Москва официально отвергла обвинения Кылычдароглу о «вмешательстве» в выборы в Турции

Россия официально отвергает обвинения кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу о вмешательстве страны в процесс выборов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы такие заявления решительно отвергаем, официально заявляем: ни о каком вмешательстве речи идти не может. Если кто-то предоставил господину Кылычдароглу такую информацию, то это лжецы», – заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что не знает причину таких воззваний, так как Москва неоднократно говорила, что не вмешивается в выборы и во внутренние дела других государств, передает РИА «Новости».

Он напомнил Кылычдароглу историю с американцами, когда они всем правительством долго твердили, что Россия вмешивалась в выборы американского президента.

«Потратили десятки миллионов долларов на разбирательство и пришли к выводу, что вмешательства не было», – сказал Песков.

Между тем он подчеркнул, что Россия дорожит отношениями с Турцией из-за ее продуманной позиции по многим региональным и мировым проблемам и не собирается вмешиваться в выборы.

Песков указал, что страна, которая высоко ценит двусторонние отношения, тем более не будет ничего делать в отношении своего партнера.

Напомним, Кылычдароглу призвал Россию не вмешиваться в президентские выборы в Турции.

Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, почему конкуренция на президентских выборах в Турции оказалась такой острой.