Науседа: Обсуждение вероятного присоединения Украины к НАТО будет одной из самых сложных тем саммита альянса

Обсуждение вероятного присоединения Украины к НАТО будет одной из самых сложных тем саммита альянса, который состоится в Вильнюсе 11–12 июля, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

Науседа отверг идею вероятного вступления Киева в альянс до окончания конфликта передает ТАСС. По его словам, это было бы слишком сложно. Науседа также заявил о необходимости определить этапы и формулы, как действовать после» окончания конфликта. Он также заявил, что на саммите будет определена дорожная карта присоединения Украины.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев растолковал слова Столтенберга о вступлении Украины в НАТО, как вхождение страны в блок тогда, когда ее территории разделят Польша, Венгрия и Румыния.