Москва официально отвергла обвинения Кылычдароглу о «вмешательстве» в выборы в Турции

|
12 мая, пятница | Последнее обновление — 14:39 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска отразили 26 атак ВСУ на Соледарском направлении, уничтожено более 540 украинских военных
Разделы
Никто не «отменяет» американцев в России, не требует решительно осудить и отмежеваться, и вообще люди, несмотря на тревожную атмосферу, продолжают жить, как жили раньше. Почему нам (пока, во всяком случае) удалось избежать своего аналога «культуры отмены»?
Подробности...
Для меня это была первая поездка в Донбасс. Я ее воспринял не как творческую командировку, а как паломничество. Здесь человеку открывается тот самый смысл жизни, который принято считать сокрытым от нас, а то и вовсе несуществующим.
Подробности...
Преимущества использования искусственного интеллекта – экономия и скорость – очевидны для любого кинопродюсера: их использование позволяет дешево (за плату держателю ИИ) и почти мгновенно получить сценарий на основе случайно пришедшей с утра в голову мысли.
Подробности...
На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
Подробности...
Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
Подробности...
Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Москва официально отвергла обвинения Кылычдароглу о «вмешательстве» в выборы в Турции
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Россия официально отвергает обвинения кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу о вмешательстве страны в процесс выборов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы такие заявления решительно отвергаем, официально заявляем: ни о каком вмешательстве речи идти не может. Если кто-то предоставил господину Кылычдароглу такую информацию, то это лжецы», – заявил представитель Кремля.
Песков отметил, что не знает причину таких воззваний, так как Москва неоднократно говорила, что не вмешивается в выборы и во внутренние дела других государств, передает РИА «Новости».
Он напомнил Кылычдароглу историю с американцами, когда они всем правительством долго твердили, что Россия вмешивалась в выборы американского президента.
«Потратили десятки миллионов долларов на разбирательство и пришли к выводу, что вмешательства не было», – сказал Песков.
Между тем он подчеркнул, что Россия дорожит отношениями с Турцией из-за ее продуманной позиции по многим региональным и мировым проблемам и не собирается вмешиваться в выборы.
Песков указал, что страна, которая высоко ценит двусторонние отношения, тем более не будет ничего делать в отношении своего партнера.
Напомним, Кылычдароглу призвал Россию не вмешиваться в президентские выборы в Турции.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, почему конкуренция на президентских выборах в Турции оказалась такой острой.
Консенсус по зерновой сделке не был достигнут перед решающими переговорами
Источник назвал предстоящие переговоры по зерновой сделке в Стамбуле решающими и указал на отсутствие консенсуса
|
|
Переговоры по зерновой сделке, которые пройдут в Стамбуле 10–11 мая, станут решающими в вопросе ее продления, пока какого-то консенсуса стороны не достигли, сообщил источник.
Источник РИА «Новости» заявил об отсутствии «продвижений». По его словам, «технические делегации» рассмотрели «различные варианты, которые будут обсуждаться уже на высоком уровне». Источник выразил надежду, что переговоры «приведут к консенсусу». По его словам, Россия демонстрирует «вполне конструктивную» позицию и ожидает «выполнения условий по российскому экспорту, которые ранее обговаривались с ООН».
Как полагает источник ТАСС, шансы на продление договоренностей есть, «учитывая активную дипломатию Анкары и возобновление функционирования зернового коридора благодаря инициативам Турции». Предстоит обсудить, в частности, вопросы безопасности функционирования зернового коридора.
Напомним, в пятницу встреча на техническом уровне между Россией, Турцией, ООН и Украиной состоялась в Стамбуле, там обсудили переговоры по зерновой сделке. 24 апреля ночью беспилотные катера были запущены из акватории порта Одессы для атаки на базу Черноморского флота. Район, откуда они направлялись, является частью гуманитарного коридора.
