Минтранс и Минцифры сочли риск перебоев международных полетов несущественным

Аэрофлот: Минтранс и Минцифры признали риск перебоев международных полетов несущественным

«Аэрофлот» провел консультации с Минтрансом и Минцифры о новой редакции закона о персональных данных, которая вступила в силу с 1 марта, и которая, как указывалось в отчете компании, может повлечь перебои в международном авиасообщении. По результатам консультаций Минтранс и Минцифры сочли заявленный риск несущественным, сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

Как сообщили в пресс-службе, указанный риск заявлен в отчете авиакомпании в числе прочих потенциальных рисков, он не реализован, «Аэрофлот» провел консультацию с Минтрансом и Минцифры, по их мнению, заявленный риск является несущественным, передает ТАСС.

Ранее в отчете «Аэрофлота» говорилось, что реализация новой редакции закона о персональных данных может привести к перебоям в международном авиасообщении.