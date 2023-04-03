В Европе арестовали 22 человека за незаконный оборот оружия

Европол: В странах Европы арестовали 22 человека по подозрению в незаконном обороте оружия

В странах Европы в ходе операции правоохранительных органов арестовали свыше двух десятков человек по подозрению в причастности к незаконной торговле оружием, сообщило Европейское полицейское агентство (Европол).

Европол отмечает, что в ходе рейда внимание уделялось переделанному сигнальному и охолощенному оружию, создающему только световые, дымовые или звуковые эффекты. Приобретение обычного оружия незаконным путем становится все сложнее и дороже, а потому частные лица и организованные преступные группировки стали обращаться к образцам, которые с легкостью модифицируются для стрельбы настоящими патронами, передает ТАСС заявление организации.

Операцию, как отмечается, возглавляли Румыния и Болгария. В ней принимали участие 31 государство.

По результатам прошли обыски 143 объектов, арестованы 22 человека, изъяты 129 единиц огнестрельного оружия и почти 1,5 тыс. единиц переделанного и готовящегося к модификации оружия. Также конфисковали почти 25 тыс. патронов, шесть ручных гранат, 276 кг динамита, 299 детонаторов и более 21 кг пороха.

Европол сообщает, что большая часть изъятого оружия – произведенные в Турции модели. До изменений в национальное законодательство оно было ввезено в ЕС и легально продавалось в Болгарии и других странах.

Добавим также, неоднократно сообщалось, что оружие, поставляемое Украине европейскими государствами, попадает на черные рынки.