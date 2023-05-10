Разведка США заявила об отсутствии доказательств причастности спецслужб к побегу Усса из Италии

Американская разведка: У США нет доказательств причастности спецслужб России к побегу Усса из Италии

США не имеют доказательств причастности спецслужб России к побегу предпринимателя Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии, сообщила газета «Коррьере делла сера» со ссылкой на представителя разведки США.

Как заявил представитель разведки, пока нет признаков того, что российские спецслужбы помогли Артему Уссу покинуть Италию, передает ТАСС. По данным издания, прокуратура Милана направила запросы в Германию, Сербию и Словению по поводу номерных знаков автомобиля и возможного участия от четырех до пяти человек в сопровождении Усса.

Ранее власти Италии заморозили активы Артема Усса, сбежавшего из-под домашнего ареста в ожидании экстрадиции в США, в виде недвижимости в Базильо и денежных средств на сумму более 160 тыс. евро.

Напомним, сын губернатора Артем Усс заявил, что был вынужден совершить побег в Италии из-под домашнего ареста, поскольку правосудие в этой стране ангажировано. Глава региона также подтвердил нахождение его сына в России и поблагодарил всех, кто помог ему вернуться домой.

Миланский суд решил экстрадировать в США Артема Усса, где ему предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.