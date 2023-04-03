Глава МИД Венгрии назвал безумием отсутствие объективного расследования по «Северным потокам»

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал безумием отсутствие объективного расследования по «Северным потокам»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, выступая в Будапеште на саммите, посвященном перспективам рынка сжиженного природного газа (СПГ) в Центральной и Восточной Европе (Budapest LNG Summit), назвал безумием отсутствие международного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток».

Он назвал безумным тот факт, что «произошла террористическая атака на физический объект критической инфраструктуры и после этого не было международного объективного расследования», передает РИА «Новости».

Сийярто уверен, что аналогичное происшествие в США вызвало бы другую реакцию. Он также отметил, что «нет побуждения найти какое-то решение» по этому вопросу.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва не даст «соскочить с крючка» национальным расследованиям взрывов газопроводов «Северный поток».

Напомним, после взрывов на газопроводе была опубликована статья американского журналиста Сеймура Херша, который, ссылаясь на источник, сообщил, что взрывчатку установили водолазы США во время учений НАТО.

По данным Херша, Вашингтон боялся, что Берлин может отменить санкции против России из-за приближающейся зимы.