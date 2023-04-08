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Спрос на горные курорты России вырос на 15%
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Российские горнолыжные курорты по итогам зимнего сезона получили прирост турпотока на 10-15% из-за ограниченного числа доступных выездных направлений.
Россияне отправлялись кататься чаще в Домбай, Архыз, Приэльбрусье и Шерегеш. Из-за поздно выпавшего снега доля отдыхающий в Красной Поляне получилась размытой, сообщает «Коммерсант».
Если все-таки говорить об отдыхе за границей, то горнолыжники ездили чаще в Армению, Турцию и Грузию.
Число бронирований горнолыжного отдыха внутри страны выросло на 15% год к году, следует из данных Travelata.ru. По данным сервиса, самым востребованным горнолыжным курортом в минувшем сезоне стала Красная Поляна – 58% продаж.
Гендиректор МТС Travel Вадим Мельников отмечает, что Сочи выбирали 40% российских горнолыжников.
По словам гендиректора курорта «Красная Поляна» Яны Перепечаевой, минувшая часть сезона, несмотря на дефицит снега, прошла оптимистично. Загрузка отелей выросла на 10%, в объем реализованных горнолыжных сервисов и услуг – на 7%. Средняя стоимость ночи выросла на 30%, до 5,7 тыс. руб.
Также отмечается, что чаще стали приезжать ценители комфортной инфраструктуры, а не желающие кататься по склонам.
Словакия обвинила российских техников в порче истребителей МиГ-29
Министр обороны Словакии Надь обвинил российских техников в порче переданных Украине истребителей МиГ-29
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Российские технические специалисты «намеренно» вызвали неисправности истребителей МиГ-29 вооруженных сил Словакии, которые недавно передали Украине, пишут европейские СМИ со ссылкой на министра обороны республики Ярослава Надя.
Словакия передала Миг-29 Украине, поскольку сама не использовала их с августа прошлого года, передает «Лента.ру» текст статьи EurActiv.
При этом при передаче оказалось, что самолеты неисправны.
Словацкий министр Надь заявил, что летать истребители могут, однако они не боеспособны. Украинские специалисты, по его словам, приехали в Словакию, привезли запасные части и осмотрели самолеты.
Надь полагает, что дефекты, обнаруженные у самолетов, были преднамеренно созданы российскими техниками. По данным словацкого министерства обороны, до 2022 года россияне обслуживали самолеты на авиабазе Слиач.
Министр заявил, что инцидент стал поводом для полицейского расследования, однако факт преднамеренной порчи двигателей самолетов доказать не смогли.
В марте киевские власти получили от словацкой стороны четыре МиГ-29 из обещанных 13. Оставшиеся истребители перемещаются на Украину по земле.
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На Украине сообщили о прорыве российских военных к трассе Т-0504 в Артемовске
«Русская весна»: Российские силы прорвались к трассе Т-0504 в Артемовске
Российские штурмовые формирования прорвались к трассе Т-0504 в Артемовске (украинское название – Бахмут), устроив вооруженным силам Украины «адскую ночь», пишут СМИ.
Украинские военные аналитики и солдаты ВСУ заявили о «тревожных изменениях» и «тяжелых боях» в Бахмутском направлении, сообщает канал «360» со ссылкой на «Русскую весну».
На Украине сообщают, что территория около трассы находится под контролем российских Вооруженных Сил. Согласно этим данным, бойцы ЧВК «Вагнер» предпринимают штурмовые действия в районе улицы Корсунской и «имеют некоторые успехи». Та же ситуация – в других секторах и юго-западных районах Артемовска.
Накануне сообщалось, что российские военные ведут ожесточенные бои с вооруженными силами Украины (ВСУ) в районе железнодорожного вокзала Артемовска.
Российские снайперы уничтожили украинскую разведгруппу
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Гордеев сообщил об уничтожении снайперами разведгруппы ВСУ
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Снайперской парой подразделения спецназа на южно-донецком направлении уничтожена разведгруппа украинских националистов, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Александр Гордеев.
Гордеев сообщил, что «пресечена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций группировки «Восток». Кроме того, российские ЗРК «Стрела-10» сбили беспилотные летательные аппараты вооруженных сил Украины «Фурия» и «Валькирия», передает РИА «Новости».
На запорожском направлении автоматические звукометрические комплексы позволили установить местоположение украинской гаубицы в районе Гуляйполя, а также минометного расчета у Новоданиловки, которые после этого были уничтожены российскими артиллеристами.
