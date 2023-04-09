«Ак Барс» стал первым финалистом плей-офф КХЛ

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9 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:30  |  vz.ru
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Куда валютные колебания заведут рубль

Лучшая валюта в мире превратилась в худшую Алексей Сухоруков/РИА Новости
Прошедшая неделя для российской валюты выдалась нервной. Рубль перестал быть лучшей валютой в мире и перешел в совсем иную лигу. При этом бюджету России нужен более слабый рубль, чем был в прошлом году, так как нефтегазовые доходы упали почти вдвое из-за снижения цены и сокращения экспорта. Вмешаются ли монетарные власти в происходящее и когда? Подробности...
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Финляндия раздувает российскую угрозу

Деятельность российского консульства на Аландских островах на протяжении многих десятилетий не вызывала вопросов MFA Russia/Twitter.com/Global Look Press
В Финляндии предложили закрыть российское консульство на Аландских островах. Авторы соответствующей петиции утверждают, что консульство якобы угрожает безопасности Финляндии, а в НАТО заявили о «возможности разведдеятельности на островах». Разговоры о судьбе консульства стали вестись после решения Хельсинки стать членом НАТО. Каковы возможные последствия закрытия консульства и как местные жители настроены в отношении России? Подробности...
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ВСУ и Пентагон лгут про контрнаступление

В планируемом контрнаступлении Украины особая роль отводится западной бронетехнике Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS
В США на высшем уровне подтвердили планы Украины перейти в контрнаступление. В офисе Зеленского рассчитывают захватить Крым, искоренив там «все русское», и хотят снести Крымский мост. На этом фоне в Сети появились секретные данные о состоянии ВСУ, из-за чего Пентагон начал служебное расследование. Как России относиться к такого рода утечкам и почему на Западе не скрывают своих военных планов?  Подробности...
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Почему Маргарет Тэтчер не брала в свое правительство женщин

Маргарет Тэтчер железной рукой управляла британским королевством 11 лет PA Images/Reuters
Десять лет назад в Лондоне умерла Маргарет Тэтчер – дочь лавочника и портнихи из английской глубинки, ставшая премьером, баронессой и Железной леди. Тэтчер правила 11 лет. Она приняла бывшую империю, отягощенную комплексом неполноценности, а оставила возрожденной, разбогатевшей и победоносной – если судить по итогам холодной войны. Премьер-министры Лиз Трасс и Тереза Мэй подражали Тэтчер. Но успешно ли? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Новая элита России рождается на Юго-Западе

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
После 24 февраля слово «элита» начало возвращать себе свой истинный смысл. Элита – это не тот, кто сверху, а тот, кто лучше. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Арест Трампа открывает ящик Пандоры

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Конечно, преследование по кляузному делу о порноактрисе, получавшей отступные взамен на молчание о страстных сношениях с Трампом – это не самое худшее, что случалось с человеком в этой должности. Подробности...

Преступления Треповой и Засулич роднит их бессмысленность

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Тот факт, что исполнительница теракта в Петербурге оказалась однофамилицей объекта одного из самых громких покушений в российской истории, генерал-губернатора Трепова, поневоле заставил вспомнить о выстреле Веры Засулич. Подробности...
Обсуждение: 69 комментариев
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Европа судит своего любимого монстра

Запад протестирует депортацию русских

Секретные документы США о наступлении ВСУ

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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Почему сбываются предсказания, сделанные в свое время Владимиром Жириновским?
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    «Ак Барс» стал первым финалистом плей-офф КХЛ

    9 апреля 2023, 19:58

    Текст: Ольга Иванова

    Казанский «Ак Барс» обыграл в полуфинальной серии омский «Авангард» и стал первым финалистом плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2022/23.

    Как сообщает РИА «Новости», игра прошла в Казани. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Ак Барса». В команде победителей шайбу забили Дмитрий Юдин, Кирилл Адамчук и Вадим Шипачев.

    Что касается «Авангарда», шайбу забросили Алексей Береглазов и Рид Буше.

    В финале Кубка Гагарина«Ак Барс» встретится с победителем пары СКА – ЦСКА.

    Ранее сообщалось, что СКА обыграл ЦСКА в 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и сравнял счет в серии.

