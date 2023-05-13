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13 мая, суббота | Последнее обновление — 09:34 | vz.ru
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В Турции испугались снижения турпотока из России в случае победы оппозиции
В Минтуризма Турции выразили опасения возможным снижением числа туристов из России при победе оппозиции
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Туристическую индустрию Турции может ждать крах в случае победы оппозиции на президентских выборах в республике, заявил источник в министерстве туризма и культуры страны.
Источник ТАСС напомнил, что турецкая оппозиция может ввести санкции против России. По его словам, уже в мае, после их объявления о своих намерениях, в Турции недосчитались российских туристов.
Он напомнил, что турецкая туриндустрия и раньше сталкивалась с трудностями, однако после серьезных испытаний ей удавалось восстановиться.
Лидер оппозиции Турции Кемаль Кылычдароглу, претендующий на высший государственный пост, ранее выступал с противоречивыми заявлениями в России. С одной стороны, он обещал не разрывать связей с Россией, с другой – говорил о намерении ввести санкции против нашей страны и призывал Москву не «вмешиваться» в турецкие выборы. Москва официально отвергла обвинения во «вмешательстве», назвав подобные утверждения ложью.
Выборы президента Турции намечены на 14 мая.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, почему конкуренция на президентских выборах в Турции оказалась такой острой.
Москва официально отвергла обвинения Кылычдароглу о «вмешательстве» в выборы в Турции
Россия официально отвергает обвинения кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу о вмешательстве страны в процесс выборов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы такие заявления решительно отвергаем, официально заявляем: ни о каком вмешательстве речи идти не может. Если кто-то предоставил господину Кылычдароглу такую информацию, то это лжецы», – заявил представитель Кремля.
Песков отметил, что не знает причину таких воззваний, так как Москва неоднократно говорила, что не вмешивается в выборы и во внутренние дела других государств, передает РИА «Новости».
Он напомнил Кылычдароглу историю с американцами, когда они всем правительством долго твердили, что Россия вмешивалась в выборы американского президента.
«Потратили десятки миллионов долларов на разбирательство и пришли к выводу, что вмешательства не было», – сказал Песков.
Между тем он подчеркнул, что Россия дорожит отношениями с Турцией из-за ее продуманной позиции по многим региональным и мировым проблемам и не собирается вмешиваться в выборы.
Песков указал, что страна, которая высоко ценит двусторонние отношения, тем более не будет ничего делать в отношении своего партнера.
Напомним, Кылычдароглу призвал Россию не вмешиваться в президентские выборы в Турции.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, почему конкуренция на президентских выборах в Турции оказалась такой острой.
СМИ: Турция договорилась с Россией об отсрочке платежей за газ
Reuters: Турция договорилась отложить платежи по газу с Россией на 600 млн долларов
Турецкая сторона договорилась с российской об отсрочке платежей за природный газ до следующего года, сообщили источники агентства Reuters.
По их данным, Анкара якобы договорилась с Москвой об отсрочке платежей на 600 млн долларов, передает ТАСС со ссылкой на Reuters
Всего отсрочки платежей Турции по энергетике перед Россией могут достичь 4 млрд долларов, отмечается в сообщении. Указывается, что на отсрочку оказал влияние рост цен на энергоносители.
Соперник Эрдогана на выборах решил объединиться со снявшимся кандидатом
Кандидат на пост президента Турции Кылычдароглу пригласил снявшего свою кандидатуру Индже присоединиться к оппозиции
Соперник Эрдогана на выборах президента Турции председатель Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу пригласил главу партии Отечество Мухаррема Индже, снявшего свою кандидатуру, присоединиться к оппозиции.
Он предложил оставить в стороне обиды и недовольства, пригласив Индже за «стол Турции», передает ТАСС.
По результатам соцопроса компании «Метропол», 49% сторонников Индже проголосуют за Кылычдароглу, и лишь 22% за Эрдогана.
В президентской гонке в Турции остаются действующий президент Тайип Эрдоган, его главный соперник, председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу и выдвиженец от Альянса ATA (ататюркисты) Синан Оган. Выборы президента и парламента страны пройдут 14 мая.
