В Сети раскритиковали намерение Зеленского «вернуть» Крым

Президента Украины Владимира Зеленского осудили пользователи Twitter (заблокирован в России) за слова о том, что Крым снова «станет свободным и безопасным», а Киев «вернет все свои территории».

«Крым не хочет, чтобы ты был там, Зеленский. Как насчет мира? Сотни тысяч людей погибли только потому, что вы хотели быть в НАТО», – цитирует одного из комментаторов РИА «Новости».

Другие пользователи призвали Зеленского к переговорам и подчеркнули, что Запад использует Киев.

«Это только ваши мечты», – указали в комментариях украинскому президенту.

«Военно-промышленный комплекс США эксплуатирует вашу страну. Установите мир как разумный лидер», – посоветовали Зеленскому.

Некоторые комментаторы выразили недовольство, так как им «надоело платить» за этот конфликт.

«Вы не победите Россию. Не сможете. У вас есть время, пока Байден не уйдет и деньги из США не прекратятся», – написал еще один пользователь.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о формировании восьми бригад «Гвардии наступления» с целью «захвата» Крыма и республик Донбасса.