    СМИ: Киев отправил в Артемовск элитные войска
    NYT: Киев бросил под Артемовск элитные войска, на которые рассчитывал при контрнаступлении
    		   
    9 апреля 2023, 10:57
    Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Власти Украины были вынуждены перебросить под Артемовск элитные войска, на которые рассчитывали при контрнаступлении, и это привело к «стратегическим издержкам» для Киева, сообщили СМИ.

    Как утверждает газета New York Times со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы США по Украине, глава военной разведки Украины Кирилл Буданов предложил направить под Артемовск на две недели элитные подразделения под его командованием, чтобы оттеснить российские войска, угрожавшие путям снабжения, передает РИА «Новости».

    Газета отмечает, что в итоге Киев направил в Артемовск элитные подразделения, которым «удалось оттеснить российские силы достаточно далеко от дорог, что позволило обеспечить пополнение запасов солдат в городе и эвакуацию раненых», но привело к стратегическим издержкам для Украины, стремившейся сохранить своих наиболее подготовленных военнослужащих для контрнаступления.

    Ранее боец российских штурмовых формирований рассказал, что помимо украинских военнослужащих оборону Артемовска с южных окраин держал «весь сброд» – и польские, и грузинские наемники.  

    Коментарии (28)
    ВС России сорвали наступление ВСУ на запорожском направлении
    Глава Чечни Кадыров: Батальон «Восток-Ахмат» Минобороны РФ сорвал наступление ВСУ на запорожском направлении

    9 апреля 2023, 01:59

    Текст: Антон Никитин

    Батальон «Восток-Ахмат» Минобороны РФ сорвал наступление Вооруженных сил Украины на запорожском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Глава Чечни сообщил в своем Telegram-канале, что военнослужащие батальона «Восток-Ахмат» Минобороны РФ сбили весь пыл украинских подразделений и натовских наемников, сорвав их наступление на российские позиции на Запорожском направлении.

    Кадыров рассказал, что под грамотным руководством дорогого брата, боевого офицера, заместителя командира – начальника штаба  батальона «Восток-Ахмат» МО РФ Вахи Хамбулатова (Асхаб), хорошо поработали российские беспилотники, которые мастерски выявляли вражеские наступательные действия и оперативно корректировали удары минометов. По словам главы Чечни, минометчики накрывали укронатовскую пехоту так результативно, что напрочь отбили охоту наступать на позиции ВС России.

    Кадыров уточнил, что два танка и один натовский БМП уже никогда больше не повернут свои орудия в сторону российской территории, отвоевались. Глава Чечни подчеркнул, что личный состав батальона «Восток-Ахмат» своими четкими, слаженными действиями не дал ни малейшего шанса свершиться наступлению украинских бандформирований.

    Кадыров также рассказал, что ранее личный состав батальона пресек наступление укронацистов и натовских бандформирований на запорожском направлении, уничтожив до десяти единиц бронетехники и приличное количество живой силы противника.

    Глава Чечни подчеркнул, что в зоне ответственности батальона «Восток-Ахмат» МО РФ на Запорожском направлении обстановка под полным контролем российских подразделений.

    Накануне Кадыров объяснил, почему наступление ВСУ и натовских наемников будет России на руку. В тот же день командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский назвал главную задачу России во время контрнаступления ВСУ.

    Коментарии (25)
    Украинский дипломат заявил об «ужасных» потерях ВСУ в ходе СВО
    Посол Украины в Британии Пристайко: Украинские вооруженные силы несут в ходе СВО «ужасные» потери

    9 апреля 2023, 07:59

    Текст: Антон Никитин

    Киев до завершения военных действий не раскрывает данные о потерях вооруженных сил Украины (ВСУ), однако это будет «ужасное число», заявил посол Украины в Британии Вадим Пристайко.

    Дипломат заявил в интервью таблоиду Daily Express, что после завершения военных действий Киев признает потери, которые пока не раскрываются. При этом он выразил уверенность, что это будет ужасное число, передает РИА «Новости».

    По словам Пристайко, Киев готов продолжать конфликт «до последнего» украинца. Комментируя сообщения о подготовке бригад украинской «Гвардии наступления» общей численностью в 40 тыс. солдат, он заявил, что Киев мобилизовал 1 млн человек.

    Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Украина уже потеряла подавляющую часть обученной и укомплектованной армии, созданной до февраля 2022 года при поддержке НАТО, а мобилизационные резервы Украины уже на грани полного истощения.

    Коментарии (34)
    Экс-разведчик США назвал примерное число погибших украинских военных
    Экс-разведчик США Риттер: Потери Украины среди военных превысили 300 тыс. погибшими

    8 апреля 2023, 20:38

    Текст: Вера Басилая

    Потери среди украинских военных могут превышать 300 тыс. человек погибшими, Украина намеренно занижает данные, заявил экс-офицер американской разведки Скотт Риттер.

    Риттер считает, что Украина пытается занизить потери из-за того, что военная система там коррумпирована, передает ТАСС.

    Экс-разведчик заявил, что на встрече с главой комитета начальников штабов ВС США Марком Милли главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный допустил, что 257 тыс. человек погибли. Еще около 83 тыс. военнослужащих пропали, из которых, возможно, 60 тысяч также погибли.

    Ранее газета Politico сообщила, что ВСУ за время конфликта потеряли более 100 тыс. военных, многие из потерь происходят в Артемовске.

    Коментарии (54)
    Трепова решила сотрудничать со следствием
    Обвиняемая в теракте в кафе Петербурга Дарья Трепова решила сотрудничать со следствием

    8 апреля 2023, 21:11

    Текст: Вера Басилая

    Обвиняемая в теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали более 40 человек и погиб военный корреспондент Максим Фомин (Владлен Татарский), Дарья Трепова сотрудничает со следствием, отрабатываются все версии, сообщили в правоохранительных органах.

    Источник сообщил, что все показания Треповой тщательно проверяются следственной и оперативной группами, также в настоящее время устанавливается весь круг предполагаемых сообщников обвиняемой и отрабатываются различные версии и мотивы теракта, передает ТАСС.

    Ранее суд арестовал Трепову на два месяца. СК предъявил обвинение Треповой по статье «Террористический акт».

    До этого СМИ сообщали, что Трепова якобы признавалась в получении статуэтки с бомбой в Москве от таксиста.

    Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля, во время теракта погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), пострадало более 40 человек.

    Коментарии (60)
    ВС России уничтожили хранилище с 70 тыс. тонн топлива ВСУ
    МО России: В районе Запорожья уничтожено хранилище с 70 тыс. тонн топлива украинских войск
    		   
    9 апреля 2023, 15:32
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    В Минобороны России отчитались об уничтожении российскими силами в районе города Запорожье хранилища топлива для украинской группировки войск.

    Так, в своем Telegram-канале ведомства сообщило, что ракетным ударом уничтожено хранилище с 70 тыс. тонн топлива, которым обеспечивались группировки ВСУ на Донбассе.

    Также в МО сообщили, что в районах Орехов Запорожской области и Угледар ДНР уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России в районе города Очакова Николаевской области поразили склад боеприпасов ВСУ.

    Коментарии (25)
    Погибла актриса дубляжа Елена Шульман
    «Нева-фильм»: В Санкт-Петербурге погибла актриса дубляжа Елена Шульман
    		   
    9 апреля 2023, 15:20
    Фото: Дмитрий Череватенко/YouTube
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Актриса дубляжа Елена Шульман погибла в Петербурге, о ее смерти рассказал генеральный директор студии «Нева-фильм» Олег Березин.

    Он уточнил, что Шульман попала под троллейбус, передает РИА «Новости».

    Студии озвучания Red Head Sound, сообщила, что во время происшествия актриса стояла на остановке общественного транспорта. Также в студии добавили, что в понедельник Шульман могла бы отметить свой 54-й день рождения.

    Елена Шульман озвучила 656 фильмов, сыграла в 56 картинах и выступила режиссером дубляжа в 46 проектах. Ее голосом в российском дубляже говорили Марион Котийяр, Сигурни Уивер, Линдси Лохан и Дрю Бэрримор.

    Коментарии (16)
    Минобороны сообщило о создании спецгрупп по борьбе с натовскими танками
    МО: В ВС России созданы специальные группы для борьбы с поставленными на Украину западными танками
    		   
    9 апреля 2023, 08:30
    Фото: SASCHA STEINBACH/EPA/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Специальные группы для борьбы с танками, которые были поставлены Киеву странами Запада, созданы в РФ по указанию заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова, сообщил начальник Центра боевой подготовки ВС России Евгений Арифулин.