МВД Турции обвинило США в попытках вмешательства в выборы
Глава МВД Турции Сойлу обвинил США в попытках вмешательства в выборы при помощи СМИ
|
|
Западная пресса во главе с США активно пишет о выборах президента в Турции, чтобы проманипулировать их результатами, заявил газете Yeni Akit глава МВД Сулейман Сойлу.
По его словам, Штаты усилили свои действия в плане вмешательства в турецкие выборы. Все это происходит в связи с тем, что Запад проник в политическую систему Турции после 1960 года, однако действующему президенту Тайипу Эрдогану удалось от этого избавиться, передает РИА «Новости».
Тем не менее Штаты имеют свое видение и касательно ситуации в Турции, так как, по мнению эксперта, с момента нашей победы на выборах 2023 года начнется столетняя стабильность, а США этого не хотят.
Также Сойлу отметил, что на Западе утверждают, что геополитические предпочтения Анкары не соответствуют ее интересам, при этом суть не в том, что она «не приняла американский мандат», а в том, что 104 года они пытаются отомстить за это».
Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, почему конкуренция на президентских выборах в Турции оказалась такой острой.
СМИ: Турция договорилась с Россией об отсрочке платежей за газ
Reuters: Турция договорилась отложить платежи по газу с Россией на 600 млн долларов
Турецкая сторона договорилась с российской об отсрочке платежей за природный газ до следующего года, сообщили источники агентства Reuters.
По их данным, Анкара якобы договорилась с Москвой об отсрочке платежей на 600 млн долларов, передает ТАСС со ссылкой на Reuters
Всего отсрочки платежей Турции по энергетике перед Россией могут достичь 4 млрд долларов, отмечается в сообщении. Указывается, что на отсрочку оказал влияние рост цен на энергоносители.
Соперник Эрдогана на выборах решил объединиться со снявшимся кандидатом
Кандидат на пост президента Турции Кылычдароглу пригласил снявшего свою кандидатуру Индже присоединиться к оппозиции
Соперник Эрдогана на выборах президента Турции председатель Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу пригласил главу партии Отечество Мухаррема Индже, снявшего свою кандидатуру, присоединиться к оппозиции.
Он предложил оставить в стороне обиды и недовольства, пригласив Индже за «стол Турции», передает ТАСС.
По результатам соцопроса компании «Метропол», 49% сторонников Индже проголосуют за Кылычдароглу, и лишь 22% за Эрдогана.
В президентской гонке в Турции остаются действующий президент Тайип Эрдоган, его главный соперник, председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу и выдвиженец от Альянса ATA (ататюркисты) Синан Оган. Выборы президента и парламента страны пройдут 14 мая.
Ранее сообщалось, что лидер партии Memleket (Отечество) Мухаррем Индже снял свою кандидатуру за три дня до выборов президента.
В Стамбуле начались переговоры по зерновой сделке
Переговоры между Россией, Турцией, Украиной и ООН по вопросам продления зерновой сделки и выполнения российской части соглашений начались в Стамбуле в среду, сообщает Минобороны Турции.
По словам главы военного ведомства Турции Хулуси Акара, переговоры по зерновой сделке будут проходить для того, чтобы она «продолжала работать непрерывно», передает ТАСС.
Напомним, 22 июля 2022 года в Стамбуле подписали пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок. В конце марта Россия согласилась продлить сделку на 60 дней.
Ранее в Кремле заявляли, что положительных изменения по зерновой сделке нет, ситуация останется на месте. Глава МИД Турции отмечал, что итог будет зависеть от того, будут ли учтены требования Москвы, например, от переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT.
Делегаты по вопросу зерновой сделки захотели ограничить возможности России
Связанный с турецкой делегацией источник: Участники переговоров по зерну хотят ограничить возможности России
Участники переговоров по зерновой сделке в Стамбуле могут договориться о ее продлении, однако некоторые выступают за ограничение возможностей России пользоваться зерновым коридором, сообщил связанный с турецкой делегацией источник в Анкаре.
