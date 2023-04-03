Задержан ударивший мужчину ножом в спину в московском метро юноша

В столице молодой человек в переходе метро нанес удар ножом в спину 50-летнему мужчине, подозреваемого задержали, сообщили в городском ГУ МВД.

Инцидент произошел в подуличном переходе станции «Нагатинская» Серпуховско-Тимирязевской ветки метро, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Словесный конфликт произошел между четырьмя мужчинами, один из участников, 18-летний молодой человек, ударил в спину «предметом, похожим на нож» 50-летнему выходцу из Ставрополья. После этого напавший сбежал.

Пострадавшего доставили в больницу, он получил тяжкий вред здоровью. Уголовное дело завели по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Злоумышленника задержали, его поместили под арест.

В начале апреля в Уфе местный житель зарезал собутыльника, после чего решил спрятать его тело в лифте.