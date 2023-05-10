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10 мая, среда | Последнее обновление — 22:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: США пригрозили Грузии санкциями в случае прямых авиарейсов в Россию
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США пригрозили Грузии санкциями в случае прямых авиарейсов в Россию
В Госдепе США допустили введение санкций против авиакомпаний Грузии в случае возобновления прямых авиарейсов с Россией
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Возобновление прямых авиарейсов между Россией и Грузией вызовет в США обеспокоенность по поводу возможного введения санкций в отношении грузинских авиакомпаний, которые будут обслуживать самолеты, находящиеся под импортным и экспортным контролем, заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.
В Госдепе напомнили, что ряд западных государств, включая Соединенные Штаты, запрещают российским самолетам заходить в свое воздушное пространство. В американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что возобновление прямых авиарейсов между Россией и Грузией вызовет в Госдепе США обеспокоенность по поводу возможного введения санкций в отношении грузинских авиакомпаний, которые будут обслуживать самолеты, находящиеся под импортным и экспортным контролем, передает ИА EADaily.
В Госдепартаменте США также выразили мнение, что, учитывая конфликт на Украине, для Грузии сейчас якобы не время углублять отношения с Россией. По версии Госдепа США, для грузинского народа якобы предпочтительнее, чтобы Россия вывела свои войска с 20% территории Грузии, которую в Вашингтоне считают оккупированной, чем занималась восстановлением прямого авиасообщения между странами или отменой визового режима.
Ранее глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили приветствовал решение России отменить визовый режим для граждан республики. В свою очередь грузинские радикалы пообещали «физическое противодействие» российским авиакомпаниям в случае возобновления прямого авиасообщения между странами.
Как изменилось ваше отношение к Грузии за последнее время?
Военный эксперт оценил заявления Пентагона о сбитой на Украине ракете «Кинжал»
Военный эксперт Кнутов: ВСУ не могли сбить ракету «Кинжал» из ЗРК Patriot
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Пентагон умышленно разгоняет фейк о сбитой ракете «Кинжал». Так они пытаются создать видимость сверхвысокой эффективности своих ЗРК, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Пентагоне сообщили, что ВСУ якобы сбили российскую ракету «Кинжал» из американского ЗРК Patriot.
«Вооруженные силы Украины не могли сбить гиперзвуковую ракету «Кинжал» из американских систем ЗРК Patriot. Перехватить «Кинжал» в целом практически невозможно, поскольку ракеты умеют во время полета менять свою траекторию. И американский комплекс Patriot не способен стрелять по скоростным маневрирующим целям», – сказал Юрий Кнутов, военный историк, директор Музея войск ПВО.
«Но даже если допустить, что каким-то образом противник собьет ракету, едва ли он извлечет из нее что-то ценное или раскроет наши разработки. Снаряд падает с колоссальной скоростью и при ударе о землю разбивается, а обломки разлетаются на несколько десятков метров. Узнать технологии ее производства по этим фрагментам будет практически невозможно», – полагает собеседник.
«Такая ложь о якобы уничтожении мощнейшего российского оружия нужна Пентагону для того, чтобы продемонстрировать мнимые достижения собственной техники. Одновременно с этим им важно показать, что наше современное вооружение может быть уязвимо, даже если это на самом деле не так», – считает эксперт.
«Кроме того, у США провалилась собственная программа по разработке гиперзвуковых ракет, да и практически нет систем подавления такого оружия. Поэтому они считают, что раз не получается самим создать ракеты, то нужно просто убедить всех, что они не представляют из себя ничего особенного и их не нужно бояться», – заключил Кнутов.
Ранее руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер выступил с утверждением, что украинские войска, используя ЗРК Patriot, якобы смогли сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». В ответ на уточняющий вопрос Райдер заявил, что речь идет именно о «Кинжале». За «деталями» он предложил обратиться к украинской стороне.
Напомним, первыми о сбитом «Кинжале» заявили украинские СМИ, но их заявление опроверг представитель воздушных сил ВСУ. Однако позднее уже украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что вооруженные силы Украины якобы сбили гиперзвуковую ракету.
