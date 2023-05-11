Маркетплейс: Wildberries раскрыл нелегальные способы продвижения на платформе

Служба безопасности маркетплейса Wildberries раскрыла на площадке нелегальные способы продвижения с привлечением внешних сервисов: по предварительным данным, ущерб составил порядка 650 млн рублей.

Согласно сообщению компании, работающая на онлайн-платформе служба безопасности раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с привлечением внешних сервисов. Она тут же обратилась с заявлением в правоохранительные органы для возбуждения дела о мошенничестве в особо крупном размере, передает РИА «Новости».

В компании уточнили, что размер ущерба составляет около 650 млн рублей.

По данным пресс-службы маркетплейса, услугами «серого продвижения» на платформе пользовались около 300 продавцов. Через особый Telegram-бот продавцы с помощью специально настроенных алгоритмов пользовались услугами рекламы на площадке, при этом не оплачивали их, и этим компании был причинен значительный ущерб. В маркет-плейсе добавили, что применявшим мошеннические схемы продавцам предстоит оплатить оказанные рекламные услуги в полном объеме, а также ответить на соответствующие вопросы следственных органов.

В Wildberries напомнили, что использование сторонних сервисов «может привести не только к утрате управления личными кабинетами и убыткам, но и нарушению законодательства».

Также в компании подчеркнули, что базы данных маркетплейса Wildberries не были взломаны.

«Telegram-канал Mash распространил недостоверную информацию: базы данных взломаны не были, это фейк», – говорится в сообщении компании.

Ранее в компании сообщали, что владельцы двух партнерских пунктов выдачи заказов Wildberries в Москве подменивали золотые изделия на дешевую бижутерию при возврате товаров на склад.