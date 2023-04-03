Российским школьникам рассказали о важности сохранения Байкала

Традиционный урок «Разговоры о важном» был посвящен Дню Земли и прошел с участием Вячеслава Фетисова

Традиционный урок «Разговор о важном» в российских школах посвятили международному Дню Земли. О важности сохранения природы школьникам рассказал советский и российский хоккеист, тренер, первый зампредседателя комитета ГД по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов.

В частности, он ответил на вопросы учеников: «Почему необходимо беречь озеро Байкал?», «Что такое российское общество охраны природы и чем оно занимается?»

Фетисов также отметил, что для здоровья экосистемы планеты необходимо беречь запасы воды, экономить расход электричества, а также аккуратно проводить время на природе и не вредить ей.

Во время занятий участники диалога обсудили с ребятами достижения России в отрасли переработки отходов, экокультуру, экопривычки и мотивацию к природоохранной деятельности. Познакомились с экологическими профессиями, разобрали экологические кейсы и даже узнали о понятии «Мусорный медведь».