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что на червонодибровском участке были выявлены командно-наблюдательные пункты ВСУ. Также удалось вскрыть перемещение личного состава полка Нацгвардии Украины. Оперативно-тактическая и армейская авиация России нанесла по ним удар, «противник понес потери в живой силе и технике», передает ТАСС.
На краснолиманском направлении российские беспилотники обнаружили огневые позиции сосредоточения техники и живой силы противника, после чего артиллерия «Центра» уничтожила цели. Кроме того, российская ПВО поразила беспилотники «Фурия» ВСУ.
Накануне сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили более 370 украинских военных.
Эксперты объяснили рост рейтинга Путина в США
Эксперты рассказали, кто из американцев поддерживает Путина в США
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40% американцев против поддержки Украины, а около 20% поддерживают Владимира Путина. Это касается в том числе профессуры и топ-менеджеров, но они боятся публичных заявлений. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали политологи Малек Дудаков и Борис Межуев. Ранее рейтинги президента России в США побили исторические рекорды. На этом фоне Bank of America угодил в «антиукраинский» скандал из-за высказываний спикеров на конференции по геополитике.
«Рост рейтинга Путина, обозначенный в опросе YouGov, укладывается в данные других социологов. Судя по всему, этот показатель постоянно колеблется в районе 15–20% независимо от СВО и других факторов. Сторонники Путина – это выходцы из России и СССР, а также часть американцев, которые смотрят пророссийские каналы вроде RT», – пояснил американист Малек Дудаков.
«На мой взгляд, рейтинг Путина никак не связан с проседанием популярности Байдена. Потому что даже до всех событий на Украине глава Белого дома не нравился сторонникам президента России. Эти категории никак не соприкасаются. Основным бенефициаром ухудшения рейтинга Байдена является, очевидно, его будущий оппонент от Демократической партии на выборах», – заметил эксперт.
«Тут стоит добавить, что скандал на онлайн-конференции Bank of America только подтвердил тезис о том, что далеко не все в США поддерживают Украину. И среди топ-менеджмента корпораций, очевидно, такие люди тоже есть. Любая их публичная антиукраинская риторика воспринимается в штыки, они рискуют потерей работы и разорением бизнеса. Классическая cancel culture», – указал собеседник.
«Если посмотреть результаты любой социологии, то видно, что военную помощь Украине поддерживают чуть больше 50% граждан США. А тех, кто выступает против этого, уже больше 40%. Конечно, далеко не все из них напрямую являются сторонниками Путина, но частично эти группы совпадают», – пояснил он.
«Рост рейтинга Путина в США связан с уголовным преследованием Трампа. Экс-президент США – главный внутренний диссидент страны, который постоянно говорит, что сможет способствовать решению украинского вопроса. Эта риторика становится актуальной на фоне усталости и отчуждения американской общественности от поддержки Украины. Также Путина поддерживают консерваторы и сторонники традиционных ценностей», – считает политолог Борис Межуев.
Ранее стало известно, что рейтинг президента России Владимира Путина в США достиг самого высокого уровня с 2020 года. По данным соцопроса YouGov, этот показатель составляет 21%. В 2021 году популярность Путина колебалась на уровне 15%, а после того, как Россия начала спецоперацию, она составила 17%, сообщает Newsweek.
Также в пятницу стало известно, что замалчивание альтернативных точек зрения в США привело к скандалу на онлайн-конференции по геополитике Bank of America. Банк прервал мероприятие после якобы «пророссийских» заявлений ряда участников о СВО, сообщает New York Post.
Так, глава отдела международных отношений BofA Securities Даниэль Шихан раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «мастером манипулирования» и объектом «серьезных опасений» для властей США.
Другой спикер, профессор Университета Род-Айленда Николай Петро назвал Украину «проигравшей при любом сценарии», указав на экономический и демографический кризис в стране. Он также утверждал, что администрация Байдена выиграет от войны, а не от прекращения огня.
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Лавров пояснил фразу про «ждать осталось недолго»
Глава МИД России пояснил свою фразу «ждать осталось недолго» про отношения Москвы и Вашингтона
Министр иностранных дел России Сергей Лавров пояснил свою фразу «ждать осталось недолго», которую он использовал, говоря о будущих отношениях между Москвой и Вашингтоном; он указал, что правда восторжествует.
Лавров в комментарии каналу «Россия-1» заявил о том, что Россия и США находятся «в горячей фазе войны», отметив, что отношения между странами все равно нужно поддерживать, есть надежда, что «у американцев проснется разум».