Ранее сообщалось, что лидер партии Memleket (Отечество) Мухаррем Индже снял свою кандидатуру за три дня до выборов президента.
В Стамбуле начались переговоры по зерновой сделке
Переговоры между Россией, Турцией, Украиной и ООН по вопросам продления зерновой сделки и выполнения российской части соглашений начались в Стамбуле в среду, сообщает Минобороны Турции.
По словам главы военного ведомства Турции Хулуси Акара, переговоры по зерновой сделке будут проходить для того, чтобы она «продолжала работать непрерывно», передает ТАСС.
Напомним, 22 июля 2022 года в Стамбуле подписали пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок. В конце марта Россия согласилась продлить сделку на 60 дней.
Ранее в Кремле заявляли, что положительных изменения по зерновой сделке нет, ситуация останется на месте. Глава МИД Турции отмечал, что итог будет зависеть от того, будут ли учтены требования Москвы, например, от переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT.
Назван крайний срок для принятия условий России по зерновой сделке
Посол Ерхов: У сторон зерновой сделки есть время до 18 мая принять требования России
У сторон зерновой сделки осталось совсем немного времени, чтобы одуматься, принять озабоченности России во внимание и начать выполнять российские требования, сообщил посол в Турции Алексей Ерхов.
Ерхов в эфире канала «Россия 24» уточнил, что принять российские требования сторонам сделки необходимо до 18 мая, передает ТАСС.
6 мая в Кремле отмечали, что положение дел по зерновой сделке остается на месте, положительных сдвигов пока не замечено.
Делегаты по вопросу зерновой сделки захотели ограничить возможности России
Связанный с турецкой делегацией источник: Участники переговоров по зерну хотят ограничить возможности России
Участники переговоров по зерновой сделке в Стамбуле могут договориться о ее продлении, однако некоторые выступают за ограничение возможностей России пользоваться зерновым коридором, сообщил связанный с турецкой делегацией источник в Анкаре.
По его словам, существует вероятность, что стороны смогут договориться о продлении сделки, однако есть делегаты, которые выступают против того, чтобы Россия отправляла свое зерно через этот коридор, передает ТАСС.
Также источник отметил, что для Турции тема продления зерновой сделки является критической в преддверии президентских выборов.
«Нет сомнений, что Турция и Россия вместе идут на этих переговорах. Но проблемы остаются», – подчеркнул он.
Ранее знакомый с переговорами источник заявил, что решение по срокам продления зерновой сделки сторонами еще не достигнуто, слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу про 60 дней передают только ожидания Анкары.
Глава МВД Турции: США вмешиваются в выборы в стране
Глава МВД Турции Сойлу: США вмешиваются в выборы в стране
Соединенные Штаты вмешиваются в выборы в Турции, заявил в эфире CNN Turk министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
По его словам, это стало очевидным в самой Турции, даже президент США Джо Байден этого не скрывает. Также показательно недавнее нападение на Мухаррема Индже, понятно, откуда это координировалось, передает РИА «Новости».
Ранее Сойлу заявил, что западная пресса во главе с США активно пишет о выборах президента в Турции, чтобы проманипулировать их результатами.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему конкуренция на президентских выборах в Турции оказалась такой острой.
В Кремле назвали условие для продления зерновой сделки
Песков: Продление зерновой сделки возможно при выполнении российских условий
Продление зерновой сделки станет возможным при условии выполнения части условий России, телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана недостаточно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, должна быть реализована та часть сделки, в которой прописаны условия России, в данный момент есть только обещания, передает ТАСС.
Также Песков отметил, что продвижений по переговорам пока нет, активно ведутся контакты.
Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что зерновая сделка прекратит свое существование, если договоренности по черноморской инициативе не будут достигнуты к 18 мая.
До этого источник в Стамбуле сообщил, что с большой долей вероятности зерновая сделка может быть продлена на два месяца.