Ранее сообщалось, что в результате удара российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» был ликвидирован центр связи украинских военных, при этом там погибли десятки офицеров Североатлантического альянса. Об этом написал греческий портал Pronews.
Военный эксперт Алексей Леонков отмечал, что руководство Вооруженных сил Украины боится ударов гиперзвуковых ракет России, в том числе знаменитых «Кинжалов». Эксперт напомнил, что командование ВСУ ранее призналось в неспособности остановить ракеты «Кинжал», запускаемые с истребителей МиГ-31К. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» в ходе СВО продемонстрировал высокую эффективность и неуязвимость к украинским ПВО.
Белый дом заявил о «победе США» во Второй мировой войне
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила о «победе США и союзнических сил» во Второй мировой войне
Оценивая исход Второй мировой войны, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что победу в ней одержали «США и союзнические силы».
Жан-Пьер сказала, что отмечается годовщина завершения войны в Европе и «победы США и союзнических сил над фашизмом на континенте», передает РИА «Новости».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин, выступая с речью на Красной площади, заявил, что в России «отдают должное бойцам союзнических армий США, Великобритании, других государств». Российский посол в США Анатолий Антонов указал, что чем больше проходит времени, тем «наглее становятся попытки переписать историю» и «принизить значение нашей Победы».
В Тбилиси предсказали «вопли руководства Украины» из-за решения Путина отменить визы для граждан Грузии
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Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе предположил нормальное отношение жителей Грузии к решению президента России Владимира Путина отменить визы и возобновить полеты, но также предсказал крайне негативную реакцию на это властей Украины, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«В России живут и работают сотни тысяч выходцев из Грузии, которые воспримут эти решения адекватно, – сказал он газете ВЗГЛЯД. – И для тех в Грузии, кто имеют родных и близких в России, в гуманитарном плане это очень хорошо».
Он также напомнил, что российский рынок важен для Грузии, а Грузия – популярное туристическое направление для россиян.
Что касается возможной негативной реакции, Петрэ Мамарадзе предположил «вопли руководства Украины».
«Я принципиально разделяю народ Украины и его руководство, – отметил эксперт. – Уверен, что часть украинской политической элиты взвоет и обвинит Грузию в «пророссийской ориентации», но надо реагировать на это спокойно».
Также, по словам аналитика, радикальная грузинская оппозиция – саакашвилевское «Единое национальное движение» и их лоббисты в Европарламенте «будут кричать об угрозе национальной безопасности Грузии» и о «пророссийском правительстве «Грузинской мечты».
«На деле же именно во время правления экс-президента Михаила Саакашвили российские танки появились в тридцати километрах от столицы Грузии Тбилиси, где находятся и по сей день, а стратегические объекты экономики оказались в руках России», – сказал он.
По его словам, «рациональные западные руководители воспримут решения об отмене виз для граждан Грузии и о возобновлении полетов без особых эмоций».
«Примечательно, что КПП «Верхний Ларс» на границе Грузии и России был отремонтирован и усовершенствован в свое время на миллионы долларов американских налогоплательщиков», – отметил эксперт.
Напомним, авиакомпаниям России президентским указом с 8 июля 2019 года было запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Полеты грузинских авиакомпаний в Россию также были остановлены. Это произошло после 20 июня 2019 года, когда несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. При этом для россиян в Грузии и ранее действовал безвизовый режим.
В среду президент России Владимир Путин отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии. Позднее МИД отменил рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию.
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Зурабишвили потребовала ввести визы для россиян
Президент Грузии Зурабишвили предложила ввести визы для россиян в ответ на возобновление авиасообщения Россией и отмену виз для граждан Грузии
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала правительство республики созвать Совет безопасности для рассмотрения возможности введения виз для российских граждан сроком на три месяца.
Зурабишвили заявила, что введение трехмесячных виз необходимо на фоне «внутренних вызовов», которые имеются в Грузии, передает ТАСС.
Президент Грузии заявила также, что отмена визового режима с республикой со стороны России «вызовет напряжение» между политическими силами внутри страны.
Как изменилось ваше отношение к Грузии за последнее время?
При этом она не считает, что в грузинском обществе это вызовет «очень большую реакцию», поскольку «когда Россия предпринимает такие шаги, она это делает исходя из своих интересов».
