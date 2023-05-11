Трамп пообещал встретиться с Путиным и Зеленским

Трамп пообещал встретиться с президентами РФ и Украины Путиным и Зеленским для прекращения конфликта на Украине

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что встретился бы с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским для прекращения конфликта на Украине в течение 24 часов.

Отвечая в среду на вопрос о позиции по конфликту на Украине в ходе передачи «Таунхолл» в эфире телеканала CNN, Трамп заявил, что если станет президентом, то урегулирует конфликт в течение 24 часов. На уточняющий вопрос, как он собирается сделать это, Трамп ответил, что встретится с Путиным и с Зеленским. Он отметил, что у каждого из них есть свои слабости и сильные стороны. Как считает глава 45-й администрации США, после этих встреч конфликт будет урегулирован в течение 24 часов, передает ТАСС.

Трамп добавил, что считает Путина очень умным. При этом 45-й президент США выразил мнение, что российский лидер якобы совершил серьезную ошибку, так как «начал вторжение». Трамп выразил мнение, что если бы был президентом США, то этого бы не произошло.

Вместе с этим Трамп ушел от ответа на вопрос, прекратит ли он поставки оружия киевским властям в случае переизбрания на пост президента США. Трамп отметил, что в вопросе предоставления помощи Украине США кратно превосходят все страны Европы вместе взятые и необходимо выровнять этот дисбаланс. По его словам, Евросоюз «пользуется» Соединенными Штатами, как и другие страны в мире.

Напомним, в начале марта Трамп обещал после своего переизбрания на пост президента США разрешить конфликт на Украине за сутки. Он также призывал прекратить конфликт на Украине из-за угрозы глобальной войны.