В Париже полиция применила слезоточивый газ против вышедших на первомайскую демонстрацию

Во французской столице правоохранители столкнулись с демонстрантами, выступающими против пенсионной реформы, выступление было приурочено к Дню труда.

Полицейские в Париже применили слезоточивый газ, митингующие принялись жечь мусорные баки и забрасывать оппонентов камнями и бутылками, сообщает ТАСС.

На бульваре Вольтер наблюдается дым, разбиты несколько автобусных остановок и витрин банков. Стычки начались сразу после начала движения колонны профсоюзов от площади Республики.

Согласно данным полиции, до начала манифестации было проведено 2 тыс. 740 проверок и задержано несколько человек, у них изъяли «предметы, которые могли быть использованы против сотрудников правоохранительных органов». По данным телеканала BFM, задержано 22 человека.

Демонстранты вышли с плакатами «В День труда против несправедливой реформы», «Нет 64 годам», «Не хотим провести всю жизнь на работе».

Профсоюзы объявили о планах провести крупнейшую общенациональную акцию за последние 30 лет, во всей Франции ожидался выход до 1,5 млн человек. При этом ожидалась поддержка активистов и из других стран.

При этом оценки полиции перед началом выступлений были скромнее: в Париже они ожидали увидеть до 100 тыс. человек, включая 1-2 тыс. радикалов, по всей стране – до 600 тыс. человек.

Выступления фиксируются в Амьене, Бордо, Лионе, Ницце, Руане, Страсбурге, Лилле, Марселе, Нанте и Ренне.

Из-за забастовок затруднена работа транспорта, в том числе аэропортов. В парижском аэропорту Орли отменили треть рейсов, нарушения в расписании аэропортов есть в городах Бордо, Лион, Марсель, Нант и Тулуза.