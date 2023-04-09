Песков: Запад истерично реагирует на планы России разместить ядерное оружие в Белоруссии

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9 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:14  |  vz.ru
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Куда валютные колебания заведут рубль

Лучшая валюта в мире превратилась в худшую Алексей Сухоруков/РИА Новости
Прошедшая неделя для российский валюты выдалась нервной. Рубль перестал быть лучшей валютой в мире и перешел в совсем иную лигу. При этом бюджету России нужен более слабый рубль, чем был в прошлом году, так как нефтегазовые доходы упали почти вдвое из-за снижения цены и сокращения экспорта. Вмешаются ли монетарные власти в происходящее и когда? Подробности...
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Финляндия раздувает российскую угрозу

Деятельность российского консульства на Аландских островах на протяжении многих десятилетий не вызывала вопросов MFA Russia/Twitter.com/Global Look Press
В Финляндии предложили закрыть российское консульство на Аландских островах. Авторы соответствующей петиции утверждают, что консульство якобы угрожает безопасности Финляндии, а в НАТО заявили о «возможности разведдеятельности на островах». Разговоры о судьбе консульства стали вестись после решения Хельсинки стать членом НАТО. Каковы возможные последствия закрытия консульства и как местные жители настроены в отношении России? Подробности...
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ВСУ и Пентагон лгут про контрнаступление

В планируемом контрнаступлении Украины особая роль отводится западной бронетехнике Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS
В США на высшем уровне подтвердили планы Украины перейти в контрнаступление. В офисе Зеленского рассчитывают захватить Крым, искоренив там «все русское», и хотят снести Крымский мост. На этом фоне в Сети появились секретные данные о состоянии ВСУ, из-за чего Пентагон начал служебное расследование. Как России относиться к такого рода утечкам и почему на Западе не скрывают своих военных планов?  Подробности...
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Почему Маргарет Тэтчер не брала в свое правительство женщин

Маргарет Тэтчер железной рукой управляла британским королевством 11 лет PA Images/Reuters
Десять лет назад в Лондоне умерла Маргарет Тэтчер – дочь лавочника и портнихи из английской глубинки, ставшая премьером, баронессой и Железной леди. Тэтчер правила 11 лет. Она приняла бывшую империю, отягощенную комплексом неполноценности, а оставила возрожденной, разбогатевшей и победоносной, – если судить по итогу холодной войны. Премьер-министры Лиз Трасс и Тереза Мэй подражали Тэтчер. Но успешно ли? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Арест Трампа открывает ящик Пандоры

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Конечно, преследование по кляузному делу о порноактрисе, получавшей отступные взамен на молчание о страстных сношениях с Трампом – это не самое худшее, что случалось с человеком в этой должности. Подробности...

Преступления Треповой и Засулич роднит их бессмысленность

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Тот факт, что исполнительница теракта в Петербурге оказалась однофамилицей объекта одного из самых громких покушений в российской истории, генерал-губернатора Трепова, поневоле заставил вспомнить о выстреле Веры Засулич. Подробности...
Обсуждение: 63 комментария

Человечество теряет инстинкт размножения

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Впервые рождение детей становится экономически нецелесообразным – такого действительно никогда в истории не было. Современный мир обеспечивает куда более комфортную и благополучную жизнь одинокому бездетному человеку. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев
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Запад протестирует депортацию русских

Секретные документы США о наступлении ВСУ

Макрон в Китае и переговоры по Украине

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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Почему сбываются предсказания, сделанные в свое время Владимиром Жириновским?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Песков: Запад истерично реагирует на планы России разместить ядерное оружие в Белоруссии
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    ВС России сорвали наступление ВСУ на запорожском направлении В Чехии возбудили почти 100 уголовных дел за поддержку России ВСУ из-за нехватки боеприпасов стали собирать российские неразорвавшиеся снаряды Власти Борислава заперли храм УПЦ из-за отказа прихожан перейти в ПЦУ
    СМИ: Утечка секретных документов вызвала панику в Пентагоне В США допустили исчезновение Украины как государства к концу 2023 года Офицера ГУР Украины заочно арестовали за вербовку исполнителей терактов в Херсоне Оскорбившего христиан и русских водителя арестовали в Петербурге

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    Песков: Запад истерично реагирует на планы России разместить ядерное оружие в Белоруссии

    		  
    9 апреля 2023, 11:35
    Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Запад не вспоминает о ядерном оружии США в Европе, но истерично реагирует на планы России создать хранилища для такого оружия в Белоруссии, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

    Как сказал представитель Кремля в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, Запад не склонен вспоминать тему американского ядерного оружия, которое базируется в Европе, но они склонны к такой истеричной реакции на планы России по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, передает ТАСС.

