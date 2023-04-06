На Новодевичьем кладбище открыли памятник Жириновскому

На Новодевичьем кладбище в Москве на годовщину смерти основателя ЛДПР Владимира Жириновского открыли памятник политику, церемонию вел действующий лидер партии Леонид Слуцкий.

Жириновский «жив до сих пор, пока живы его идеи», заявил Слуцкий на церемонии, передает ТАСС.

На мероприятии также присутствовали председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикеры Думы Сергей Неверов и Петр Толстой, глава Минфина Антон Силуанов, депутаты ЛДПР, в том числе Виктор Бут, а также сын и дочь Жириновского.

Также почтить память Жириновского частным образом приехал премьер-министр Михаил Мишустин.

Памятник политику создал народный художник России Андрей Ковальчук. Это бронзовая фигура в полный рост, его общая высота вместе с постаментом – 2,72 метра.

На постаменте значатся известные цитаты Жириновского, в том числе «Я всегда буду защищать русских». Эта фраза была предвыборным лозунгом политика в 1991 году.

Президент Владимир Путин указывал, что Владимир Жириновский был патриотом и талантливым политиком.