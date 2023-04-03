Подозреваемый в шпионаже журналист WSJ Гершкович обжаловал арест

Подозреваемый в шпионаже американский журналист Гершкович обжаловал свой арест

Журналист The Wall Street Journal американец Эван Гершкович, арестованный в России по подозрению в шпионаже, обжаловал свой арест, сообщили в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.

В суде сообщили, что им поступила жалоба защиты Гершковича на избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей, передает ТАСС.

Дату рассмотрения апелляции в Мосгорсуде пока не назначили.

Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Дело маркировано грифом «совершенно секретно», своей вины американец не признает.

Гершкович стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным в России.