    Инфографика

    Комментируя обсуждение президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко темы ядерного оружия на состоявшихся переговорах в Москве, Песков добавил: «Ну, да, это сейчас очень важная тема. Мы видим очень несдержанную реакцию со стороны коллективного Запада на те объявления, которые сделал президент Путин».

    Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что российская сторона не намерена отдавать белорусской тактическое ядерное оружие России, но будет размещать его в Белоруссии и обучит военных, как США в Европе.

    Украинский журналист Гордон объяснил, почему его сыновья не пошли воевать
    Украинский журналист Гордон заявил, что его сыновья не пошли воевать, потому что не родились на Украине
    		   
    8 апреля 2023, 20:20
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    Украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в России иностранным агентом) ответил на вопрос, почему его трое сыновей не воюют.

    По его словам, старший сын очень тяжело болен, «жить с таким заболеванием тяжело». Другие два сына рождены не на Украине и живут в Америке, оба учились в Англии, передает RT.

    Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России и созданию экстремистской организации.

    Коментарии (68)
    Оскорбившего христиан и русских водителя арестовали в Петербурге
    Суд в Петербурге арестовал оскорбившего прилюдно христиан и русских водителя
    		   
    8 апреля 2023, 14:20
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    Суд в Петербурге заключил под стражу водителя, прилюдно оскорбившего христиан и русских, а также устроившего потасовку с полицейскими, сообщила ГСУСК по городу.

    По данным ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, против мужчины возбуждено уголовное дело об «оскорблении религиозных чувств верующих». Его тираду в адрес христиан сочли, как «враждебное отношение к группе лиц, объединенных принадлежностью к религии», передает РИА «Новости».

    Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил хулигана под арест.

    Напомним, оскорбивший христиан и русских водитель пытался скрыться, но его задержали в Ленобласти.

    Конфликт попал на запись видеорегистратора, его распространили в соцсетях. В ролике водитель Hyundai Solaris подрезал стоящий на светофоре автомобиль, вышел к нему и заявил, что «христиане и русские» «живут за счет кавказцев», обозвав их.

    Коментарии (68)
    Участник захвата храма УПЦ в Киевской области умер после нападения на священника
    Напавший на священника УПЦ в Киевской области мэр Кагарлыка Иван Семцов умер во время захвата храма
    		   
    8 апреля 2023, 18:23
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    Во время захвата храма Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Липовец в Киевской области один из нападавших, замглавы мэра Кагарлыка Иван Семцов, сорвал крест у священника, после чего умер, сообщили в союзе православных журналистов.

    По данным союза, Семцов организовал захват храма со старостой села Липовец Василием Тысленко. Он вырвал крест у священника, бросил крест на землю, после чего скончался, передает РИА «Новости».

     

    Ранее сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) ворвались на территории храмов УПЦ в Хмельницкой области, и попытались захватить их.

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    Захарова отметила примечательный факт в реакции Запада на убийство Татарского
    Захарова заявила, что западные страны так и не осудили убийство Владлена Татарского
    		   
    8 апреля 2023, 20:04
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    За шесть дней, которые прошли с убийства российского военкора Максима Фомина (Владлена Татарского), никто из западных «радетелей» за свободу СМИ не выступил с осуждением теракта и даже не выразил сочувствия пострадавшим, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале указала, что морально деградировавшая подозреваемая вызывает у Запада куда большее сочувствие, там из нее пытаются лепить образ жертвы.

    Также она отметила, что Запад предпочитает не замечать закрытия российских СМИ в Европе, указав, что патологическое лицемерие стало традицией западного либерализма, его безусловным рефлексом. По ее словам, это особенно хорошо видно на примере насквозь лживой заботы о правах журналистов и СМИ.

    «Либеральное лицемерие превратило политику Запада в конвейер человеконенавистничества. Сначала сознательное молчание по поводу убийств Владлена Татарского, Дарьи Дугиной, Олега Клокова, следующий шаг – оправдание насилия в отношении «неправильных» журналистов. Судя по всему, на этом они не остановятся», – добавила Захарова.

    Военный корреспондент Владлен Татарский, погибший во время взрыва в кафе Петербурга, в субботу был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве с воинскими почестями.

    Напомним, Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин) погиб 2 апреля во время творческого вечера в кафе Петербурга. Взрыв произошел после того, как Татарскому подарили статуэтку со вмонтированной бомбой. Позже была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. Она находится под арестом.

    Президент Владимир Путин наградил Фомина орденом Мужества посмертно.

