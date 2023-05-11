Трамп пообещал встретиться с Путиным и Зеленским

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11 мая, четверг  |  Последнее обновление — 06:59  |  vz.ru
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Где в России растут зарплаты быстрее всего

Дефицит кадров способствует росту зарплат в России Кирилл Кухмарь/ТАСС
Российский рынок труда переживает колоссальные изменения. Некоторые виды бизнеса столкнулись с трудностями, но для целых отраслей и санкции, и даже СВО принесли их сотрудникам значительное повышение зарплат. Какие специалисты, за какие деньги и почему востребованы в России прямо сейчас? Подробности...
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Спецслужбы России перехитрили украинских охотников на «русский АВАКС»

ФСБ предотвратили диверсию на аэродроме базирования самолетов-разведчиков А-50 Maxim Maksimov/wikipedia.org
Украинские диверсанты предприняли попытку теракта против одного из важнейших самолетов ВКС России – и она была успешно пресечена. «Наши спецслужбы здорово отработали», – заявляют эксперты. Почему самолет А-50 играет столь серьезную роль в проводимой на Украине спецоперации и как ФСБ удалось вскрыть диверсию ВСУ? Подробности...
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«Выкрал атомную бомбу». Как Жорж Коваль вскрыл ядерные секреты Америки

Жорж Коваль времен работы в нелегальной разведке Экспозиция Музейно-выставочного центра им В.И. Клипеля
Советский разведчик, работавший изнутри Манхэттенского проекта и раздобывший для СССР секреты атомной программы США. Человек с первых страниц романа Солженицына. Скромный доцент МХТИ, посмертно удостоенный звания Героя России. Родился в Америке, приехал в СССР. День Победы – прекрасный повод вспомнить о жизни и подвиге Жоржа Коваля (1913–2006), агента ГРУ под оперативным псевдонимом «Дельмар». Подробности...
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Российские ЧВК окончательно допекли Францию

Российские добровольцы стали костью в горле для Франции Виктор Антонюк/РИА Новости
Франция решилась на очередной антироссийский жест – парламент страны потребовал признать ЧВК под названием «Группа Вагнера» террористической организацией. Французские власти признают, что это имеет прежде всего символический, а не практический смысл. Однако у французов есть и весьма корыстные интересы противодействовать российским добровольцам. Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Приезд постсоветских лидеров на парад стал победой России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Почему 9 мая в Москву приехали руководители постсоветских стран? Причем не только приехали, а присутствовали во время достаточно жесткой антизападной речи Путина. И тем самым дали Западу понять, что ни к какой изоляции России они присоединяться не намерены. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Мы обречены бороться с бесконечной бучей

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
В Сети и в жизни – две параллельные реальности. И происходящее на Украине – война таких реальностей. Где понимание происходящего приходит, только когда видишь лично трупы в воронке от взрыва и свежие могилы у дома. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Если прогнемся, не будет ни Дня Победы, ни русских

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
В День Победы мы должны особенно отчетливо понимать, что это день, которого может не быть, если мы проиграем. Не будет нам даже «дня Европы», как мечтают тбилисские релоканты и рижская общественность со светлыми лицами. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Зачем Россия сняла санкции с Грузии

Пора порвать с Польшей

Обсуждение: 5 комментариев

Карл III доразвалит Британскую империю

Обсуждение: 9 комментариев
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В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве

Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как изменилось ваше отношение к Грузии за последнее время?
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Каким должен быть ответ России на атаку беспилотников ВСУ на Кремль?
  • Удары по центрам принятия решений

  • Удары по политическому и военному руководству Украины

  • Значимые успехи на фронте

  • Затрудняюсь ответить
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    Трамп пообещал встретиться с Путиным и Зеленским

    Трамп пообещал встретиться с президентами РФ и Украины Путиным и Зеленским для прекращения конфликта на Украине

    11 мая 2023, 06:40

    Текст: Антон Никитин

    Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что встретился бы с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским для прекращения конфликта на Украине в течение 24 часов.