Ранее она заявила, что упразднение Россией визового режима для грузинских граждан на фоне ситуации на Украине является «неприемлемым».
В среду президент России Владимир Путин принял решение об отмене визового режима для граждан Грузии. Также снят запрет на полеты российских авиакомпаний в республику.
Зурабишвили назвала «провокацией» отмену Россией визового режима с Грузией
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Упразднение Россией визового режима для грузинских граждан на фоне ситуации на Украине является «неприемлемым», заявила президент республики Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Зурабишвили на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) написала, что считает действия Москвы «очередной российской провокацией».
Восстановление прямого авиасообщения между двумя странами, по ее словам, является «недопустимым», пока продолжается российская спецоперация на Украине, а также пока Россия «оккупирует» территорию Грузии.
В свою очередь оппозиционный грузинский депутат Хатия Деканоидзе заявила, что решение президента России Владимира Путина является наградой для правительства Грузии. По ее мнению, этот жест российское руководство использует для продвижения своего влияния в стране, передает РИА «Новости».
В среду президент Путин принял решение об отмене визового режима для граждан Грузии. Также глава государства снял запрет на полеты российских авиакомпаний в эту страну. После этого МИД отменил рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию.
Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе отметил, что жители Грузии отнесутся к решению российских властей нормально. При этом он считает, что стоит ожидать «воплей» украинского руководства.
Грузия назвала условие для разрешения полетов российских авиакомпаний
Замминистра Квривишвили: В грузию смогут летать не попавшие под санкции авиакомпании России
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В случае если поступит обращение со стороны Москвы, Грузия даст разрешение на прямые рейсы российским авиакомпаниям, которые не находятся под санкциями, сообщила замминистра экономики и устойчивого развития республики Мариам Квривишвили.
Квривишвили отметила, что грузинские власти пока не получали соответствующего обращения со стороны российских властей и авиакомпаний, передает РИА «Новости».
Замминистра напомнила, что российские авиакомпании осуществляют рейсы в ОАЭ, Азербайджан, Армению, Турцию и Израиль.
Как изменилось ваше отношение к Грузии за последнее время?
В среду президент Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и запрет на полеты в республику российских авиакомпаний.
Указ российского лидера вызвал острую реакцию со стороны грузинских властей. Президент республики Саломе Зурабишвили сочла, что на фоне украинского конфликта решение руководства России является «неприемлемым». Она призвала ввести визы для российских граждан сроком на три месяца. Кроме того, глава Грузии выступила против работы в республике полностью русскоязычных детских садов.
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Путин отменил визовый режим для граждан Грузии
Президент России Владимир Путин своим указом отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии.
Граждане Грузии смогут въезжать в Россию без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих их личность. Исключением являются только те, кто въезжает в Россию для работы либо на срок более 90 дней для временного пребывания, в том числе для учебы.
Кроме того, глава государства снял запрет на полеты российских авиакомпаний в эту страну, сообщает ТАСС.
Напомним, авиакомпаниям России президентским указом с 8 июля 2019 года было запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Полеты грузинских авиакомпаний в Россию также были остановлены.
Это произошло после 20 июня 2019 года, когда несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг.
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Грузинские радикалы пообещали «физическое противодействие» российским авиакомпаниям
Грузинские радикалы пообещали «физическое противодействие» российским авиакомпаниям после отмены виз Россией и возобновления авиасообщения
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Лидер радикального грузинского движения «Дроа» («Настало время») Елена Хоштария, имеющая диплом МГИМО, пообещала «физически противодействовать» российским авиакомпаниям в случае возобновления прямого авиасообщения, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Я прямо угрожаю, вы не сможете здесь оперировать, физически будем противодействовать», – заявила она.
По словам Хоштария, отмена виз для граждан Грузии Россией и возобновление полетов – «удар по международному имиджу Грузии».
Она также сказала, что восстановление рейсов с Россией вызовет негативную реакцию «Украины и европейских партнеров».
«Ни одна российская авиакомпания здесь не откроет офис, не дадим! Не будет вашей ноги здесь», – заявила она, сообщил телеканал «Мтавари» («Главный»).
Как изменилось ваше отношение к Грузии за последнее время?
