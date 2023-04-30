Российские военные взяли опорный пункт ВСУ под Белогоровкой

Российские военные отбили у Вооруженных сил Украины в ЛНР опорный пункт под Белогоровкой

Российские военные отбили у Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ЛНР опорный пункт под Белогоровкой, в ходе боевых действий противник потерял более 30 военнослужащих, сообщили в командовании группировки войск «Юг».

В командовании южной группировки войск сообщили, что в ходе успешных боевых действий штурмовые подразделения овладели опорным пунктом ВСУ в районе пгт Белогоровка ЛНР, потери противника составили более 30 украинских военнослужащих. Кроме того, артиллеристы группировки уничтожили восемь украинских военных в селе Новомихайловке в ДНР и семь военнослужащих в селе Первомайском, передает ТАСС.

Накануне российские военные сорвали ротацию ВСУ на передовых позициях у поселков Белогоровка, Спорное, Дружба и Марьинка, уничтожив до 50 украинских военнослужащих.