Эрдоган потребовал от оппозиции в Турции прекратить нападки на Россию
Эрдоган назвал недопустимыми угрозы санкциями и нападки турецкой оппозиции на Россию
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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не может допустить нападок оппозиции на Россию, которая для Турции не менее важна, чем США.
Президент Турции заявил, что «бай-бай Кемаль (Кылычдароглу) совершает нападки на Путина, на Россию». Эрдоган подчеркнул, что «не может это допустить», так как отношения Турции с Россией «не менее важны», чем с США, передает РИА «Новости».
Эрдоган осудил угрозы Кылычдароглу ввести санкции против России, отметив, что в Европе «многие страны пытались» это сделать, но «потом они дали задний ход». «Кто вы такой, чтобы вводить санкции против России?» – приводит слова Эрдогана ТАСС.
Президент Турции указал, что «никогда не прекращал взаимодействие» с главой российского государства Владимиром Путиным только из-за того, что «Америка негативно относится к России». «Совсем наоборот. Я продолжил взаимодействие с ним, настолько сильное, насколько возможно», – сказал Эрдоган, добавив, что у Турции торгово-экономические отношения с Россией крепче, чем с США, причем «есть еще перспективы развивать их гораздо больше».
В частности, прежде Германия занимала первое место в списке стран, откуда в Турцию приезжало наибольшее число туристов, но сейчас Германию по этому показателю «обогнала» Россия. Эрдоган заявил: «Как я могу прекратить отношения с таким государством? Возможно ли такое?».
При этом он напомнил, что американский лидер Джо Байден до выборов в США «делал заявления» об «устранении Эрдогана», но позднее во время их встреч «пытался откреститься» от своих слов.
Эрдоган провел аналогию с ситуацией с Кылычдароглу, который призвал Россию «не вмешиваться» в турецкие выборы, а затем назвал это лишь «предупреждением» и заявил, что претензий к россиянам у него нет. Эрдоган сказал, что Кылычдароглу «так и не научился политическим приемам».
«Так нельзя управлять государством. Я дружу с США, я дружу с Россией, и я дружу с теми на Западе, кто недоброжелательно относится к нам», – сказал Эрдоган.
Он выразил готовность покинуть пост президента, если проиграет на запланированных на 14 мая выборах.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал безответственными слова Кылычдароглу о необходимости присоединения к санкциям против России. По его словам, сразу после этого заявления туристический поток из России в Анталью упал на 80%. Теперь, «чтобы вновь привлечь их», Турции нужно «проводить соответствующую работу». По мнению главы турецкого МИДа, заявления Кылычдароглу о санкциях против России являются неприемлемыми. Он также добавил, что не понимает, почему Турция должна отказаться от проводимой политики балансов в угоду Западу.
Напомним, лидер оппозиции Кылычдароглу призвал Россию не вмешиваться в президентские выборы в Турции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия официально отвергает обвинения во вмешательстве. Эрдоган также пристыдил Кылычдароглу: «Что ответишь ты, если я скажу, что в выборы в Турции вмешиваются США, Франция, ФРГ, Великобритания?».
Названы предполагаемые сроки продления зерновой сделки
Источник: Зерновая сделка может быть продлена на два месяца
С большой долей вероятности зерновая сделка по поставкам сельскохозяйственной продукции через коридор в Черном море может быть продлена на два месяца, сообщил источник в Стамбуле по итогам двухдневных переговоров между делегациями России, Украины, Турции и ООН.
По его словам, есть большая вероятность продления сделки на два месяца, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что участники переговоров по зерновой сделке в Стамбуле могут договориться о ее продлении, однако некоторые выступают за ограничение возможностей России пользоваться зерновым коридором.
Ранее знакомый с переговорами источник заявил, что решение по срокам продления зерновой сделки сторонами еще не достигнуто, а слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу про 60 дней передают только ожидания Анкары.
Один из кандидатов в президенты Турции снялся с выборов
Кандидат в президенты Турции Индже сообщил, что не будет участвовать в выборах
Кандидат в президенты Турции, лидер партии Memleket Мухаррем Индже сообщил, что решил снять кандидатуру за три дня до выборов.