    Отвечая в среду на вопрос о позиции по конфликту на Украине в ходе передачи «Таунхолл» в эфире телеканала CNN, Трамп заявил, что если станет президентом, то урегулирует конфликт в течение 24 часов. На уточняющий вопрос, как он собирается сделать это, Трамп ответил, что встретится с Путиным и с Зеленским. Он отметил, что у каждого из них есть свои слабости и сильные стороны. Как считает глава 45-й администрации США, после этих встреч конфликт будет урегулирован в течение 24 часов, передает ТАСС.

    Трамп добавил, что считает Путина очень умным. При этом 45-й президент США выразил мнение, что российский лидер якобы совершил серьезную ошибку, так как «начал вторжение». Трамп выразил мнение, что если бы был президентом США, то этого бы не произошло.

    Вместе с этим Трамп ушел от ответа на вопрос, прекратит ли он поставки оружия киевским властям в случае переизбрания на пост президента США. Трамп отметил, что в вопросе предоставления помощи Украине США кратно превосходят все страны Европы вместе взятые и необходимо выровнять этот дисбаланс. По его словам, Евросоюз «пользуется» Соединенными Штатами, как и другие страны в мире.

    Напомним, в начале марта Трамп обещал после своего переизбрания на пост президента США разрешить конфликт на Украине за сутки. Он также призывал прекратить конфликт на Украине из-за угрозы глобальной войны.

    Военный эксперт оценил заявления Пентагона о сбитой на Украине ракете «Кинжал»
    Военный эксперт Кнутов: ВСУ не могли сбить ракету «Кинжал» из ЗРК Patriot
    		   
    10 мая 2023, 12:22
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова

    Пентагон умышленно разгоняет фейк о сбитой ракете «Кинжал». Так они пытаются создать видимость сверхвысокой эффективности своих ЗРК, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Пентагоне сообщили, что ВСУ якобы сбили российскую ракету «Кинжал» из американского ЗРК Patriot.

    «Вооруженные силы Украины не могли сбить гиперзвуковую ракету «Кинжал» из американских систем ЗРК Patriot. Перехватить «Кинжал» в целом практически невозможно, поскольку ракеты умеют во время полета менять свою траекторию. И американский комплекс Patriot не способен стрелять по скоростным маневрирующим целям», – сказал Юрий Кнутов, военный историк, директор Музея войск ПВО.

    «Но даже если допустить, что каким-то образом противник собьет ракету, едва ли он извлечет из нее что-то ценное или раскроет наши разработки. Снаряд падает с колоссальной скоростью и при ударе о землю разбивается, а обломки разлетаются на несколько десятков метров. Узнать технологии ее производства по этим фрагментам будет практически невозможно», – полагает собеседник.

    «Такая ложь о якобы уничтожении мощнейшего российского оружия нужна Пентагону для того, чтобы продемонстрировать мнимые достижения собственной техники. Одновременно с этим им важно показать, что наше современное вооружение может быть уязвимо, даже если это на самом деле не так», – считает эксперт.

    «Кроме того, у США провалилась собственная программа по разработке гиперзвуковых ракет, да и практически нет систем подавления такого оружия. Поэтому они считают, что раз не получается самим создать ракеты, то нужно просто убедить всех, что они не представляют из себя ничего особенного и их не нужно бояться», – заключил Кнутов.

    Ранее руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер выступил с утверждением, что украинские войска, используя ЗРК Patriot, якобы смогли сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». В ответ на уточняющий вопрос Райдер заявил, что речь идет именно о «Кинжале». За «деталями» он предложил обратиться к украинской стороне.

    Напомним, первыми о сбитом «Кинжале» заявили украинские СМИ, но их заявление опроверг представитель воздушных сил ВСУ. Однако позднее уже украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что вооруженные силы Украины якобы сбили гиперзвуковую ракету.

