Bloomberg: Запад передал Киеву более 200 танков и 300 БМП для контрнаступления

Страны Запада поставили с декабря на Украину более 200 танков и 300 боевых машин пехоты для подготовки контрнаступления ВСУ, сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что на данном этапе успех ВСУ зависит от «координации действий пехоты, бронетехники, саперов и противовоздушной обороны», чтобы поставленная Киеву техника была использована максимально эффективно, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, численность украинских войск, по оценке старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям Густава Гресселя, составляет примерно 700 тыс. человек. Часть из украинских подразделений оснащена западным вооружением, другая – советским, которое Киеву передали страны бывшего Варшавского договора.

Между тем, если контрнаступление будет неудачным, конфликт может зайти в «очередной зимний тупик», также последует давление на Киев с целью заставить Украину отказаться от территорий в рамках соглашения о прекращении огня.

По данным Bloomberg, из-за помощи Украине запасы вооружений многих стран Евросоюза «почти иссякли».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ потребуется еще немного времени, чтобы подготовиться к контрнаступлению.