области, Збурьевка и Голая Пристань Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.
Удар ВСУ по Луганску был нанесен ракетами украинского комплекса «Гром»
Представительство ЛНР в СЦКК сообщило о применении украинскими войсками ракетного комплекса «Гром» при обстреле Луганска
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Вооруженные силы Украины при ударе по Луганску использовали предположительно оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром», сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Представительство ЛНР опубликовало в Telegram фото и видео последствий удара ВСУ. Указывается, что удар был нанесен двумя крылатыми ракетами «предположительно оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром» украинского производства». В результате «разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий «Поли-пак» и «Милам». Кроме того, в результате украинского обстрела «повреждено остекление шести жилых домов».
В пятницу в Луганске прогремело два взрыва, о жертвах и пострадавших информации не поступало. В соцсетях утверждали, что рядом с местом удара по Луганску якобы нашли обломки американской ракеты ADM-160 MALD.
Командир «Ахмата» прокомментировал контрнаступление ВСУ
Командир «Ахмата» Алаудинов прокомментировал контрнаступление ВСУ и обстрел Луганска
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Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов прокомментировал пятничный обстрел Луганска и контрнаступление украинских войск, в том числе в Артемовском направлении.
По словам Алаудинова, пока рано говорить о том, какими ракетами был нанесен удар по Луганску, но поскольку взрывы произошли одновременно, удар, вероятно, наносился одним комплексом. Командир спецназа «Ахмат», что специалисты позже разберутся, были ли это ракеты английского производства.
Алаудинов в своем Telegram добавил, что находится на постоянной связи с бойцами по всей линии фронта. По его словам, украинские войска в Артемовском направлении в течение двух суток выдались выдавить российские подразделения, но успеха не достигли. «Бойцы отстояли свои позиции. ЧВК «Вагнер» ежедневно двигается вперед», – добавил Алаудинов.
Напомним, удар по Луганску в пятницу, 12 мая, украинские войска нанесли, использовав, предположительно, оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром». Однако сообщалось, что на месте нашли обломки американской ракеты ADM-160 MALD. В результате удара пострадали шестеро детей.
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В ЛНР предположили, что Луганск обстреляли дальнобойными ракетами
Марочко предположил, что Луганск обстреляли дальнобойными ракетами
Украинские военные впервые применили в ходе обстрела Луганска ракеты, способные лететь на 150 км до цели, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Подобные боеприпасы, ударившие в пятницу по городу, вероятнее всего, должны иметь дальность до 150 км, заявил Марочко ТАСС.
Агентство отмечает, что официального подтверждения этим данным пока не было.
Напомним, в пятницу в Луганске произошли два взрыва, на место отправились силовики и сотрудники МЧС. О пострадавших и погибших не сообщалось.
Медведев отреагировал на слова Зеленского о Кремле
Зампред Совбеза Медведев заявил, что у Зеленского есть возможность «совершить трусливое самоубийство»
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев после слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что всех в Кремле ожидает «плохой конец», заявил, что у главы Украины есть шанс «сгинуть от своих рук», например, совершить «трусливое самоубийство».
В своем Telegram-канале он написал, что Зеленский «пожелал смерти всем в Кремле не от своих рук», однако у него самого есть шанс «сгинуть именно от своих рук».
«Окочуриться, совершив трусливое самоубийство. Как Гитлер, наглотавшись собачьего яда», – заключил Медведев.
Ранее сообщалось, что возможное контрнаступление ВСУ в Запорожской области плохо закончится для Зеленского.
Зеленский выразил недовольство проведением «Евровидения» в Британии
Зеленский выразил недовольство проведением «Евровидения» вдали от украинской границы
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Песенный конкурс «Евровидение–2023» следовало проводить в стране, которая имеет общую границу с Украиной, а не в Великобритании, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, он «с самого начала считал», что в случае невозможности провести конкурс на Украине, «Евровидение» следует перенести в одну из соседних стран, например в Словакию или Польшу. Зеленский считает, что «Евровидение» должно проходить в стране, в которую жители Украины «могут легко добраться», передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.
Авторы статьи отметили, что Зеленский сделал это заявление на фоне решения Великобритании отправить киевскому режиму крылатые ракеты Storm Shadow.
Песенный конкурс «Евровидение–2023» пройдет в английском Ливерпуле, его финал состоится 13 мая. Украина как страна, победившая в 2022 году (победу одержала украинская хип-хоп группа Kalush Orchestra с песней «Стефания»), сразу пройдет в финал конкурса.