    Коментарии (28)
    Экс-разведчик США назвал примерное число погибших украинских военных
    Экс-разведчик США Риттер: Потери Украины среди военных превысили 300 тыс. погибшими

    8 апреля 2023, 20:38

    Текст: Вера Басилая

    Потери среди украинских военных могут превышать 300 тыс. человек погибшими, Украина намеренно занижает данные, заявил экс-офицер американской разведки Скотт Риттер.

    Риттер считает, что Украина пытается занизить потери из-за того, что военная система там коррумпирована, передает ТАСС.

    Экс-разведчик заявил, что на встрече с главой комитета начальников штабов ВС США Марком Милли главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный допустил, что 257 тыс. человек погибли. Еще около 83 тыс. военнослужащих пропали, из которых, возможно, 60 тысяч также погибли.

    Ранее газета Politico сообщила, что ВСУ за время конфликта потеряли более 100 тыс. военных, многие из потерь происходят в Артемовске.

    Коментарии (49)
    В США не смогли разгадать рецепт сплава российских двигателей РД-180
    Глава Курчатовского института заявил, что в США не смогли разгадать рецепт сплава российских двигателей РД-180

    8 апреля 2023, 19:25

    Текст: Вера Басилая

    В США, куда поставлялись российские ракетные двигатели РД-180, много лет безуспешно пытались разгадать состав сплава, из которого они сделаны, сообщил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

    Ковальчук отметил, что много лет американцы покупают двигатели РД-180, «разбирают, собирают, а металл сделать не могут», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что сложность с созданием сплавов для производства двигателей характерна и для авиастроительной отрасли, что ограничивает количество стран, которые могут делать двигатели для истребителей. Глава Курчатовского института привел в пример работу турбины в самолете, которая состоит из множества металлических лопаток, которые испытывают «дичайшие механические нагрузки».

    «Если оторвется одна лопатка, самолет рухнет или развалится. Но (турбинная лопатка) крутится на протяжении многих… тысяч часов, самолет летает по много лет, а почему – потому что можно сделать сплав. Так вот, мало кто может это сделать и сегодня», – рассказал он слушателям лекции. «Природоподобные технологии и решение проблем современного мира» в политехническом университете Петра Великого.

    Ранее бывший глава Роскосмоса Рогозин сообщал, что в ответ на американские санкции Россия прекратила поставку ракетных двигателей РД-180 и РД-181.

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    ВС России сорвали наступление ВСУ на запорожском направлении
    Глава Чечни Кадыров: Батальон «Восток-Ахмат» Минобороны РФ сорвал наступление ВСУ на запорожском направлении

    9 апреля 2023, 01:59

    Текст: Антон Никитин

    Батальон «Восток-Ахмат» Минобороны РФ сорвал наступление Вооруженных сил Украины на запорожском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Глава Чечни сообщил в своем Telegram-канале, что военнослужащие батальона «Восток-Ахмат» Минобороны РФ сбили весь пыл украинских подразделений и натовских наемников, сорвав их наступление на российские позиции на Запорожском направлении.

    Кадыров рассказал, что под грамотным руководством дорогого брата, боевого офицера, заместителя командира – начальника штаба  батальона «Восток-Ахмат» МО РФ Вахи Хамбулатова (Асхаб), хорошо поработали российские беспилотники, которые мастерски выявляли вражеские наступательные действия и оперативно корректировали удары минометов. По словам главы Чечни, минометчики накрывали укронатовскую пехоту так результативно, что напрочь отбили охоту наступать на позиции ВС России.

    Кадыров уточнил, что два танка и один натовский БМП уже никогда больше не повернут свои орудия в сторону российской территории, отвоевались. Глава Чечни подчеркнул, что личный состав батальона «Восток-Ахмат» своими четкими, слаженными действиями не дал ни малейшего шанса свершиться наступлению украинских бандформирований.

    Кадыров также рассказал, что ранее личный состав батальона пресек наступление укронацистов и натовских бандформирований на запорожском направлении, уничтожив до десяти единиц бронетехники и приличное количество живой силы противника.

    Глава Чечни подчеркнул, что в зоне ответственности батальона «Восток-Ахмат» МО РФ на Запорожском направлении обстановка под полным контролем российских подразделений.

    Накануне Кадыров объяснил, почему наступление ВСУ и натовских наемников будет России на руку. В тот же день командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский назвал главную задачу России во время контрнаступления ВСУ.

    Коментарии (16)
    Шарий показал особые предметы у гроба Татарского
    		   
    8 апреля 2023, 13:03
    Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC
    Текст: Ольга Никитина

    Медиаэксперт Анатолий Шарий опубликовал фотографию гроба погибшего в результате теракта в Санкт-Петербурге военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин).