«Посмотрим, ждать осталось недолго», – резюмировал он, передает ТАСС.
В ответ на просьбу прояснить слова «об ожидании» глава МИД России заявил, что имел в виду, что все равно правда восторжествует. По его словам «недолго» может быть применимо к различным временным отрезкам, особенно в историческом плане.
Комментируя слова журналиста о том, что мир после этой фразы вздрогнул, министр сказал, что на это и было рассчитано.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что США должны вернуться к цивилизованным принципам межгосударственных отношений, в том числе закрепленных в Уставе ООН, чтобы возобновить диалог с Россией.
Российские штурмовые отряды вытеснили ВСУ к железнодорожному вокзалу Артемовска
Российские военные вступили в ожесточенный бой с ВСУ у железнодорожного вокзала Артемовска
Российские военные ведут ожесточенные бои с вооруженными силами Украины (ВСУ) в районе железнодорожного вокзала Артемовска (украинское название – Бахмут).
«Что касается железнодорожного вокзала, действительно, (...) там ожесточенные бои», – приводятся слова Пригожина в Telegram-канале его пресс-службы, передает ТАСС.
В ночь на 3 апреля Пригожин сообщил о поднятии флага России над администрацией Артемовска и сделал заявление, что город «юридически» находится под контролем российских сил.
Ранее Пушилин рассказал о попытке ВСУ «перефокусироваться» с Артемовска на Авдеевку.
Грузия напомнила американцам о пролитой за них крови
Глава парламента Грузии напомнил США о сражавшихся с американцами грузинах в Ираке или в Афганистане
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Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили напомнил США, что грузинские военные в совместных с ними миссиях проливали кровь и заслуживают подлинного партнерства, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В пятницу после встречи с послом США Келли Дегнан, на которой обсуждалось недовольство Тбилиси санкциями Вашингтона против четырех грузинских судей якобы за коррупцию, председатель парламента заявил, что «наши солдаты плечом к плечу с американцами вместе сражались в горячих точках – будь то Ирак или Афганистан».
«За обеспечение международной стабильности наш народ пролил кровь вместе с США и международными партнерами», – сказал он.
По словам Шалвы Папуашвили, «более 30 лет Грузия является надежным партнером США и других западных стран».
Председатель парламента также напомнил, что, когда США и другие страны НАТО приняли решение покинуть Афганистан, «Грузия в сжатые сроки обеспечила логистику».
По его словам, санкции против грузинских судей «не являются партнерским шагом».
«Нашим гражданам без каких-либо доказательств приклеивают язык коррумпированных», – заявил он.
Ранее грузинские судьи обвинили США в «суде Линча» над местной Фемидой.
Блинкен выступил против перемирия между Россией и Украиной
Блинкен исключил возможность переговоров о перемирии между Россией и Украиной в настоящее время
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Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что целью переговоров между Москвой и Киевом должен быть «справедливый и прочный мир», а сейчас такой возможности нет.
Блинкен полагает, что Москва «должна дойти до того момента», когда окажется «готовой» начать «конструктивные переговоры». Он заявил, что с пониманием относится к людям, которым «идея прекращения огня» кажется «заманчивой». Однако, по его словам, мир «не будет справедливым и прочным», если приведет к «фактической ратификации захвата Россией значительной украинской территории». Блинкен опасается, что Россия в случае перемирия сможет «перегруппировать войска и снова атаковать», передает ТАСС со ссылкой на Funke.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров назвал «неглубоким анализом» заявление госсекретаря США о недопустимости немедленного перемирия на Украине. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков указал, что Киев не может ослушаться своих кураторов, выступающих за продолжение боевых действий.
Кремль пообещал учесть заявление Блинкена о контрнаступлении ВСУ
Песков: Россия при планировании СВО учтет заявление Блинкена о контрнаступлении ВСУ
Российские военные при планировании спецоперации учитывают все сообщения, в том числе и заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном скором контрнаступлении вооруженных сил Украины, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков отметил, что заявление Блинкена «является предметом тщательного отслеживания наших военных», передает ТАСС.
Блинкен ранее заявил, что вооруженные силы Украины могут перейти в наступление уже в ближайшие недели.
По данным Reuters, Украина привлекла 40 тыс. человек в состав восьми штурмовых бригад так называемой гвардии наступления.