    Как сказал Арифулин в эфире программы «Военная приемка» телеканала «Звезда», по указанию заместителя министра обороны России генерал-полковника Евкурова была поставлена задача по созданию групп борьбы с западными танками, начальник Главного управления боевой подготовки генерал-полковник Иван Бувальцев со своим коллективом разработал методические рекомендации и организовал методику выполнения, а Центр боевой подготовки проводит и претворяет данные мероприятия в жизнь, передает ТАСС.

    Ранее китайские СМИ писали, что британские танки Challenger 2, которые должны поступить на Украину в ближайшее время, оснащены таким образом, что в большинстве случаев они совершенно бесполезны.

    До этого экс-начальник генштаба чешской армии генерал Йиржи Шедивы заявил, что поставленные Киеву немецкие танки Leopard сильно переоценены и не являются «чудо-оружием».

    Напомним, на Украину из Франции прибыли первые колесные танки AMX-10RC, которым предсказали участь «гробов на колесах» для украинских экипажей.

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    Боец ВС России рассказал о тактике украинских войск под Кременной
    Боец ВС России с позывным «Зенит»: Киев бросает на первую линию обороны под Кременной солдат теробороны

    8 апреля 2023, 22:42

    Текст: Антон Никитин

    Киев формирует первую линию обороны на Кременском участке фронта в Донбассе из солдат территориальной обороны и бережет подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил боец с позывным «Зенит».

    По словам военного, на первой линии обороны с украинской стороны в основном стоит территориальная оборона, также на этом участке фронта замечены бойцы отдельной аэромобильной бригады, подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) они берегут, передает РИА «Новости».

    Ранее в субботу российские военные взяли очередной опорный пункт ВСУ на кременском участке фронта в Донбассе.

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    В США допустили исчезновение Украины как государства к концу 2023 года
    Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Украина может исчезнуть как государство к концу 2023 года
    		   
    9 апреля 2023, 00:59
    Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
    Текст: Антон Никитин

    Украинское государство может исчезнуть к концу 2023 года из-за ужасающей обстановки внутри страны и больших потерь, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

    Полковник Макгрегор выразил сомнение в том, что Украина будет существовать к концу 2023 года как национальное государство. Он подчеркнул, что обстановка в стране ужасающая, как и потери украинских военных. Бывший советник главы Пентагона выразил уверенность, что западные СМИ постоянно вводят в заблуждение общественность и скрывают реальное положение дел на Украине. По словам Макгрегора, все кончится тем, что на очередной телефонный звонок из США в Киеве больше никто не ответит, передает РИА «Новости».

    Накануне заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев объяснил, почему Украина исчезнет.

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    В Совфеде назвали неудачным визит Макрона и фон дер Ляйен в Пекин
    Пушков назвал неудачным визит Макрона и фон дер Ляйен в Пекин
    		   
    9 апреля 2023, 15:41
    Фото: Ludovic Marin/AP/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Поездка президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Пекин оказалась «мягко говоря» неуспешным, поскольку не привела к ожидаемым результатам Запада, заявил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков.

    В своем Telegram-канале Пушков пояснил, что Запад предлагал лидеру КНР Си Цзиньпину «изменить подход к России», что не возымело эффекта. Также он подчеркнул, что Макрону и фон дер Ляйен не удалось добиться от Китая телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Пушков также написал, что фон дер Ляйен попыталась угрожать Китаю последствиями в случае, если он будет помогать России оружием.

    Ранее Politico сообщило, что в Пекине завершились переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидер Китая не продемонстрировал каких-либо признаков «изменения своей позиции» по ситуации на Украине. Макрон добивался от главы КНР осуждения Москвы, однако тот даже не упомянул Россию.

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    Коментарии (5)
    Глава ВВС Украины раскрыл слабые места ВСУ
    Глава ВВС Украины назвал проблемы Киева на фоне просьб о поставках истребителей F-16

    8 апреля 2023, 21:22

    Текст: Вера Басилая

    Киеву не удается решить проблемы без поставок F-16, поскольку российская авиация количественно и технологически превосходит украинскую, заявил командующий ВВС Украины Николай Олещук.

