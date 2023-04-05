Дебошир в летящем в Магадан самолете попытался выйти из лайнера

В летевшем из Москвы в Магадан самолете пассажир попытался выйти из воздушного лайнера во время полета, его госпитализировали после приземления, сообщили в линейном отделе полиции в магаданском аэропорту МВД на транспорте.

Житель Магадана на борту судна вел себя неадекватно, по словам очевидцев, он пытался выйти из самолета во время полета, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Сейчас он находится в больнице, его невозможно опросить. Будет проводиться освидетельствование, после этого будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пассажир мог быть нездоров или находиться в состоянии опьянения, это выяснится позднее.

Между тем авиакомпания «Россия», совершавшая рейс FV6289 Москва-Магадан, указала, что мужчина вел себя агрессивно и разбил монитор в спинке кресла.

Пассажир использовал нецензурную лексику, не обращал внимания на замечания бортпроводников и сидящих рядом других людей. После посадки в Магадане его передали правоохранителям.

Авиакомпания решает вопрос о взыскании с пассажира ущерба за повреждение оборудования воздушного судна.

В феврале пассажирка летевшего из Ставрополя в Москву самолета пыталась во время полета прорваться в кабину пилотов, позже ее передали сотрудникам полиции.