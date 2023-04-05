Аэрофлот: Новая версия закона о личных данных может вызвать перебои в полетах

В Аэрофлоте заявили о грозящих перебоях в международных полетах из-за новой версии ФЗ о личных данных

Реализация новой редакции закона о персональных данных может привести к перебоям в международном авиасообщении, следует из отчета Аэрофлота за 2022 год.

Речь идет о законе от 27 июля 2006 года «О персональных данных». Отмечается, что органы власти и граждане других стран не обязаны предоставлять информацию о своих личных данных, а возможность ее передачи российским юридическим лицом «будет зависеть от доброй воли иностранного партнера», что вызовет проблемы с оформлением на рейс, передает ТАСС со ссылкой на документ авиакомпании.

Напомним, с 1 марта Роскомнадзор начал определять, какие персональные данные россиян подлежат запрету или ограничению передачи через границу.

В Аэрофлоте отметили, что компания может оказаться в ситуации, когда придется приостановить перевозку лиц на направлениях, где органы власти стран не предоставят всей необходимой информации по запросу.