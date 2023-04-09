Песков: Запад истерично реагирует на планы России разместить ядерное оружие в Белоруссии

Запад не вспоминает о ядерном оружии США в Европе, но истерично реагирует на планы России создать хранилища для такого оружия в Белоруссии, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Как сказал представитель Кремля в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, Запад не склонен вспоминать тему американского ядерного оружия, которое базируется в Европе, но они склонны к такой истеричной реакции на планы России по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, передает ТАСС.

Инфографика

Комментируя обсуждение президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко темы ядерного оружия на состоявшихся переговорах в Москве, Песков добавил: «Ну, да, это сейчас очень важная тема. Мы видим очень несдержанную реакцию со стороны коллективного Запада на те объявления, которые сделал президент Путин».

Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что российская сторона не намерена отдавать белорусской тактическое ядерное оружие России, но будет размещать его в Белоруссии и обучит военных, как США в Европе.