В сообщении Индже указал, что снимает свою кандидатуру, но предложил проголосовать за партию, чтобы она попала в парламент, передает РИА «Новости».
Теперь за кресло президента будут бороться три кандидата, а выборы состоятся 14 мая. В выборах участвуют: действующий президент Тайип Эрдоган, кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу и кандидат от альянса Ata Синан Оган.
Второй тур, если кандидат не наберет 50% голосов, состоится 28 мая.
Ранее глава МВД Сулейман Сойлу заявил, что западная пресса во главе с США активно освещают выборы в Турции, чтобы манипулировать результатами. Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем грозит отказ от итогов голосования сторонами.
Эксперты спрогнозировали отношения Москвы и Анкары после выборов в Турции
Эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» предположили, что ждет отношения Москвы и Анкары после президентских выборов в Турции, которые пройдут уже в это воскресенье. Сейчас выделяются два фаворита – действующий президент Реджеп Эрдоган и кандидат от объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу.
По словам доцента Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В.Ломоносова Павла Шлыкова, по данным социологических опросов, второй тур исключать нельзя, а его результаты достаточно непредсказуемы. «Рейтинг Эрдогана по-прежнему высокий. И слишком высоки ставки для него, чтобы проиграть гонку оппоненту», – приводятся его слова на сайте НОМ.
При этом представители оппозиции ориентируются на США и ЕС и неоднократно консультировались с их представителями как в Анкаре, так и во время поездок, отмечают эксперты. По словам руководителя отдела евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимира Евсеева, «основной конкурент Эрдогана от республиканской партии предлагает изменить вектор на проамериканский, что может предполагать существенное ухудшение отношений с Россией».
«Западу не нужна самостоятельная и стабильная Турция, которая проявляет бурную активность не только в регионе, но и в мире, Западу не нужна самостоятельность в принятии экономических и геополитических решений под руководством Эрдогана. Западу интересна зависимая Турция, ослабленная чем бы то ни было», – также считает доктор филологических наук, профессор, директор Центра исследований современной Турции и российско-турецких отношений СПбГУ Аполлинария Аврутина.
Вероятно, по этой причине накал борьбы вылился в публичные обвинения во вмешательстве: действующий президент Эрдоган обвинил во вмешательстве в выборы США, а на следующий день почти слово в слово повторил обвинения представитель оппозиции Кылычдароглу, только адресовал обвинения в адрес России, чем вызвал возмущение официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
У кого больше шансов на победу на президентских выборах в Турции?
Евсеев убежден, что США самым активным образом участвуют в этих выборах. «Только слепой не видит вмешательства США во внутренние дела Турции: посол США проводил специальные встречи с кандидатами от оппозиции, помимо этого, предпринимаются попытки повлиять на внешнеполитический и экономический курс Турции», – напоминает он.
«Риторика, которую транслируют западные средства массовой информации в отношении действующего президента, показывает усиливающееся на него давление со стороны стран Запада. Например, французская газета «Le Point» пишет: «Угрозы войны, экспансионизм, ненависть к Западу. Эрдоган – второй Путин», – согласен с обвинениями во вмешательстве кандидат экономических наук, экономист-международник, зампредседателя Общественного комитета «За честные выборы!» Омар Фаризов.
Фаризов добавляет: «Принимая во внимание, что граждане Турции позитивно оценивают образ российского лидера, подобные заявления достигают эффекта противоположного желаемому».
Еще один фактор, имеющий важное влияние на итоги, – недавнее землетрясение, приведшее Турцию к огромным человеческим жертвам. Павел Шлыков отметил, что «колоссальное по своим масштабам, числу жертв и разрушений землетрясение» довольно ощутимо влияет на эту кампанию.
Что касается дальнейшего влияния на российско-турецкие отношения, все эксперты, опрошенные НОМ, высказались за то, что обе стороны выборов стараются аккуратно и даже позитивно высказываться об отношениях с Россией.