По его словам, существует вероятность, что стороны смогут договориться о продлении сделки, однако есть делегаты, которые выступают против того, чтобы Россия отправляла свое зерно через этот коридор, передает ТАСС.
Также источник отметил, что для Турции тема продления зерновой сделки является критической в преддверии президентских выборов.
«Нет сомнений, что Турция и Россия вместе идут на этих переговорах. Но проблемы остаются», – подчеркнул он.
Ранее знакомый с переговорами источник заявил, что решение по срокам продления зерновой сделки сторонами еще не достигнуто, слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу про 60 дней передают только ожидания Анкары.
Назван крайний срок для принятия условий России по зерновой сделке
Посол Ерхов: У сторон зерновой сделки есть время до 18 мая принять требования России
У сторон зерновой сделки осталось совсем немного времени, чтобы одуматься, принять озабоченности России во внимание и начать выполнять российские требования, сообщил посол в Турции Алексей Ерхов.
Ерхов в эфире канала «Россия 24» уточнил, что принять российские требования сторонам сделки необходимо до 18 мая, передает ТАСС.
6 мая в Кремле отмечали, что положение дел по зерновой сделке остается на месте, положительных сдвигов пока не замечено.
Глава МВД Турции: США вмешиваются в выборы в стране
Глава МВД Турции Сойлу: США вмешиваются в выборы в стране
Соединенные Штаты вмешиваются в выборы в Турции, заявил в эфире CNN Turk министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
По его словам, это стало очевидным в самой Турции, даже президент США Джо Байден этого не скрывает. Также показательно недавнее нападение на Мухаррема Индже, понятно, откуда это координировалось, передает РИА «Новости».
Ранее Сойлу заявил, что западная пресса во главе с США активно пишет о выборах президента в Турции, чтобы проманипулировать их результатами.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему конкуренция на президентских выборах в Турции оказалась такой острой.
Названы предполагаемые сроки продления зерновой сделки
Источник: Зерновая сделка может быть продлена на два месяца
С большой долей вероятности зерновая сделка по поставкам сельскохозяйственной продукции через коридор в Черном море может быть продлена на два месяца, сообщил источник в Стамбуле по итогам двухдневных переговоров между делегациями России, Украины, Турции и ООН.
По его словам, есть большая вероятность продления сделки на два месяца, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что участники переговоров по зерновой сделке в Стамбуле могут договориться о ее продлении, однако некоторые выступают за ограничение возможностей России пользоваться зерновым коридором.
Ранее знакомый с переговорами источник заявил, что решение по срокам продления зерновой сделки сторонами еще не достигнуто, а слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу про 60 дней передают только ожидания Анкары.
Один из кандидатов в президенты Турции снялся с выборов
Кандидат в президенты Турции Индже сообщил, что не будет участвовать в выборах
Кандидат в президенты Турции, лидер партии Memleket Мухаррем Индже сообщил, что решил снять кандидатуру за три дня до выборов.
В сообщении Индже указал, что снимает свою кандидатуру, но предложил проголосовать за партию, чтобы она попала в парламент, передает РИА «Новости».
Теперь за кресло президента будут бороться три кандидата, а выборы состоятся 14 мая. В выборах участвуют: действующий президент Тайип Эрдоган, кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу и кандидат от альянса Ata Синан Оган.
Второй тур, если кандидат не наберет 50% голосов, состоится 28 мая.
Ранее глава МВД Сулейман Сойлу заявил, что западная пресса во главе с США активно освещают выборы в Турции, чтобы манипулировать результатами. Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем грозит отказ от итогов голосования сторонами.
На Украине заметили турецкие броневики «Кобра-2»
Украинские военные получили бронеавтомобили «Кобра-2», произведенные в Турции, их запечатлели на видео, ролик опубликовали украинские СМИ.
В ролике броневики проехали по грунтовой дороге, всего замечено минимум три таких автомобиля с украинскими флагами, передает ТАСС.