Сообщалось, что Европейский вещательный союз отклонил просьбу президента Украины выступить с видеообращением в финале конкурса. При этом в Киеве открестились от просьбы о выступлении Зеленского.
Земфира подала иск к Минюсту с требованием снять с нее статус иноагента
Певица Земфира Рамазанова (признана Минюстом иноагентом – прим. ВЗГЛЯД) подала иск, потребовав снять с нее статус иностранного агента, сообщили в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы.
Артистка потребовала признать решение о включении ее фамилии в перечень иноагентов незаконным. Дата заседания суда пока не назначена, передает ТАСС.
Напомним, Земфиру внесли в реестр иноагентов в феврале 2023 года. Причиной стала поддержка Украины и концерты, на которых она выступала с призывами против проведения спецоперации.
Венедиктов напомнил украинцам о пополнении Киевом российского бюджета
Экс-главред «Эха Москвы» Венедиктов напомнил о пополнении Киевом российского бюджета
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Бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом в России) напомнил украинцам, что Киев по-прежнему организует трансфер газа из России в страны Евросоюза, пополняя таким образом российский бюджет.
Венедиктов отреагировал на претензии в адрес публициста Виктора Шендеровича (признан иноагентом в России), который по решению суда выплатил штраф в 1,5 млн рублей бизнесмену Евгению Пригожину и таким образом, по мнению проукраинских активистов, пополнил российский бюджет.
В этой связи журналист напомнил, что Украина все еще продолжает прокачку российского газа в европейские страны и в 2022 году получила за это от Москвы 1,2 млрд долларов. «Тем самым позволив России получить более 30 млрд долларов в бюджет. … И все это продолжается с прокачкой газа за миллиарды долларов в 2023 году», – указал Венедиктов в своем Telegram.
Напомним, проукраинские активисты на концерте в Вильнюсе облили кетчупом публициста Виктора Шендеровича, недавно обвинившего Украину в сотрудничестве с нацистами.
Киев при обстреле Луганска впервые применил крылатые ракеты Storm Shadow
СЦКК ЛНР: Киев при обстреле Луганска применил крылатые ракеты Storm Shadow
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В ходе пятничного обстрела Луганска украинская сторона впервые применила две крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства. Кроме того, ВСУ задействовали одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD, произведенную в США.
Об этом сообщило в Telegram-канале представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» отмечает, что ВСУ применили ракеты Storm Shadow впервые.
На этой неделе британские власти подтвердили, что Лондон передал киевскому режиму малозаметные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.
Москва заявила, что расценивает это решение как очередной враждебный шаг Лондона, нацеленный на дальнейшее накачивание Украины вооружениями. МИД подчеркнул, что Россия оставляет за собой право на принятие мер по нейтрализации угроз от британских ракет.
Газета ВЗГЛЯД писала о ракетах Storm Shadow и о том, какую угрозу они могут представлять российским войскам.
Напомним, в пятницу в результате удара вооруженных сил Украины по Луганску пострадали шестеро детей, а также депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
Управляемый с беспилотников штурм укрепрайона ВСУ сняли на видео
Минобороны показало кадры наступления российских военных на укрепрайон ВСУ в районе Спорного
Минобороны России показало видеозапись штурма украинского укрепрайона возле поселка Спорное отрядами группировки «Юг», управление штурма велось с помощью нескольких беспилотников.
Штурмовым отрядам обеспечивали поддержку бронегруппы в составе танков Т-90, Т-80, Т-72Б3 и БМП-2, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Управление и корректировка огня производилась с помощью нескольких беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени.
Российские военнослужащие успешно захватили ротный опорный пункт, уничтожили несколько десятков украинских бойцов, пулеметные ДОТы и подходящие группы подкрепления.
Ранее Минобороны показывало запись боя подразделения Воздушно-десантных войск с группой бойцов ВСУ, записанный от первого лица.
Зеленский ввел санкции против связанных с Ахметовым компаний
Зеленский ввел санкции против связанных с Ахметовым компаний
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 13 физических и 28 юридических лиц, связанных с металлургическим комбинатом украинского олигарха Рината Ахметова «Запорожсталь».
Зеленский заявил, что начата процедура по конфискации «российской доли» в предприятии, передает Life со ссылкой на публикацию украинского лидера в Telegram.
Также Зеленский ввел новый пакет санкций против российских компаний на Украине, передает ТАСС.
Глава страны указал, что в пакет попали компании, связанные с украинским политиком Виктором Медведчуком, и другими лицами, «обладающими активами на территории Украины».
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