В среду президент Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и запрет на полеты в республику российских авиакомпаний.
Бут решил подать в суд на создателей сиквела к фильму «Оружейный барон»
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Возвращенный из США российский предприниматель Виктор Бут захотел подать в суд на создателей сиквела «Оружейного барона», чьим прототипом называют самого Бута.
Бут узнал о планирующихся съемках второго фильма о нем из СМИ, он выразил недоумение желанию Голливуда снимать продолжение «Оружейного барона», передает ТАСС. По его словам, это выгодно тем, кто в США стоял за всей кампанией клеветы в его адрес и за провокацией в отношении России. Теперь же, по мнению Бута, они намерены повторить «свою грязную пропагандистскую схему».
Бут планирует с помощью своего адвоката в США остановить съемки ленты и взыскать с его авторов материальную компенсацию. Вырученные средства он планирует направить на поддержку семей военнослужащих, погибших в ходе СВО.
В конце 2022 года отбывающего наказание в США Бута обменяли на американку Бриттни Грайнер. В 2008 году его арестовали в Таиланде по запросу США, его обвиняли в незаконной торговле оружием. В 2012 году его осудили на 25 лет тюрьмы.
В январе Бут пояснил, что никогда не занимался оружейным бизнесом, и приписываемый американцами образ «оружейного барона» является выдумкой и пропагандой.
National Interest назвал ЗРК Patriot легкой мишенью для российских ударов
National Interest счел поставку ЗРК Patriot Украине свидетельством «мнимой поддержки» со стороны США
ЗРК станут легкой мишенью для российских ударов, передача их Украине демонстрирует мнимую поддержку США, которая может лишь продлить конфликт, заявил военный аналитик Джефф Ламер.
Ламер пояснил, что Patriot уязвимы, так как их радар «выдает местоположение» ЗРК. По его словам, Patriot не станут «универсальным средством защиты военных объектов Украины», передает РИА «Новости» со ссылкой на National Interest.
Он заявил, что Patriot – первоклассная система с технологической точки зрения, но им требуется поддержка других систем ПВО. Кроме того, он подчеркнул, что Россия использует «весь арсенал ракет и беспилотников», причем последние «варьируются от обычных разведывательных дронов до более совершенных дронов-камикадзе». По его словам, «сомнительно использовать перехватчики стоимостью 3 млн долларов для уничтожения беспилотников, стоимость которых в разы меньше».
Главной опасностью он считает ложное ощущение защищенности, которое может испытать Украина из-за Patriot. Эти ЗРК не «не положат конец» конфликту и «не позволят Киеву вести переговоры для возвращения Крыма или Донбасса», заявил Ламер.
Напомним, Пентагон подтвердил доставку на Украину ЗРК Patriot.
Президент Грузии выступила против русскоязычных детсадов в стране
Самломе Зурабишвили после отмены Россией визового режима и возобновления авиасообщения назвала недопустимым существование в Грузии полностью русскоязычных детсадов
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что считает «недопустимым» работу в республике детских садов, в которых обучение ведется полностью на русском языке.
Зурабишвили назвала Грузию «очень толерантной страной», отметив, что при этом в республике есть то, «что не должно происходить в стране», передает ТАСС.
Президент Грузии считает недопустимым, что в стране открываются русскоязычные детские сады, в которых не является обязательным в равной степени обучение детей грузинскому языку.
Как изменилось ваше отношение к Грузии за последнее время?
Напомним, в среду президент России Владимир Путин принял решение об отмене визового режима для граждан Грузии и отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в республику.
Решение российского лидера вызвано острую реакцию со стороны грузинских властей. Президент республики Саломе Зурабишвили назвала решение руководства России «неприемлемым» на фоне ситуации на Украине. Она призвала созвать Совет безопасности для рассмотрения возможности введения виз для российских граждан сроком на три месяца, отметив, что отмена виз со стороны России вызовет напряжение между политическими силами в республике.