    Ранее сообщалось, что в результате удара российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» был ликвидирован центр связи украинских военных, при этом там погибли десятки офицеров Североатлантического альянса. Об этом написал греческий портал Pronews.

    Военный эксперт Алексей Леонков отмечал, что руководство Вооруженных сил Украины боится ударов гиперзвуковых ракет России, в том числе знаменитых «Кинжалов». Эксперт напомнил, что командование ВСУ ранее призналось в неспособности остановить ракеты «Кинжал», запускаемые с истребителей МиГ-31К.  Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» в ходе СВО продемонстрировал высокую эффективность и неуязвимость к украинским ПВО.

    Коментарии (53)
    В Киеве пригрозили ЕС терактами и масштабной войной
    Подоляк: В случае прекращения поставок оружия Украине в Европе увеличится число терактов и начнется масштабная война

    11 мая 2023, 03:57

    Текст: Антон Никитин

    Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выразил мнение, что в случае прекращения поставок оружия Украине в Европе существенно увеличится количество терактов и начнется масштабная война.

    Подоляк заявил в эфире телеканала «Рада», что остановка поставок оружия Украине будет означать резкое масштабирование войны в Европе. По словам советника главы офиса Зеленского, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель должен был заявить, что в случае прекращения предоставления оружия Украине начнется война в других странах, существенно увеличится количество терактов в Европе. Он подчеркнул, что Европе не будут сидеть в ресторанчиках и есть круассаны спокойно, передает РИА «Новости».

    Накануне глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украине без поддержки Запада пришлось бы сдаться в течение нескольких дней.

    Коментарии (31)
    Зурабишвили потребовала ввести визы для россиян
    Президент Грузии Зурабишвили предложила ввести визы для россиян в ответ на возобновление авиасообщения Россией и отмену виз для граждан Грузии
    		   
    10 мая 2023, 15:56
    Фото: Jargen Heinrich/imago stock&people/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала правительство республики созвать Совет безопасности для рассмотрения возможности введения виз для российских граждан сроком на три месяца.

    Зурабишвили заявила, что введение трехмесячных виз необходимо на фоне «внутренних вызовов», которые имеются в Грузии, передает ТАСС.

    Президент Грузии заявила также, что отмена визового режима с республикой со стороны России «вызовет напряжение» между политическими силами внутри страны.

    На ваш взгляд

     
    Как изменилось ваше отношение к Грузии за последнее время?




    Обсуждение:  12 комментариев

    При этом она не считает, что в грузинском обществе это вызовет «очень большую реакцию», поскольку «когда Россия предпринимает такие шаги, она это делает исходя из своих интересов».

    Ранее она заявила, что упразднение Россией визового режима для грузинских граждан на фоне ситуации на Украине является «неприемлемым».

    В среду президент России Владимир Путин принял решение об отмене визового режима для граждан Грузии. Также снят запрет на полеты российских авиакомпаний в республику.

    Коментарии (31)
    Зурабишвили назвала «провокацией» отмену Россией визового режима с Грузией
    		   
    10 мая 2023, 14:08
    Фото: Jargen Heinrich/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Упразднение Россией визового режима для грузинских граждан на фоне ситуации на Украине является «неприемлемым», заявила президент республики Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Зурабишвили на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) написала, что считает действия Москвы «очередной российской провокацией».

    Восстановление прямого авиасообщения между двумя странами, по ее словам, является «недопустимым», пока продолжается российская спецоперация на Украине, а также пока Россия «оккупирует» территорию Грузии.

    В свою очередь оппозиционный грузинский депутат Хатия Деканоидзе заявила, что решение президента России Владимира Путина является наградой для правительства Грузии. По ее мнению, этот жест российское руководство использует для продвижения своего влияния в стране, передает РИА «Новости».