Times рассказала о провале попытки элитных украинских войск захватить ЗАЭС
Times рассказала о неудачной попытке элитных украинских подразделений высадиться на берег Днепра для захвата ЗАЭС
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В октябре свыше 600 военных из элитных подразделений вооруженных сил Украины попытались высадиться на левый берег реки Днепр, чтобы захватить Запорожскую АЭС, операция завершилась неудачей, пишет Times.
По информации Times, которая ссылается на представителей украинских спецслужб, в том числе военной разведки и ВМС, было задействовано свыше 30 лодок. Украинские военные были вооружены крупнокалиберными пулеметами, автоматическими гранатометами MK-19 и ПТРК. При этом ВСУ не ожидали жесткого сопротивления, полагая, что войска России не смогут использовать артиллерию, передает ТАСС.
Однако выяснилось, что войска России «построили очень густую оборону», «все заминировали» и даже «подогнали танки и артиллерию», когда ВСУ приблизились. Украинских военных «начали обстреливать прямо по воде», а ВСУ попытались нанести удар из РСЗО HIMARS.
Источники в американской оборонной среде подтвердили, что украинскому спецназу передали «оперативные сведения», хотя за «выбор, расстановку приоритетов и конечные решения» отвечает Киев.
В результате украинские силы не смогли высадиться на левом берегу Днепра, до берега добралась только небольшая группа. На окраине Энергодара три часа продолжалась перестрелка, пишет Times. Издание указывает, что попытки силового захвата ЗАЭС остаются предметом дискуссий среди украинских чиновников.
Напомним, Минобороны рассказало подробности уничтожения украинского десанта, который пытался захватить ЗАЭС 19 октября. Киев официально ранее не признавал факт атаки на АЭС.
Назван кандидат на роль «второго Зеленского» в Турции
Востоковед Семенов: США попытаются сделать президентом Турции оппозиционера Кылычдароглу
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Оппозиционный кандидат на пост президента Турции Кемаль Кылычдароглу открыто заявляет о своих прозападных взглядах. Скорее всего, именно ему готовят роль «второго Зеленского». Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее в Турции заявили о планах США поменять Реджепа Тайипа Эрдогана на «второго Зеленского».
«Помимо действующего турецкого президента Эрдогана есть только единственный кандидат, который теоретически может выиграть выборы – это Кемаль Кылычдароглу. Соответственно, если говорить о «втором Зеленском», который будет проводить политику в интересах США, НАТО и Евросоюза, а также пытаться вернуть Турцию на путь европейской интеграции, то речь будет идти именно о нем», – сказал эксперт Российского совета по международным делам, востоковед Кирилл Семенов.
«Оппозиционный кандидат уже сейчас заявляет о том, что хочет изменить вектор внешней политики Анкары с Востока на Запад и добиться более тесного сотрудничества с ЕС. Кылычдароглу именно тот политик, на которого делают ставку в Америке и Европе. Администрация Байдена практически прямо говорила о том, что хотела бы сменить власть в Турции, но не путем «цветных революций», а в ходе президентских выборов», – рассказал собеседник.
«Сегодня Штаты обещают Кылычдароглу инвестиции и экономическую помощь, чтобы обнадежить турецких граждан. У оппозиционера шансы на победу достаточно высоки, особенно после того, как прокурдская партия не стала выдвигать своего кандидата. Фактически это может означать, что ее избиратели будут голосовать за кандидата от оппозиции, но делать какие-то окончательные выводы пока рано», – полагает эксперт.
«Приход к власти Кылычдароглу может привести к ухудшению отношений с Россией. Большую роль здесь будут играть обозначенные им векторы развития в пользу США и ЕС. Однако насколько далеко он может зайти в этом – еще не ясно. Я полагаю, что окончательного разрыва отношений с Россией не будет, поскольку у Турции слишком много экономических проектов завязано на Москву», – заключил Семенов.
Ранее в Турции заявили о планах США поменять Эрдогана на «второго Зеленского». Обозреватель Озгюр Байрак в статье для издания Haber7 напоминает, что скоро в Турции пройдут выборы главы государства. По мнению автора статьи, США намерены сделать «своего человека» президентом республики, чтобы использовать страну против России в Сирии, Черном море и Центральной Азии.
«На роль Зеленского уже подобран актер из турецкой оппозиции», – пишет Байрак. В случае успеха американская сторона рассчитывает на разногласия между Россией и Турцией, добавляет автор публикации. Напомним, президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая.
