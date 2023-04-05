В Испании задержали двух человек за «контрабанду оборонных материалов в Россию»

В Испании задержаны два человека якобы за контрабанду оборонных материалов в России

Правоохранительные органы Испании задержали двух человек по подозрению в причастности к контрабанде оборонных материалов, якобы предназначавшихся для России, говорится в пресс-релизе национальной полиции королевства.

По сообщению ведомства, стражи порядка задержали в автономном сообществе Страна Басков «двух человек – граждан России и Украины – за их предполагаемую причастность к преступлению по контрабанде оборонных материалов», передает ТАСС

В полиции рассказали, что расследование началось в июне 2021 года, когда полиция узнала о нахождении в Испании супружеской пары, которая якобы управляла цепочкой поставок военных авиационных материалов от испанской компании, «уклоняясь от контроля, установленного действующим законодательством по этому вопросу – следовательно, совершая преступление контрабанды».

Там добавили, что операция была инициирована в попытке предотвратить вывоз с территории Европы партии стекла для кабин военных самолетов, «пунктом назначения товаров были объявлены страны, не подпадающие под эмбарго», однако на самом деле «конечным пунктом назначения являлась» Россия.

Расследование продолжается. Суд постановил заключить под стражу одного из задержанных.

Ранее обнинское НПП «Технология» им. А.Г. Ромашина (входит в Ростех) возродило производство российской полимерной пленки, которая используется в производстве высокопрочного остекления для авиационной техники.