«Внешняя политика Турции будет развиваться по своей логике, выборы, безусловно, окажут влияние, но не приведут к резким кардинальным переменам. Туристов в Турции традиционно оберегают, поэтому даже в самые драматичные моменты риски для туристов всеми силами стараются минимизировать (опыт самых трудных лет с пиковыми показателями по терактам – 2015–2016 годы – это показал)», – считает Шлыков.
Антироссийская риторика звучала ранее из уст оппозиции (предлагалось запретить россиянам приобретать недвижимость в Турции). Но накануне выборов оппозиция выступила с заявлением о том, что в случае победы будет продолжать развивать хорошие партнерские отношения с Российской Федерацией, и выступают за развитие российско-турецких отношений во всех областях, говорит Аполлинария Аврутина.
Евсеев тоже убежден, что в случае победы оппозиционного кандидата ухудшение российско-турецких отношений возможно лишь «до определенной степени» – ни один, ни второй кандидат не заинтересованы в том, чтобы ситуация с российскими туристами обострилась. «В данной ситуации туризм приносит существенные экономические плюсы Турции. Российских туристов заменить фактически некем. Европа стала жить хуже, средств стала меньше. Поэтому оба кандидата будут стараться, как бы ни складывались отношения с Россией, чтобы не было негативного влияния на туристический поток», – отмечает эксперт.
Тем не менее эксперты не исключают, что выборы выльются в уличные протесты и непризнание итогов проигравшей стороной. «Такой сценарий вероятен при любом раскладе, потому что очевидно, повторюсь, Западу самостоятельность в принятии экономических и геополитических решений под руководством Эрдогана не нужна. Поэтому вероятность беспорядков при любом раскладе очень высока», – предупреждает Аврутина.
Причем на улицу могут выйти как сторонники действующего главы, так и представителя оппозиции.
На Украине заметили турецкие броневики «Кобра-2»
Украинские военные получили бронеавтомобили «Кобра-2», произведенные в Турции, их запечатлели на видео, ролик опубликовали украинские СМИ.
В ролике броневики проехали по грунтовой дороге, всего замечено минимум три таких автомобиля с украинскими флагами, передает ТАСС.
Согласно сведениям из открытых источников, партию из около 20 таких машин заметили при перевозке по железной дороге в Румынии по направлению к границе Украины.
Бронеавтомобили «Кобра-2» производит турецкая компания Otokar. Машина способна перевозить до шести человек в десантном отсеке, на крыше может быть установлено вооружение для поддержки десанта.
До этого подбитый турецкий бронеавтомобиль Kirpi заметили в одном из дворов Артемовска.
Лавров обсудил с главой МИД Сирии урегулирование кризиса в стране
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом комплексное урегулирование сирийского кризиса с «опорой на роль астанинского формата», говорится в сообщении.
Там подчеркнули, что особое внимание было уделено диалогу с соседями по региону на принципах уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии, отмечена позитивная динамика процесса восстановления связей с арабскими государствами в преддверии саммита Лиги арабских государств, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что главы МИД России, Сирии, Турции и Ирана договорились поручить своим замам подготовить дорожную карту по развитию отношений между Дамаском и Анкарой.
Источник: Решения по срокам продления зерновой сделки нет
Решение по срокам продления зерновой сделки сторонами еще не достигнуто, слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу про 60 дней передают только ожидания Анкары, заявил знакомый с переговорами источник.
По его словам, конкретного решения нет, ранее были заявления об ожиданиях, при этом надежды на консенсус по итогам переговоров в четверг остаются, передает РИА «Новости».
Также источник отметил, что в странах имеют понимание, что решается судьба сделки, которая имеет важное значение для всего мира.
Накануне в Стамбуле начались переговоры между Россией, Турцией, Украиной и ООН по вопросам продления зерновой сделки и выполнения российской части соглашений.
Ранее в Кремле заявляли, что положительных изменений по зерновой сделке нет, ситуация останется на месте. Глава МИД Турции отмечал, что итог будет зависеть от того, будут ли учтены требования Москвы, например, от переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT.
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