В начале апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил свои двери закрытыми для «посла Байдена». В свою очередь советник кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу Унал Чевикез заявлял газете Yeni Safak, если на предстоящих выборах президента победит оппозиция, то Турция напомнит России о своем членстве в НАТО.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что рейтинг президента Турции Реджепа Эрдогана низок, и пока он проигрывает единому кандидату от оппозиции Кемалю Кылычдароглу, который в случае победы переориентирует Турцию на США.
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YouTube заблокировал канал юмориста Андрея Бочарова
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Российский актер и юморист Андрей Бочаров (Бочарик) сообщил о блокировке своего YouTube-канала, на котором было 250 тыс. подписчиков.
По словам Бочарова, на его канале были «ролики сатирического, беззлобного содержания» по текущей повестке и за Россию.
«Очевидно, последний пункт невыносим для, давайте вещи называть своими именами, вражеской платформы. Двуличная, вражеская платформа. Страйки за ролики годичной и старее давности. С невнятным обоснованием «дискриминационные выказывания». Обидно терять аудиторию, которая за год увеличилась вдвое», – написал Бочаров в своем Telegram-канале.
Юморист посетовал, что в России не появилось достойного конкурента YouTube.
«С YouTube беспрепятственно льется злоба, ненависть к России и россиянам, но там же рецепты омлета! Там же асмр, там diy. Вражеская пропаганда – это по объему малюсенькая ложечка дерьма в этой огромной бочке меда. Что, как мы знаем, все равно делает YouTube огромной бочкой дерьма. К любому невинному видосику YouTube услужливо подтягивает в рекомендациях вражеские ролики. Об этом полезно помнить», – написал Бочаров.
Он добавил, что расстраиваться из-за потери канала не будет, а будет продолжать свою деятельность на других платформах.
Опубликована новая партия секретных документов США по Украине
New York Times сообщила о появлении в Сети новой партии секретных документов США по Украине, Китаю и Ближнему Востоку
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Утечка секретных документов США продолжилась, в интернете опубликованы документы, касающиеся Украины, Китая и Ближнего Востока, сообщают СМИ.
Речь идет о более чем 100 документах, часть из которых содержит маркировку, указывающую на то, что материалы не должны стать известны представителям других стран, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.
Аналитики полагают, что утечка может нанести большой ущерб властям США. Один из них назвал случившееся «кошмаром» для разведывательного альянса «Пять глаз» (США, Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия). В числе опубликованных документов есть карта с расстановкой сил вокруг Артемовска.
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что военное ведомство США в курсе сообщений о случившемся и «разбирается в этом вопросе».
Напомним, на фоне планов Украины перейти в контрнаступление в Сети появились секретные данные о состоянии украинских войск, из-за чего Пентагон начал служебное расследование. Эксперты полагают, что «достоверность утечки невелика», а «публикации в СМИ и озабоченность Белого дома с Пентагоном» нужны «для отвода глаз».
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Fox News предсказал крупнейшую с начала СВО мобилизацию на Украине
Fox News со ссылкой на аналитика Барроса предсказал крупнейшую с начала СВО мобилизацию на Украине
В связи с планами контрнаступления Украина начнет очередную мобилизацию военнообязанных, которая станет крупнейшей за время российской специальной военной операции, заявил аналитик Джордж Баррос.
Баррос полагает, что новая мобилизация окажется примерно вдвое масштабней, чем осенняя кампания. Баррос предсказал, что украинские войска начнут наносить удары в ближайшие пару месяцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Напомним, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Давид Арахамия заявил, что на Украине могут усилить мобилизацию.
Арестович посоветовал сменить президента Украины
Экс-советник офиса президента Украины Арестович посоветовал сменить президента Зеленского
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Нынешний президент Украины Владимир Зеленский не смог остановить коррупцию в стране, чтобы эта задача была выполнена, необходим другой человек, заявил экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью журналистке Юлии Латыниной (признана иноагентом в России).
Так, журналистка спросила Арестовича, поможет ли Варшава спасти Украину от коррупционеров, если две страны станут одним целым.
«Украине нужно всего лишь одно, <...> чтобы к власти пришел человек, который не будет воровать. Сам не будет и другим не даст. К сожалению, до сих пор нам не везло», – передает РИА «Новости» ответ Арестовича на вопрос.
По его словам, конфликт на Украине позволил бы принять «экстраординарные меры», чтобы решить проблему с коррупцией, но Зеленский не смог с ней справиться. Так бывший глава офиса президента ответил на вопрос, почему Зеленский не может стать таким человеком.
Ранее Арестович заявил, что Киев упустил шанс победить в конфликте и стал оружием в руках Запада в борьбе с Россией.