    Шарий разместил фото в своем Telegram-канале, обратив внимание, что у гроба лежат награды ЧВК «Вагнер», именная кувалда и указ президента Владимира Путина.

    Прощание с погибшим военкором проходит в субботу в похоронном зале Троекуровского кладбища в Москве.

    Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва, произошедшего на его творческом вечере в одном из кафе Санкт-Петербурга. Бомба была вмонтирована в подаренную ему статуэтку. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. Она находится под арестом.

    Президент Владимир Путин наградил Фомина орденом Мужества посмертно. 

    Коментарии (22)
    Трепова решила сотрудничать со следствием
    Обвиняемая в теракте в кафе Петербурга Дарья Трепова решила сотрудничать со следствием

    8 апреля 2023, 21:11

    Текст: Вера Басилая

    Обвиняемая в теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали более 40 человек и погиб военный корреспондент Максим Фомин (Владлен Татарский), Дарья Трепова сотрудничает со следствием, отрабатываются все версии, сообщили в правоохранительных органах.

    Источник сообщил, что все показания Треповой тщательно проверяются следственной и оперативной группами, также в настоящее время устанавливается весь круг предполагаемых сообщников обвиняемой и отрабатываются различные версии и мотивы теракта, передает ТАСС.

    Ранее суд арестовал Трепову на два месяца. СК предъявил обвинение Треповой по статье «Террористический акт».

    До этого СМИ сообщали, что Трепова якобы признавалась в получении статуэтки с бомбой в Москве от таксиста.

    Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля, во время теракта погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), пострадало более 40 человек.

    Коментарии (59)
    Украинский дипломат заявил об «ужасных» потерях ВСУ в ходе СВО
    Посол Украины в Британии Пристайко: Украинские вооруженные силы несут в ходе СВО «ужасные» потери

    9 апреля 2023, 07:59

    Текст: Антон Никитин

    Киев до завершения военных действий не раскрывает данные о потерях вооруженных сил Украины (ВСУ), однако это будет «ужасное число», заявил посол Украины в Британии Вадим Пристайко.

    Дипломат заявил в интервью таблоиду Daily Express, что после завершения военных действий Киев признает потери, которые пока не раскрываются. При этом он выразил уверенность, что это будет ужасное число, передает РИА «Новости».

    По словам Пристайко, Киев готов продолжать конфликт «до последнего» украинца. Комментируя сообщения о подготовке бригад украинской «Гвардии наступления» общей численностью в 40 тыс. солдат, он заявил, что Киев мобилизовал 1 млн человек.

    Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Украина уже потеряла подавляющую часть обученной и укомплектованной армии, созданной до февраля 2022 года при поддержке НАТО, а мобилизационные резервы Украины уже на грани полного истощения.

    Коментарии (28)
    Италия захотела пересмотреть сделку по продаже НПЗ компании «Лукойл»
    FT: Италия намерена пересмотреть сделку по продаже НПЗ компании «Лукойл» из-за «обеспокоенности» США

    8 апреля 2023, 19:07

    Текст: Вера Басилая

    США неофициально попросили Италию подтвердить, что Россия не имеет отношения к покупателю нефтеперерабатывающего завода Isab компании «Лукойл» на Сицилии, пишет The Financial Times.

    Как указывает издание, Вашингтон выразил обеспокоенность в связи с продажей нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Isab на Сицилии «малоизвестному фонду на Кипре». Российская компания сумму сделки не называла, но The Financial Times пишет, что она оценивается в 1,5 млрд долларов, передает РБК.

    Ожидалось, что сделка будет закрыта 31 марта, но итальянские власти тратят дополнительное время на рассмотрение всех ее деталей, особенно после того, как США неофициально обратились к Риму с просьбой подтвердить, что Россия не имеет отношения к покупателю НПЗ, сказали источники издания.

    Газета пишет, что высокопоставленный руководитель итальянской энергетической компании встревожен тем, что неизвестные инвесторы, управляющие компанией на Кипре, могут приобрести стратегический для Рима актив.

    Между тем, в GOI Energy заявили, что состав инвесторов компании «исключительно греческий, израильский и кипрский».

    Госдеп заявил, что Лукойл не подпадает под американские санкции, но необходимо тщательно изучать любые сделки с участием российских энергетических активов.

    Напомним, компания «Лукойл» заключила соглашение о продаже нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Isab в Италии группе G.O.I. Energy, ожидалось, что сделка будет закрыта до конца марта 2023 года.

    До этого несколько тысяч человек вышли на протесты закрытия завода ISAB на Сицилии.