Согласно сведениям из открытых источников, партию из около 20 таких машин заметили при перевозке по железной дороге в Румынии по направлению к границе Украины.
Бронеавтомобили «Кобра-2» производит турецкая компания Otokar. Машина способна перевозить до шести человек в десантном отсеке, на крыше может быть установлено вооружение для поддержки десанта.
До этого подбитый турецкий бронеавтомобиль Kirpi заметили в одном из дворов Артемовска.
Лавров обсудил с главой МИД Сирии урегулирование кризиса в стране
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом комплексное урегулирование сирийского кризиса с «опорой на роль астанинского формата», говорится в сообщении.
Там подчеркнули, что особое внимание было уделено диалогу с соседями по региону на принципах уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии, отмечена позитивная динамика процесса восстановления связей с арабскими государствами в преддверии саммита Лиги арабских государств, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что главы МИД России, Сирии, Турции и Ирана договорились поручить своим замам подготовить дорожную карту по развитию отношений между Дамаском и Анкарой.
Источник: Решения по срокам продления зерновой сделки нет
Решение по срокам продления зерновой сделки сторонами еще не достигнуто, слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу про 60 дней передают только ожидания Анкары, заявил знакомый с переговорами источник.
По его словам, конкретного решения нет, ранее были заявления об ожиданиях, при этом надежды на консенсус по итогам переговоров в четверг остаются, передает РИА «Новости».
Также источник отметил, что в странах имеют понимание, что решается судьба сделки, которая имеет важное значение для всего мира.
Накануне в Стамбуле начались переговоры между Россией, Турцией, Украиной и ООН по вопросам продления зерновой сделки и выполнения российской части соглашений.
Ранее в Кремле заявляли, что положительных изменений по зерновой сделке нет, ситуация останется на месте. Глава МИД Турции отмечал, что итог будет зависеть от того, будут ли учтены требования Москвы, например, от переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT.
В Турции сообщили о возобновлении инспекции судов в рамках «зерновой сделки»
Инспекции судов в рамках «зерновой сделки» возобновились, сообщил гостелеканал TRT Haber.
Источник телеканала в Минобороны Турции утверждает, что инспекции возобновились в результате инициатив Анкары, передает РИА «Новости».
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что положение дел по зерновой сделке остается на месте, положительных сдвигов пока не замечено. В пятницу встреча на техническом уровне между Россией, Турцией, ООН и Украиной состоялась в Стамбуле, там обсудили переговоры по зерновой сделке. В апреле в Москве отвергли стремления Киева выдвигать свои условия для реализации запуска аммиакопровода «Тольятти – Одесса».
Встреча по сирийско-турецкому урегулированию началась в Москве
Четырехсторонние переговоры по сирийскому мирному урегулированию начались в Москве
Запуск процесса урегулирования отношений Турции и Сирии позитивно влияет не только на ситуацию в Дамаске, но и на Ближнем Востоке в целом, заявил глава МИД Сергей Лавров, открывая четырехсторонние переговоры по сирийскому мирному урегулированию с главами МИД Сирии, Турции и Ирана.
В среду министры иностранных дел России Сергей Лавров, Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, Сирии Фейсал Микдад и Турции Мевлют Чавушоглу проводят встречу в Москве для нормализации отношений и устранения противоречий между Дамаском и Анкарой, передает РИА «Новости».
Так, по словам Лаврова, запуск процесса нормализации сирийско-турецких отношений оказывает позитивное влияние не только на ситуацию вокруг Дамаска, но и на атмосферу на Ближнем Востоке в целом. Министр подчеркнул, что страны последовательно шли к этому результату.
В рамках встречи Лавров также предложил подготовить проект дорожной карты нормализации отношений Дамаска и Анкары к следующей встрече глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президенты Турции и Сирии Тайип Эрдоган и Башар Асад могут встретиться в течение года. Также в Турции назвали условие встречи Эрдогана и Асада.
|
|