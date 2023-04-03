В Кремле отреагировали на решение ряда стран ОПЕК+ о снижении добычи нефти

Песков: Решение ряда стран ОПЕК+ о снижении добычи нефти является их «самостоятельной линией»

У стран ОПЕК+ есть своя заинтересованность в стабилизации рынка, Россия только контактирует с ними на постоянной основе, но не более, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение ряда стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года.

«В данном случае у стран есть самостоятельная линия, самостоятельная заинтересованность в стабилизации рынка», – сказал Песков, передает ТАСС.

Песков пояснил, что Россия ориентируется на решения, которые принимаются нефтедобывающими странами.

В данном случае важна позиция ОПЕК и ОПЕК+, в интересах мировой энергетики поддержание на должном уровне мировых цен на нефть. На это, по словам представителя Кремля, надо ориентироваться.

«А довольное или недовольное состояние других стран – их личное дело», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Напомним, в ОПЕК+ сообщили, что добровольное сокращение добычи нефти, объявленное рядом стран альянса, без учета России, оценивается в свыше 1,1 млн баррелей в сутки.

Между тем вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия продлевает добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей до конца 2023 года.