    Коментарии (8)
    Российский летчик рассказал, как за один вылет лишил ВСУ двух вертолетов и Су-25
    Минобороны: Российский летчик за один вылет лишил ВСУ двух вертолетов и одного Су-25
    		   
    8 апреля 2023, 17:31
    Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
    Текст: Ольга Никитина

    Российский летчик Су-27 за один боевой вылет сбил два украинских вертолета и штурмовик Су-25, сообщили в Минобороны.

    Летчик по имени Алан (фамилию Минобороны не уточняет) рассказал, что это произошло во время стандартного патрулирования в районе переднего края.

    Алан рассказал на видео, которое публикует военное ведомство в своем Telegram-канале, что сначала обнаружил две воздушные метки, по характеристикам он определил их два вертолета Ми-24. Летчик рассказал, что принял все необходимые меры: сближение, постановку на атаку и уничтожение.

    А в другом районе он обнаружил еще три цели – штурмовики Су-25. Алан сказал, что во время атаки две цели «не дошли до района выполнения задания, развернулись, потому что условия создал такие, что плачевно для них бы закончилось».

    «Одна цель все-таки решила попробовать атаковать, у нее тоже не получилось. В итоге 3:0 в мою пользу», – заключил летчик.

    Ранее Минобороны сообщало, что российские истребители сбили в Донецкой народной республике (ДНР) МиГ-29 ВСУ, а также вертолет Ми-8.

    Коментарии (12)
    Песков высмеял «яростную критику» Макрона в адрес США
    Песков: Заявление Макрона против размещения ядерных ракет в других странах по сути является критикой в адрес США
    		   
    8 апреля 2023, 15:20
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Ольга Никитина

    Президент Франции Эммануэль Макрон, выступивший против размещения ядерного оружия одной страны на территории других государств, по сути, раскритиковал американскую внешнюю политику, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Такой яростной критики президента Франции в адрес Соединенных Штатов Америки мы не слышали давно», – с иронией сказал представитель Кремля.

    Слова Пескова прозвучали в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Фрагмент передачи опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

    Напомним, Макрон на пресс-конференции в ходе своего визита в Китай заявил о недопустимости размещения ядерного оружия на чужой территории. По словам президента Франции, решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии «несопоставимо» с ее обязательствами в рамках международного права.

    В ответ на слова французского лидера официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала карту баз США.

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    Даня Милохин пожалел о потерянном «коннекте» с Россией
    Блогер Даня Милохин заявил, что «зря потерял коннект» с Россией, и признался, что у него нет денег
    		   
    8 апреля 2023, 12:52
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ольга Никитина

    Покинувший страну блогер Даня Милохин выразил сожаления по поводу разрыва связей с Россией и пожаловался, что остался совсем без денег.

    Милохин в интервью блогеру Эльдару Джарахову признался, что «зря потерял коннект с Россией».

    «Мне говорил Ярик (продюсер Ярослав Андреев – прим. ВЗГЛЯД), типа, «брат, не теряй коннект с Россией, потому что в России все, ты начал с России». А я вот забил фиг, не стал его слушать, бросил Первый канал (…) и пел там всякие песни…» – рассказал блогер, добавив, что «теперь люди боятся» с ним работать.

    Тиктокер рассказал, что не сумел сохранить состояние, заработанное в России, и даже не купил собственную недвижимость. Он признался, что про финансовую грамотность стал задумываться только когда у него закончились деньги.

    При этом Милохин выразил надежду, что в России он до сих пор «звезда».

    В октябре Милохин покинул шоу «Ледниковый период» и уехал из России. В конце февраля он жаловался, что живет в США за чужой счет и ничего не зарабатывает.

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    Российские военные сообщили о взятии опорного пункта ВСУ под Кременной
    Российские военные заявили о взятии украинского опорного пункта под Кременной

    8 апреля 2023, 19:49

    Текст: Вера Басилая

    Бойцы Центрального военного округа и группировки «Отважные» взяли очередной опорный пункт ВСУ на кременском участке фронта в Донбассе, единственный выживший украинский солдат сдался в плен, сообщил боец ВС России с позывным «Зенит».

    Боец рассказал, что опорный пункт ВСУ обнаружили с коптера, по его координатам ударила артиллерия, после чего была поставлена задача пункт взять, передает РИА «Новости».

    По его словам, группу захвата прикрывали снайперы, которые отработали наблюдателей. Одного военного ВСУ ликвидировали, когда подошли вплотную к опорнику, а единственный оставшийся в живых на опорном пункте украинский солдат, сдался в плен.

    Ранее военкоры показали работу миномета «Василек» в районе Кременной.

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