    По его словам, Украина эксплуатирует самолеты 40-летней давности, запасы деталей к которым истощаются, а у союзников их и вовсе нет, кроме того, Россия контролирует Черное море, передает ФАН.

    Олещук считает, что F-16  могли бы выполнять функции ПВО, у них есть ракеты класса «воздух-воздух» с дальностью до 180 км, а также они сделаны под противокорабельные снаряды.

    Ранее украинский майор Вадим Ворошилов заявил, что радары на российских современных самолетах «примерно в четыре раза лучше», чем на украинских, а российские ракеты значительно лучше, чем «старые советские», которые есть у Украины.

    Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее говорил о необходимости поставок истребителей стране, но президент США Джо Байден исключил передачу Киеву F-16.  

    Коментарии (11)
    Песков: Запад истерично реагирует на планы России разместить ядерное оружие в Белоруссии
    		  
    9 апреля 2023, 11:35
    Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Запад не вспоминает о ядерном оружии США в Европе, но истерично реагирует на планы России создать хранилища для такого оружия в Белоруссии, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

    Как сказал представитель Кремля в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, Запад не склонен вспоминать тему американского ядерного оружия, которое базируется в Европе, но они склонны к такой истеричной реакции на планы России по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, передает ТАСС.

    Инфографика

    Комментируя обсуждение президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко темы ядерного оружия на состоявшихся переговорах в Москве, Песков добавил: «Ну да, это сейчас очень важная тема. Мы видим очень несдержанную реакцию со стороны коллективного Запада на те объявления, которые сделал президент Путин».

    Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что российская сторона не намерена отдавать белорусской тактическое ядерное оружие России, но будет размещать его в Белоруссии и обучит военных, как США в Европе.

    Коментарии (14)
    Президент Грузии предложила переделать мемориал павшим в Великой Отечественной
    		   
    9 апреля 2023, 17:25
    Фото: Giorgi Abdaladze/Wikipedia
    Текст: Ольга Иванова

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили в воскресенье выступила с инициативой изменить открытый в 1970-е годы прошлого века мемориал павшим в Великой Отечественной войне в Тбилисском парке Ваке – бывшем Парке Победы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Во время встречи с известными в Грузии женщинами в Тбилисском театре оперы и балета она сказала, что предлагает так переделать мемориал, чтобы тот «вместе с Великой Отечественной войной объединил память всех тех, кто погиб во всех битвах за независимость Грузии».

    Она отметила, что предложила это мэрии Тбилиси, но ответа пока нет. «Но я не теряю надежды», – сказала Саломе Зурабишвили.

    В парке Ваке в центре Тбилиси расположены также Могила Неизвестного Солдата и Вечный огонь. Ежегодно 9 мая представители руководства Грузии возлагают сюда венки.

    Грузия отправила на фронты ВОВ 700 тысяч человек, триста тысяч из них погибли. Это самый большой показатель в процентном соглашении среди республик бывшего СССР.

    Примечательно, что в Грузии запрещены все символы «тоталитаризма», включая и «георгиевские ленточки».

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    СМИ сообщили о скором истощении ресурсов ПВО Украины
    Washington Post: Ресурсы ПВО Украины среднего радиуса будут полностью истощены к 23 мая
    		   
    9 апреля 2023, 18:25
    Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
    Текст: Ольга Иванова

    Ресурсы украинского ПВО среднего радиуса полностью исчерпают себя уже к 23 мая, такие данные публикует Washington Post, ссылаясь на утекшие секретные документы разведки США.

    Согласно утекшим документам, Украина будет способна противостоять двум-трем волнам ударов, передает РИА «Новости».

    В публикации говорится, что анализ ситуации был сделан в период с конца февраля по начало марта. Отмечается, что утекшие документы указывают на нехватку у Киева оружия, в числе которых и противовоздушная оборона.

    Кроме того, Пентагон обеспокоен истощением артиллерийских запасов, которые могут быть израсходованы в течение «дней», говорится в документах.

    Напомним, на фоне намерения Украины начать контрнаступление в Сети были опубликованы секретные данные о состоянии украинских войск.

    Позже СМИ сообщили, что утечка секретных документов США продолжилась, в интернете опубликованы документы, касающиеся Украины, Китая и Ближнего Востока.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как России относиться к такого рода утечкам и почему на Западе не скрывают своих военных планов.

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