Белый дом назвал возможный дефолт в США подарком для России
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер назвала возможный дефолт в США подарком для России и Китая
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Если бы в США произошел дефолт по федеральному долгу, это стало бы подарком для России, Китая, а также остальных конкурентов Соединенных Штатов, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер потребовала от Конгресса США «сделать свою работу и предотвратить дефолт». При этом Жан-Пьер заявила, что в планы Белого дома «не входит» краткосрочное повышение лимита. Она заявила, что при участии Конгресса США искусственно созданную ситуацию с госдолгом удастся «легко разрешить». По ее словам, Байден намерен «ясно дать понять лидерам Конгресса, что они должны действовать и избежать дефолта».
Также Жан-Пьер напомнила о словах директора национальной разведки США Эврил Хейнс, которая указывала, что Россия и Китай могут воспользоваться последствиями дефолта в информационном поле, передает ТАСС.
Позднее спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти сообщил, что во вторник Байден и лидеры Конгресса «повторили свои позиции», но не достигли «никакого продвижения». Маккарти «очень ясно дал понять президенту, что остается всего две недели», передает РИА «Новости».
В свою очередь, Байден заявил, что согласился обсудить с лидерами Конгресса приоритеты госрасходов, «но не под угрозой краха». «Я не знаю, что думает Маккарти, спикер Маккарти. Я думаю, что ему видно лучше. И я думаю, он знает, что дефолт станет разрушительным», – заявил Байден, который дал понять, что не исключает никаких шагов, «кроме самого дефолта», например, кратковременного повышения потолка госдолга. Байден допустил, что может остаться в стране и не принять участия в саммите стран G7, который пройдет 19–21 мая в японском городе Хиросима, из-за ситуации с госдолгом.
Напомним, глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что Байден может воспользоваться поправкой в конституции, чтобы избежать дефолта, но тогда страну ждет кризис.
Пентагон заявил о мобилизации оборонной промышленности США
Пентагон заявил о мобилизации оборонной промышленности США на фоне конфликта на Украине
Вашингтон на фоне спецоперации на Украине активировал работу американского военно-промышленного комплекса, сообщил представитель Пентагона Джефф Юргенсен.
В частности, эксперт в комментарии Financial Times заявил, что Пентагон мобилизовал оборонную промышленную базу «невиданным до этого десятилетиями образом».
Кроме того, сообщил Юргенсен, в январе американское военное ведомство запустило программу, которая облегчает заключение контрактов в оборонной сфере для малого бизнеса, передает ТАСС.
Тем временем бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Киев готов «делать все что угодно», чтобы вовлечь США в военный конфликт с Москвой.
Генерал ВВС США объяснил незаинтересованность Запада в победе Украины
Американский генерал Бридлав объяснил, что Запад не хочет победы Украины из-за опасений эскалации
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Страны Запада не заинтересованы в победе Украины на поле боя, поскольку опасаются, что это спровоцирует расширение зоны конфликта на страны Европы, заявил генерал американских ВВС в отставке, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав.
В частности, Бридлав заявил, что Запад дает Украине достаточно поддержки, чтобы она не потерпела поражение на поле боя, но не оказывает Киеву помощь том в объеме, который мог бы решить исход конфликта. По словам военного, дело в том, что Запад боится эскалации конфликта. Так, руководство Североатлантического альянса официально запретило Украине использовать поставленное оружие для ударов по территории России, таким образом защитив Москву, заявил Бридлав на телеканале ABC Action News.
«Мы на Западе боимся победы Украины. … Боимся ядерной экспансии и опасаемся распространения этого конфликта на территорию Европы», – заявил Бридлав, добавив, что Москва якобы неоднократно предупреждала, что в случае поражения Россия применит ядерное оружие, передает канал «360».
Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина готова «делать все что угодно», чтобы вовлечь США в военный конфликт с Россией на своей стороне.
В США заявили о желании Киева любыми способами втянуть их в конфликт с Россией
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор заявил о желании Киева втянуть США в конфликт с Россией на Украине
Украина готова «делать все что угодно», чтобы вовлечь США в военный конфликт с Россией на своей стороне, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
На своем YouTube-канале Макгрегор назвал режим в Киеве «отчаявшимся». Он заявил, что украинские потери убитыми составили 300 тыс. военных, передает РИА «Новости».
Напомним, Макгрегор призвал США наладить отношения с Россией для получения взаимной выгоды и сохранения мира, а также избегать открытого противостояния с Москвой.
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