При обстреле со стороны ВСУ поврежден кафедральный собор в центре Горловки

Рар: Боррель пытается перетянуть Китай на сторону Брюсселя против России

Немецкий политолог Рар указал на попытки ЕС перетянуть Китай на свою сторону для изоляции России

Цель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля – перетянуть Пекин на свою сторону. Но это едва ли получится, поскольку у Китая, как и у России, есть собственное видение геополитики. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал германский политолог Александр Рар, комментируя заявление Борреля о выгоде Китая от «поражения» России на Украине.

«Складывается ощущение, что Боррель снова что-то напутал. Западные страны с большим опасением смотрят на возможность военного союза России и Китая. Правда, есть и такие аналитики, которые считают, что Пекину выгодно ослабление Москвы, якобы Поднебесной хочется стать «старшим братом» в этих двусторонних отношениях», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Я бы трактовал заявление Борреля как попытку надавить на Китай, чтобы тот перестал поддерживать Москву. Это должно поспособствовать планам ЕС изолировать Россию. В Европе очень хотят методом кнута в виде угроз санкциями и пряника в виде экономического партнерства перетянуть Пекин на сторону Брюсселя», – продолжил собеседник.

«Еще один важный момент – Китай с большим опасением смотрит на любые варианты сделки между Москвой и странами НАТО и ЕС. С их помощью, по мнению Пекина, Поднебесную могут изолировать в предстоящем противостоянии с США», – заметил политолог.

«Но несмотря на все, Китай и дальше будет оставаться для России мостом в глобальную экономику. А в Москве, в свою очередь, понимают, что ставка только на Китай для прорыва западной блокады недостаточна. Необходимо сосредоточиваться на укреплении взаимодействия со всеми партнерами по БРИКС, как важной альтернативы «Вашингтонскому консенсусу», – заключил Рар.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель направил главам МИД стран – членов ЕС письмо, в котором заявил, что в случае поражения России в СВО Китай сможет извлечь из этого геополитическую выгоду. Об этом сообщает издание Financial Times.

«Проблема со стороны Китая гораздо серьезнее, чем проблема со стороны России. Пекин явно стремится построить новый мировой порядок. Поражение Москвы на Украине не изменит его цели. Поднебесная сможет извлечь из этого геополитическую выгоду», – цитирует газета дипломата.

В письме Боррель также заявил, что Евросоюз приветствует позитивные шаги со стороны Пекина, направленные на поиск решения конфликта на Украине. Он подчеркнул готовность Брюсселя взаимодействовать с Китаем по этому вопросу, несмотря на поддержку Поднебесной Москвы.

Кроме того, глава европейской дипломатии упомянул, что Евросоюзу не следует «блокировать растущую мощь развивающихся стран», намекая на нежелание государств – членов ЕС принять более жесткий подход США к Китаю. Также политик призвал Брюссель учитывать влияние Пекина при работе со странами с низким уровнем дохода, предостерегая от ожидания, что эти страны «примут ту или иную сторону».

«ЕС должен осознавать, что многие страны рассматривают геополитическое влияние Китая как противовес Западу и, следовательно, Европе. Они будут стремиться усилить собственное пространство для маневра, не выбирая чью-либо сторону», – написал Боррель.

Ранее Боррель заявил, что Украине без поддержки Запада пришлось бы сдаться в течение нескольких дней, поэтому поддержка Киеву будет оказываться и дальше. Между тем страны и организации Европейского союза уже суммарно предоставили Киеву помощь на 16 млрд евро.

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