    В среду президент Путин принял решение об отмене визового режима для граждан Грузии. Также глава государства снял запрет на полеты российских авиакомпаний в эту страну. После этого МИД отменил рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию.

    Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе отметил, что жители Грузии отнесутся к решению российских властей нормально. При этом он считает, что стоит ожидать «воплей» украинского руководства.

    Коментарии (28)
    Минобороны рассказало о боях на северо-западной и западной окраинах Артемовска
    		   
    10 мая 2023, 14:47
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Алексей Дегтярев

    Штурмовые отряды продолжили наступление в Артемовске с целью взятия под контроль кварталов северо-западной и западной окраин города, сообщили в Минобороны Росси.

    Подразделения ВДВ продолжают сковывать действия ВСУ на флангах в ходе боев за город, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Авиация за сутки в этом районе произвела десять вылетов самолетов и два вертолетовылета. Артиллерия Южной группировки войск выполнила 98 огневых задач.

    Авиация и артиллерия поразили подразделения 67-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ у поселков Красное, Ступочки (ДНР) и западной окраины Артемовска.

    На этом направлении уничтожено за сутки свыше 240 украинских военных и наемников, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и САУ «Гвоздика».

    У поселка Белокузьминовка (ДНР) ликвидирован склад ракетно-артиллерийского вооружения 55-й артиллерийской бригады ВСУ.

    На Купянском направлении авиация и артиллерия Западной группировки войск поразили подразделения ВСУ у поселков Тимковка, Синьковка, Загоруйковка и Табаевка (Харьковская область).

    Возле Крахмального, Тимковки (Харьковская область) и Стельмаховки (ЛНР) пресечена деятельность пяти украинских ДРГ. За сутки ВСУ потеряли на этом направлении до 50 военнослужащих, две бронемашины и одну САУ «Акация».

    На Краснолиманском направлении поражены украинские подразделения у поселков Старый Караван, Терны (ДНР), Невское и Червоная Диброва (ЛНР).

    За сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 60 бойцов, две бронемашины, САУ «Акация» и гаубицу Д-20.

    Ранее военные корреспонденты публиковали видео «дороги смерти» на Артемовск с уничтоженной украинской техникой.

    Коментарии (11)
    СМИ: Зеленский пойдет на переговоры с Россией, чтобы сохранить лицо
    The Hill: Зеленский, вероятно, готов предложить прекращение боевых действий ради сохранения лица
    		   
    10 мая 2023, 20:32
    Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    У президента Украины не так много способов сохранить лицо на фоне происходящих событий, одним из вариантов для него остаются переговоры с Россией, считает автор сайта The Hill Джозеф Боско.

    Он указывает в статье, что одной из причин для переговоров может быть возможное посредничество Пекина, передает РИА «Новости».

    Боско отмечает, что Зеленский, вероятно, готов предложить «прекращение боевых действий ради сохранения лица, а это означает, что Россия сохранит за собой часть территории». При этом он отмечает, что «Крым, похоже, не подлежит обсуждению для обеих сторон».

    Также на решение украинского лидера влияет и неготовность президента США Джо Байдена снабжать Киев более современным наступательным оружием.

    Ранее в США объяснили, почему Украина не сможет ударить по Крыму.

    Коментарии (29)
    Главком ВСУ отказался от встречи с начальниками генштабов НАТО
    Главком ВС Украины Залужный отказался от встречи с начальниками генштабов НАТО из-за «напряженной ситуации»
    		   
    10 мая 2023, 10:38
    Фото: president.gov.ua
    Текст: Ольга Никитина

    Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил об отказе главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного принять участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов «даже в формате видеоконференции».

    Бауэр сообщил, что в полученном им письме украинского командующего Залужного говорится, что тот не сможет принять участие в заседании из-за «напряженной оперативной ситуации на земле», передает ТАСС.

    Глава военного комитета НАТО добавил, что о подготовке наступления ВСУ страны Североатлантического альянса проинформирует военный представитель Украины в Брюсселе.

    Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что ВСУ подготовились к попытке совершить «прорыв сразу на нескольких направлениях».

    Коментарии (17)
    Киев рассказал о планах на случай провала контрнаступления ВСУ
    Украинский министр Кулеба: В случае неудачи контрнаступления ВСУ организуют еще одно
    		   
    10 мая 2023, 11:44
    Фото: Ukrainian Presidentia/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не рассматривать ожидаемое контрнаступление ВСУ как последнее. По его словам, в случае неудачи первой попытки Киев может организовать вторую.

    Кулеба в интервью Bild отметил, что на Украине пока не знают, что получится в результате контрнаступления, которое готовят украинские националисты. В случае неудачи, по его словам, нужно будет готовиться к следующему контрнаступлению, передает ТАСС.

    В очередной раз глава украинского внешнеполитического ведомства потребовал от Берлина нарастить военную помощь Киеву. Он заявил, что для «победы в войне» ВСУ нуждаются в «оружии, оружии и еще раз оружии». У Германии, считает украинский министр, «его достаточно». Кулеба подчеркнул, что от Германии «зависит многое».

    Тема возможного украинского контрнаступления обсуждается в СМИ уже несколько месяцев. Назывались разные сроки его начала. В среду военкор Юрий Котенок сообщил, что ВСУ подготовились к попытке совершить «прорыв сразу на нескольких направлениях».

    Между тем Москва подчеркивала, что открытые рассуждения стран Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт.

    Коментарии (11)
    В Европе рассказали о страхе перед вернувшимися с Украины наемниками
    Журналист Кларенберг: Европейцы опасаются вернувшихся с Украины наемников из-за их нацистских взглядов

    10 мая 2023, 09:02

    Текст: Алина Власенко

    Граждане европейских стран опасаются наемников, которые после возвращения с Украины продолжают транслировать свои нацистские взгляды, пишет журналист Кит Кларенберг на сайте Grayzone.

    Многие французские неонацисты, взгляды которых не находили поддержки на Родине, участвовали в конфликте на Украине на стороне ВСУ, пишет ФАН.

    Вернувшись во Францию, они стали пропагандировать взгляды и идеологии активнее, чем прежде. При этом у них еще остались оружие и патроны, что значительно увеличивает угрозу неонацистского террора в Европе, пишет Кларенберг на сайте Grayzone.

    Тем временем генерал американских ВВС в отставке, бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав заявил, что страны Запада не заинтересованы в победе Украины на поле боя, поскольку опасаются, что это спровоцирует расширение зоны конфликта на страны Европы.

    Коментарии (11)
    В Ватикане заявили о «конфиденциальных новостях» по украинскому конфликту
    		  
    10 мая 2023, 14:50
    Фото: GREGORIO GALSKA/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Ольга Ивановна

    У Ватикана есть «конфиденциальные новости» по вопросу урегулирования украинского конфликта, заявил госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин, сообщает Vatican News.

    Он отметил, что движение вперед будет продолжаться. Также госсекретарь отметил, что со стороны Москвы и Киева на план Ватикана не было «опровержений», передает РИА «Новости».

    Ранее в Кремле заявили, что не знают, что Папа Римский Франциск думает о шагах для разрешения украинского конфликта, однако конкретных действий пока не предлагал.

    Папа Римский Франциск сообщил о «мирной миссии» Ватикана по Украине, не раскрыв деталей. Как сообщил поддерживающий переписку с понтификом председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, папа римский призвал Украину отказаться от наступления.


    Коментарии (11)
    У задержанного в Запорожской области террориста нашли список будущих жертв
    Рогов: Задержанный в Запорожской области террорист планировал еще ряд покушений

    10 мая 2023, 11:16

    Текст: Алина Власенко

    Гражданин Украины, задержанный за покушение на начальника отдела полиции в Запорожской области, планировал по приказу украинской разведки совершить еще ряд преступлений, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что задержанный приехал в Запорожскую область под видом мирного жителя, однако на деле мужчина был завербован украинской разведкой и у него был целый список людей, которых он планировал убить.

