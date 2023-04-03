Украинский майор пожаловался на превосходство российской авиации

Украинский майор Ворошилов рассказал о ловушках российских летчиков и превосходстве российских радаров и ракет

Радары на российских современных самолетах «примерно в четыре раза лучше», чем на украинских, а российские ракеты значительно лучше, чем «старые советские», которые есть у Украины, сообщил украинский майор Вадим Ворошилов.

Ворошилов сообщил, что российские летчики имеют возможность мониторить воздушное пространство на большую глубину. «Иногда мы даже не можем видеть, что россияне запустили ракеты, что очень опасно для пилотов», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

Ворошилов рассказал, что российская сторона «постоянно меняет тактику», в результате боевые действия «нестабильны». По его словам, российские летчики устраивают ловушки – «отправляют один российский самолет, чтобы украинские пилоты думали, что там всего один их самолет», а затем «со всех сторон появляются еще два или три самолета, которые фактически окружают украинский самолет».

Майор попросил у стран Запада истребители F-16, так как нынешняя украинская авиация «недостаточно эффективна».

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее говорил о необходимости поставок истребителей стране, но президент США Джо Байден исключил передачу Киеву F-16.