    Кроме того, украинская разведка передала мужчине данные о схроне, где хранились компоненты бомбы, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что покушение на начальника отдела полиции поселка городского типа Кирилловка было предотвращено в Запорожской области, диверсант при задержании был обезоружен.

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    Атака дронов на военный объект отбита в Воронежской области
    		   
    10 мая 2023, 10:47
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Ольга Никитина

    Утром среды на военном объекте в Воронежской области пресечена попытка атаки двумя вражескими беспилотными летательными аппаратами, сообщил глава региона Александр Гусев.

    Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что в результате один из дронов отклонился от курса и упал, второй был уничтожен огневым поражением.

    Аналогичный случай в Воронежской области произошел 4 мая, когда силы ПВО сбили над регионом БПЛА, обошлось без жертв и разрушений.

    Напомним, 7 мая ФСБ совместно с МВД пресекли попытку диверсии, планировавшейся украинской разведкой, на аэродроме в Ивановской области с применением дронов.

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    Путин подписал указ о военных сборах для резервистов

    10 мая 2023, 17:04

    Текст: Алексей Дегтярев

    Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    «Постановляю призывать в 2023 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, Войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», – говорится в указе, передает РИА «Новости».

    Также глава государства поручил правительству и властям регионов обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом.

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    National Interest назвал ЗРК Patriot легкой мишенью для российских ударов
    National Interest счел поставку ЗРК Patriot Украине свидетельством «мнимой поддержки» со стороны США

    10 мая 2023, 07:59

    Текст: Антон Антонов

    ЗРК станут легкой мишенью для российских ударов, передача их Украине демонстрирует мнимую поддержку США, которая может лишь продлить конфликт, заявил военный аналитик Джефф Ламер.

    Ламер пояснил, что Patriot уязвимы, так как их радар «выдает местоположение» ЗРК. По его словам, Patriot не станут «универсальным средством защиты военных объектов Украины», передает РИА «Новости» со ссылкой на National Interest.

    Он заявил, что Patriot – первоклассная система с технологической точки зрения, но им требуется поддержка других систем ПВО. Кроме того, он подчеркнул, что Россия использует «весь арсенал ракет и беспилотников», причем последние «варьируются от обычных разведывательных дронов до более совершенных дронов-камикадзе». По его словам, «сомнительно использовать перехватчики стоимостью 3 млн долларов для уничтожения беспилотников, стоимость которых в разы меньше».

    Главной опасностью он считает ложное ощущение защищенности, которое может испытать Украина из-за Patriot. Эти ЗРК не «не положат конец» конфликту и «не позволят Киеву вести переговоры для возвращения Крыма или Донбасса», заявил Ламер.

    Напомним, Пентагон подтвердил доставку на Украину ЗРК Patriot.

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    Пентагон заявил о мобилизации оборонной промышленности США
    Пентагон заявил о мобилизации оборонной промышленности США на фоне конфликта на Украине
    		   
    10 мая 2023, 12:02
    Фото: Xinhua/TASS
    Текст: Алина Власенко

    Вашингтон на фоне спецоперации на Украине активировал работу американского военно-промышленного комплекса, сообщил представитель Пентагона Джефф Юргенсен.

    В частности, эксперт в комментарии Financial Times заявил, что Пентагон мобилизовал оборонную промышленную базу «невиданным до этого десятилетиями образом».

    Кроме того, сообщил Юргенсен, в январе американское военное ведомство запустило программу, которая облегчает заключение контрактов в оборонной сфере для малого бизнеса, передает ТАСС.

    Тем временем бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Киев готов «делать все что угодно», чтобы вовлечь США в военный конфликт с Москвой.

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